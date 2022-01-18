В Україні із дводенним візитом перебуває міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. З нею зустрівся Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Вони обговорили поглиблення торговельно-економічної співпраці, спрощення візового режиму між нашими державами.

Під час зустрічі Денис Шмигаль насамперед подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій Росії.

«За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У зв’язку із цим особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова очільника українського уряду.

Говорив Денис Шмигаль і про те, що розширення угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції — важливий елемент поглиблення двосторонньої співпраці в економічній галузі.

«Сподіваюся, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами», — зазначив Прем’єр, підкресливши важливість залучення канадських інвесторів для реалізації спільних проєктів в Україні.

Денис Шмигаль висловив сподівання на подальший діалог у спрощенні режиму поїздок громадян України до Канади.\

«Для українців Канада була і залишається великим другом і партнером. Дуже багато наших громадян живе й працює в Канаді, дуже багато родинних зв’язків. Тож це питання надзвичайно важливе для нас», — наголосив очільник уряду України.

Мелані Жолі запевнила, що Канада й надалі рішуче підтримуватиме Україну.

Під час зустрічі у присутності Прем’єр-міністра України й міністра закордонних справ Канади було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі надання технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України для поліпшення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу, процесів державного управління для забезпечення їх орієнтованості на результат і потреби громадян.