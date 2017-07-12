Вода є однією із найважливіших чинників для життя на Землі. Здоров’я та умови життя людей насамперед залежать від якості та кількості води. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку майже 25% населення світу піддається ризику споживання неякісної питної води, до того ж, більш ніж 80% усіх людських захворювань безпосередньо пов'язані із вживанням неякісної води.

Головними водними проблемами сьогодення в Україні є не тільки малозабезпеченість якцісною питною водою, а й високий рівень забрудненості води (що спричинений у тому числі застарілим очисним обладнанням та методами очистки води). Про це свідчать і звернення громадян, що надійшли на урядову «гарячу лінію»протягом січня – червня 2017 року, в яких вони скаржилися на непридатну для споживання воду з водопровідних кранів у їхніх квартирах (зокрема, з перевищенням концентрації допустимої норми хімічних речовин, порушенням правил і норм при знезаражуванні питної води хлором, невідповідності кольору, смаку та запаху).

Водночас у сфері житлово-комунальних послуг завжди є актуальними питання надання населенню водопостачання. На урядову «гарячу лінію» упродовж січня – червня 2017 року з приводу цієї проблеми надійшло понад 8,7 тисячі звернень. Громадяни скаржилися на відсутність та неякісне надання послуг централізованого холодного та гарячого водопостачання. Проблеми з водопостачанням порушувалися у зверненнях заявників з усіх регіонів країни, передусім Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва. Заявниця з міста Херсона звернулася на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на те, що протягом тривалого часу подача води до її будинку здійснюється із брудом, а саме – з осадом глини, іржі та піску. Працівники КП «Херсонводоканал» не вживають належних заходів щодо забезпечення якісного надання послуги. Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради повідомив, що після дзвінка на урядову «гарячу лінію» МКП «ВУВКГ міста Херсона» 01.06.2017 року провів повторну промивку внутрішньобудинкових мереж водопостачання та здійснив прочистку фільтрів холодної води у квартирах мешканців цього будинку.

Так, жителька з Каховки (Херсонська область) повідомила про відключення води без попереднього попередження населення з 19.06.2017 р. КП «Херсонводоканал» пояснює цю ситуацію тим, що причиною відсутності послуги є відключення від електропостачання насосних станцій, а ПАТ «Херсонобленерго», в свою чергу, припинив електропостачання через наявні борги. Заявниця просить вжити невідкладних заходів для відновлення послуги. Після розгляду цього звернення Виконавчим комітетом Херсонської міської ради водопостачання було відновлено 22.06.2017 р.

Чимало скарг зареєстровано з приводу відсутності централізованого водопостачання у містах Мирнограді, Селидовому Донецької області у зв’язку з пошкодженням Південно-Донбаського водогону внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, Лисичанську та Привіллі Луганської області через борги ЛКСП «Лисичанськводоканал» за електроенергію.

Наприклад, заявниця з міста Селидове (Донецька область) звернулась на урядову «гарячу лінію» з питання відсутності з 08.06.2017 р. надання послуги централізованого холодного постачання до всіх об’єктів міста. Вода не подається, оскільки обладнання фільтрувальної станції було пошкоджено під час артобстрілів. При цьому підвезення води споживачам не організовано. Заявниця звертається з проханням посприяти у відновленні послуги холодного водопостачання до всіх об’єктів міста Селидове якомога швидше. Виконавчий комітет Селидівської міської ради розглянув звернення та повідомив заявницю про те, що міською радою було вжито заходів для розв’язання цієї ситуації та надав інформацію щодо пунктів підвозу питної води в це місто.

За період з 3 по 10 липня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 72 676 дзвінків, а також 919 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15 Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа