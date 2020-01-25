Якщо громадяни отримуватимуть виплати із затримкою, вони матимуть право на компенсації. Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який це передбачатиме, про що за підсумками засідання повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Законопроєкт буде подано до парламенту. Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких здійснюється компенсація», — зазначив він. Ідеться про пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян, повідомляє УНІАН.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік. «Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172,576 мільярда. Звертаю увагу, що бюджет ПФУ-2020 збалансований», — зазначив він. За словами Олексія Гончарука, нічого особливо нового тут немає. Це звичайний процес ухвалення документа, необхідного для подальшого вчасного та повного фінансування пенсійних виплат для українців.

Уряд ухвалив рішення для поліпшення надання медичних послуг у сільській місцевості для понад мільйона осіб. «Суть постанови — в ефективному використанні залишків державної субвенції з бюджету, яку спрямовуватимуть на розвиток медицини на селі», — пояснив Олексій Гончарук.

Розпорядники коштів на місцях зможуть ефективно використати залишки субвенції для добудови нових амбулаторій, а також докупити автотранспорт для тих, які вже працюють, і тих, будівництво яких розпочато в попередні два роки.

А ще Кабмін схвалив постанову для впровадження програми «Доступні кредити 5—7—9%» з 1 лютого 2020 року. «Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дасть змогу учасникам отримати до півтора мільйона гривень доступного кредиту під 5—7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва», — зауважив очільник уряду. Реалізація програми передбачає інструменти для забезпечення доступності кредитів. Банки України почнуть працювати з програмою з 1 лютого. «Це дуже хороші умови для тих, хто хоче розпочати працювати на себе», — сказав Прем’єр.

Кабінет Міністрів затвердив зміни до методики формування спроможних територіальних громад. Відтепер встановлено чіткі критерії, завдяки яким громади зможуть оцінити власну спроможність, а саме людський потенціал, фінансові та майнові ресурси. «Ці критерії дадуть змогу надавати якісні послуги жителям, розв’язувати накопичені проблеми, розвивати місцеву економіку», — наголосив Олексій Гончарук.

Він повідомив, що порт «Ольвія» у Миколаєві отримає 3,4 мільярда гривень інвестицій з Катару. Переможцем конкурсу з передачі в концесію цього порту стала компанія QTerminals. Це провідний катарський портовий оператор.

«Це вже другий переможець на концесію портів цього тижня. Інвесторам цікаві проєкти в Україні. Це означає, що довіра до нашої країни в світі посилюється. Передача в концесію — це не лише інвестиції в сам порт, а й збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за весь період чинності договору концесії. А сам порт повністю залишається у державній власності», — пояснив Прем’єр-міністр.

Бюджет країни від цього має отримати щорічні концесійні платежі на суму близько 82 мільйонів гривень, інвестиційні зобов’язання на 3,4 мільярда гривень за п’ять років, а також кошти для розвитку місцевої інфраструктури Миколаївщини — близько 80 мільйонів гривень. Тобто концесія — це спосіб залучити кошти в порт, залишаючи його в державній власності.

Серед інших важливих рішень — Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди з Європейським Союзом, яка передбачає надання 26 мільйонів євро фінансової допомоги для проведення земельної реформи.

У разі підписання угоди «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства і малих фермерських господарств в Україні» заплановано підтримку України за такими галузями: інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві й сільській місцевості, підтримка малих фермерських господарств, а також земельної реформи.

Урядовці затвердили фінансовий план державного підприємства обслуговування повітряного руху (Украерорух) на 2020 рік. Цей фінансовий документ дасть змогу продовжити розвиток аеронавігаційної системи, провадити господарську діяльність відповідно до планових фінансово-економічних показників.

Для модернізації та оновлення аеронавігаційної системи України передбачено залучити довгострокові кредитні кошти в сумі 347,7 мільйона гривень, що здійснюватимуть у межах укладених кредитних договорів між Украерорухом та ЄБРР/ЄІБ.

«Для підтримки високого рівня безпеки польотів цього року підприємство планує залучити капітальних інвестицій на суму 919,2 мільйона гривень. Плановий показник кількості польотів на 2020 рік на 11% перевищує торішній показник. Крім того, підприємство планує отримати чистого прибутку на суму 148 мільйонів гривень», — зазначив Олексій Гончарук.

До державного бюджету та цільових фондів Украерорух передбачає сплатити понад 1,2 мільярда гривень.

А ще Прем’єр-міністр повідомив про створення міжвідомчої робочої групи з подолання наслідків зміни клімату. «Її мета — охорона здоров’я і добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом з ЄС ми напрацьовуватимемо порядок денний для зменшення рівня викидів у межах Паризької угоди», — повідомив Прем’єр, додавши, що вже наступного вівторка у Брюсселі під час шостого засідання ради асоціації Україна — ЄС уряд обговорюватиме питання співпраці за європейською зеленою угодою.

«Україна хоче приєднатися до угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець», — окреслив він мету, повідомивши, що групу очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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«Урядового кур’єра»