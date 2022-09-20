Весь цивілізований світ попрощався з її величністю Королевою Єлизаветою ІІ. Монархиню поховали у Лондоні у Вестмінстерському абатстві. У Велику Британію на церемонію державного похорону приїхало майже пів тисячі закордонних високопоставлених гостей, зокрема світові лідери президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон. Диктаторів з росії, білорусі категорично не захотіли бачити на жалобній церемонії.

Від України шану королеві віддали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська, Посол України у Британії Вадим Пристайко. Напередодні вони попрощалися з покійною Єлизаветою ІІ у Вестмінстер-Холі. Після вшанування пам’яті монархині Денис Шмигаль написав у фейсбуці: «Висловили співчуття від імені Президента, уряду та народу України. Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому королівстві. Нею захоплювалися далеко за межами королівства, зокрема в Україні. Більшість українців запам’ятають її величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держава, яка досі робить усе можливе для наближення нашої перемоги».

росія продовжує вбивати й тероризувати

Перебуваючи в Лондоні, Денис Шмигаль провів робочі двосторонні зустрічі із британськими високопосадовцями. Із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі Прем’єр обговорив питання співпраці та розвитку стратегічного партнерства. Після спілкування очільник українського уряду написав у твіттері: «Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Вдячні Великій Британії за надання допомоги. З такою підтримкою Україна переможе».

Денис Шмигаль зустрівся зі спікером Палати громад Британії Ліндсі Гойлом. Прем’єр розповів йому про злочини росії проти мирного населення в Ізюмі та Харківській області загалом, заявив про необхідність створення трибуналу, який притягне керівництво рф до відповідальності за злочини проти українців. Він наголосив, що Україна розраховує на стійку підтримку Великої Британії в цьому процесі.

Про притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні Денис Шмигаль говорив і з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Очільник українського уряду акцентував на жахливих злочинах, які скоїла росія на території нашої держави, зокрема в Харківській області, де після деокупації знайшли катівні та братські могили.

«Україна наполягає на створенні трибуналу, щоб притягнути до відповідальності політичне керівництво рф за всі злочини та звірства, скоєні на нашій землі. Необхідно також посилювати санкції проти російських енергоносіїв до повного ембарго, оскільки агресор продовжує використовувати цей важіль для шантажу й терору. Одним із кроків у цьому напрямі може стати встановлення граничної ціни на російський газ.

Ще один приклад використання енергоресурсів як інструменту терору — захоплення Запорізької атомної електростанції. Єдиним способом запобігти аварії можуть бути скоординовані дії безпекових організацій. Тож ми закликаємо створити міжнародну місію ООН та Європейського Союзу, результатом якої стане повна демілітаризація ЗАЕС та навколишньої території», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр подякував Канаді за лідерство в підтримці нашої держави, надання військової допомоги, навчання українських військових, що є вагомим внеском у перемогу України. Денис Шмигаль підкреслив, що збільшення й пришвидшення постачання зброї підтримає наступ українських військ для визволення окупованих територій.

Співрозмовники зачепили питання післявоєнного відновлення України. Денис Шмигаль подякував канадським партнерам за ухвалення національного законодавства, яке регулює механізм конфіскації російських активів. Саме Канада ухвалила нацзаконодавство про конфіскацію активів рф та їх передачу на відновлення України.

«Агресор має платити за свою війну та руйнування. Не лише за рахунок репарацій, а й конфіскованими активами. Цей принцип має лягти в основу майбутньої системи безпеки», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Злочинців потрібно покарати

Джастін Трюдо констатував, що мужність України та українців надихають весь світ. Він запевнив, що Канада підтримує відновлення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України і притягнення російського режиму до відповідальності за його вторгнення.

До слова, Джастін Трюдо в Лондоні зустрівся із британською колегою Ліз Трасс. Після цього він заявив журналістам, що російське вторгнення в Україну було головним питанням порядку денного зустрічі.

«Масове поховання українців, знайдене поблизу Ізюма після деокупації Харківщини, — доказ воєнних злочинів росії. президента рф путіна, його поплічників, окупаційні війська рф слід притягнути до відповідальності за звірства, які вони вчинили та чинять в Україні», — цитує слова Джастіна Трюдо Укрінформ. Джастін Трюдо наголошує, що дії рф дедалі частіше містять воєнні злочини, абсолютно неприйнятні.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»