Вихід на новий рівень розвитку. Привернення уваги потенційних партнерів і посилення лояльності нинішніх. Це ознаки вдалого ребрендингу, якого Україна очікує від участі у Всесвітній виставці «Експо-2020» у місті Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), відкриття якої через пандемію COVID-19 перенесено на жовтень 2021 року. Тож логічно, що в межах офіційного візиту української делегації до ОАЄ Президент Володимир Зеленський ознайомився із презентацією національного павільйону та експозиції України на заході.

«Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі й робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн», — цитує слова Президента його Офіс.

Присутні на заході міністр економіки ОАЕ та інші посадовці цієї країни підкреслили важливість співпраці в галузі торгівлі.

Нове мислення

Український павільйон розпочне роботу в тестовому режимі на початку серпня 2021 року. Цю будівлю загальною площею 2600 квадратних метрів (чотири поверхи) оформлюють з використанням української стилістики й орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілить ідею колосу пшениці. На вході до павільйону буде пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.

«Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно — початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, — то нові ідеї, думки, люди, які поєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо об’єднати людей навколо глобальних проблем і того, як жити, чути та почуватися смарт уже сьогодні. Адже тема нашого павільйону має назву «Смарт Україна: єднаючи світ», — розповіла главі держави секретарка координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в «Експо-2020» Аліна Шишкіна.

Основна мета — це ребрендинг України як надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати і яку хочеться побачити на власні очі. «Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів — таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці «Експо-2020» у Дубаї», — прокоментував Президент.

У павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву, щоб показати креативність та інноваційність українців.

Володимир Зеленський ознайомився з експозицією павільйону Sustainability, присвяченою питанням ефективного й раціонального розв’язання глобальних проблем сталого розвитку планети. Павільйон порушує проблематику забруднення Землі й закликає відвідувачів до збереження екосистеми нашої планети: скорочення кількості харчових відходів, відмови від використання одноразового пластику, поліетилену. Президент оглянув тематичні відділення павільйону, присвячені боротьбі із глобальною зміною клімату, потенціалу використання сонячної енергії, ефективному використанню водних ресурсів.

Заохотити інвестора

У межах офіційного візиту Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором одного з найбільших портових операторів світу групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом.

Зустріч відбулася на території Dubai Maritime City, де створено штучний півострів і перший у світі хаб, який поєднуватиме всі галузі морської промисловості й торгівлі. Його спрямовано на розв’язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника, що в Україні ухвалено закони, які мотивуватимуть прихід іноземних інвесторів. Розповів про концесію, завдяки якій у два українські порти вже зайшли іноземні інвестори, і про інвестиційних нянь, що створюватимуть безпосередній контакт між інвестором і державою. Президент запросив компанію DP World через концесії більше заходити на український ринок, адже в Україні є ще чотири порти, в які може зайти компанія.

Володимир Зеленський говорив, що йому дуже подобається ідея будівництва сучасних марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та готелю в Одесі разом з компанією, яка займається такими проєктами, і що держава готова всіляко супроводжувати проєкт і діяти швидко в цьому напрямі.

DP World має великий досвід у розвитку річкового транспорту в інших країнах, тому Президент розповів Султанові Ахмеду бін Сулаєму, що в Україні нарешті проголосовано закон про внутрішній водний транспорт, якого не могли ухвалити кілька десятків років.

«Річковий транспорт може бути найдешевшим у плані перевезень. Тому хотів би, щоб ви також придивилися до майбутніх можливостей. Мені здається, це привабливий бізнес в Україні. І йдеться не лише про туризм, а насамперед про перевезення вантажів», — резюмував Володимир Зеленський.

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«Урядового кур’єра»