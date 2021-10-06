Знаком високої поваги, дружби, міцних відносин між двома державами Президент України Володимир Зеленський назвав візит до нашої країни Президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Саме в Україну він здійснив перший державний візит на посаді глави Ізраїлю.

За підсумками двосторонньої зустрічі президенти зробили заяви для представників засобів масової інформації. Володимир Зеленський подякував Ізраїлю в особі його президента за принципову підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

«Розраховуємо на збереження такої позиції й надалі. Зокрема в межах ООН, адже до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та щодо мілітаризації останнього», — зазначив глава нашої держави.

Він повідомив, що під час двосторонніх переговорів було обговорено окремі аспекти ситуації на Близькому Сході, а також безпекові виклики, що нині постали перед Україною через війну на сході нашої держави та через окупацію Росією українського півострова Крим.

Президент зауважив, що 26 грудня Україна та Ізраїль відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

«За часи тісної співпраці дуже багато досягнень. Наші теплі відносини розвиваються на основі міждержавного взаєморозуміння й довіри, а між двома нашими народами панує дружня атмосфера. Ізраїль — наш великий друг, партнер у регіоні Близького Сходу з політичної, безпекової, торгово-економічної та гуманітарної точок зору.

Водночас потенціал нашої двосторонньої взаємодії повністю не вичерпано, нові можливості для неї відкриває набуття чинності Угоди про вільну торгівлю. Угода вже працює, поступово зростають обсяги взаємної торгівлі товарами вперше з початку пандемії. Це додає впевненості у повному відновленні торгівлі й перевищенні доковідних показників», — заявив Володимир Зеленський.

Глава нашої держави зазначив, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну нині абсолютно не відповідає двосторонньому потенціалу.

«Нові технології, інновації, кібербезпека, охорона здоров’я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа й фінанси, будівництво, сільське господарство — лише окремі перспективні галузі для розвитку інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем. Україна чекає ізраїльських інвесторів, а наш уряд і особисто я гарантуємо захист усіх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена у вивченні та використанні набутого досвіду Ізраїлю у галузі інновацій. Своєю чергою ізраїльські компанії можуть з користю використовувати колосальний потенціал нашої держави — нового технологічного хабу Європи», — переконаний Президент.

Володимир Зеленський поінформував, що під час двосторонніх переговорів окрему увагу було приділено вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру — жахливого злочину нацистського режиму. Він завчасно подякував усім делегаціям, які цими днями у 80-ті роковини цієї трагедії прибуватимуть до Києва, аби взяти участь у пам’ятних заходах.

«Разом із Президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів як Голокост, Голодомор 1932—1933 років в Україні», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що візит в Україну Іцхака Герцога посилить взаємовигідне партнерство між двома державами.

Зі свого боку Президент Ізраїлю Іцхак Герцог наголосив, що Ізраїль з радістю відзначатиме 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин з Україною.

«Україна — один з великих і важливих друзів Ізраїлю, як з часу започаткування дипломатичних відносин, так і нині. Особливо нині», — сказав він.

Іцхак Герцог наголосив, що єврейський народ має славне минуле на українській землі. Адже на ній народилися і виросли великі єврейські релігійні лідери, державні діячі, видатні мислителі й діячі культури. Та водночас єврейський народ має важку, болісну історію в Україні, зокрема це страти в Бабиному Яру.

«Минуле веде нас до сьогодення. Гідне похвали те, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію, культурний простір єврейської громади. Це важливе підґрунтя для сміливого партнерства тут і зараз, для боротьби з антисемітизмом, хоч би де він проявлявся, а також для побудови спільного, плідного, успішного, перспективного майбутнього», — зазначив Іцхак Герцог.

Він погодився з Володимиром Зеленським, що нинішній візит і переговори сприятимуть зміцненню, поглибленню, вдосконаленню, процвітанню партнерства між Україною та Ізраїлем, зокрема у галузях сільського господарства, енергетики, технологій, науки, охорони здоров’я, туризму. Іцхак Герцог резюмував, що глобальна пандемія коронавірусу довела, що жодна країна не може існувати сама по собі. Що партнерство між країнами не лише відповідає інтересам і потребам кожної держави, а й лежить в основі їх здатності забезпечувати своїм громадянам гідне життя й добробут.