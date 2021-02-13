Під час робочого візиту Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Люксембургу підписано важливі фінансові документи

У межах чинного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» Європейський інвестиційний банк надасть 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Відповідний лист про внесення змін до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком було підписано під час робочого візиту Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у штаб-квартиру ЄІБ у Люксембурзі.

Денис Шмигаль подякував ЄІБ за оперативність у наданні підтримки на протидію поширенню COVID-19, інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

За підсумками зустрічі із президентом ЄІБ Вернером Хоєром підписано гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики 270 мільйонів євро для реконструкції льотної зони №2.

«Ми не лише якісно модернізуємо летовище, а и очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 мільйонів 2040 року за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», — прокоментував укладення угоди Прем’єр.

Він підкреслив, що Україна високо цінує активну роль ЄІБ у підтримці нашої економіки, державного і недержавного секторів. Денис Шмигаль висловив сподівання, що найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування і що Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці зокрема у фінансуванні транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури.

Вернер Хоєр зауважив, що ЄІБ як банк ЄС відданий підтримці сусідів із «Східного партнерства» й зокрема України. За його словами, 2020 року ЄІБ інвестував в Україну рекордну суму — понад мільярд євро.

«Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані угоди. Це все заради зростання та відновлення», — зазначив Вернер Хоєр.

У межах робочого візиту Денис Шмигаль зустрівся із прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелем. Під час зустрічі він наголосив, що Україна зацікавлена в подальшій співпраці з Люксембургом у галузі інноваційних технологій, зокрема в розвитку IT, кібербезпеки, відновлюваних джерел енергії. Очільник українського уряду зауважив, що Люксембург використовує інноваційні підходи до розвитку національної космічної діяльності. Зокрема торік у листопаді в партнерстві з Європейським космічним агентством було створено Європейський інноваційний центр з питань космічних ресурсів.

«Ми зацікавлені у двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів зокрема і в межах міжнародного проєкту «Артеміда», до якого наша держава долучилася торік. Україна має тривалу історію космічної діяльності та цінний досвід у реалізації міжнародних космічних проєктів, розвинену науково-технічну школу і технологічні можливості для розвитку взаємовигідної співпраці», — зазначив Денис Шмигаль.

Він запропонував Ксав’є Беттелю опрацювати питання підписання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Люксембургом про співпрацю в космічній галузі задля обміну досвідом та інформацією. Денис Шмигаль акцентував, що Люксембург — один з перспективних торговельних партнерів України і надійний інвестор у вітчизняну економіку, а серед кроків, які сприятимуть розвитку двосторонніх відносин України та Люксембургу, може стати укладення угоди про економічну співпрацю.

«Ця угода має стати важливим імпульсом для створення українсько-люксембурзької спільної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва. Комісія стане основним майданчиком для реалізації спільних ініціатив і стратегічних проєктів», — резюмував очільник українського уряду.

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