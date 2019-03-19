Маємо реальні здобутки, яких не було раніше і які визнає вся світова спільнота

Не існує важливішого завдання для України, української влади і Президента, ніж забезпечити відновлення територіальної цілісності, суверенітету й незалежності держави.

Повернемо Крим і Донбас

«Перша позиція — маємо розуміти, хто нам протистоїть. Одна з найбільших військових машин світу, тоталітарна, яка незаконно анексувала наші території. І перше, що ми зробили, — заручилися солідарністю світу з Україною, яка сприяє визволенню Криму, — підкреслив Президент Петро Порошенко. — Друга позиція — ні на які торги і підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було якнайшвидше, одразу ж після президентських виборів. Бо ви чули неодноразові заяви Путіна про його сподівання, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка, для того, щоб нова українська влада приповзла до нього на колінах і подарувала Крим. Моя позиція: не дочекаються. Ми визволимо Крим».

Для цього Україна нарощує військову потужність, зміцнює міжнародну солідарність, забезпечує економічне зростання.

«Те саме буде і з Донбасом. Припускаю, що одразу після виборів у нас буде прогрес із запровадженням миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині Донбасу», — сподівається глава держави.

«Юрисдикція спеціальної моніторингової місії ОБСЄ — це не тільки Донбас, а й Крим. Маємо абсолютно чіткий план, буквально потижнево, що робитимемо», — наголосив Петро Порошенко в інтерв’ю одному з телеканалів.

Він подякував Меджлісу кримськотатарського народу: «Окремо хотів би сказати: вірте, ми будемо боротися за те, щоб визволити Крим. Ми жодного дня не забуваємо про вас. І пишаємося вашою боротьбою. Разом переможемо».

Президент назвав успішні кроки в реалізації реформ, наголосивши, що економічне зростання має обов’язково відчути кожен українець, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Україна не просто відродила, а створила нову армію. Саме армія, а не підписані папірці слугує гарантією суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої держави», — підкреслив Петро Порошенко.

Розмовляти українською стало модно

Останніми роками було забезпечено державну платформу в позиціях захисту української мови. «Ніхто нікого не змушував розмовляти українською. Ми повністю захищаємо права національних меншин говорити своєю мовою. Але розмовляти українською стало модно, драйвово. Коли слухаєш українське радіо або дивишся телебачення, відкриваєш книжку — ти точно знайдеш там українську мову», — зауважив він.

Глава держави нагадав, що нещодавно Україна отримала Томос про автокефалію православної церкви. І це теж неабияке досягнення.

А на шляху просування нашої країни до Євросоюзу було укладено Угоду про асоціацію Україна — ЄС та про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, відкрито європейські ринки для українських товарів. Ми отримали право вільно пересуватися країнами ЄС завдяки запровадженню безвізового режиму.

«А ще створили нову українську школу. І навіть першокласники вже відчули якісні кардинальні зміни. Тепер ідеться про створення сільської медицини, телемедицини», — підкреслив Петро Порошенко.

За останні п’ять років створено принципово нову систему державних закупівель, Україна здобула енергетичну незалежність від країни-агресора.

«Дуже довго можна перелічувати реальні зрушення останнього часу. І мені приємно, що всі міжнародні експерти, МВФ, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку, країни «Великої сімки» наполегливо стверджують, що за останні п’ять років Україна провела більше реформ, ніж за попередні 23 роки», — підкреслив глава держави.

Але є й те, що поки що зробити не вдалося. Наприклад, повністю відновити територіальну цілісність України. «Не вдалося поки що визволити Крим і весь Донбас. Хоча ми визволили дві третини окупованого Донбасу — Сєверодонецьк, Краматорськ, Лисичанськ, Слов’янськ, Маріуполь, Волноваху і багато інших населених пунктів — міст, сіл, селищ, де було піднято український прапор», — наголосив він і додав, що лише пряма збройна агресія регулярних військ Російської Федерації зупинила просування наших військ на схід для визволення Донбасу до державного кордону.

Продовжуємо наступ на бідність

У питанні подолання бідності держава отримала можливість і ресурси для підвищення пенсій та інших соціальних виплат — після проведення великого комплексу реформ, коли відновилось економічне зростання, створено фундамент державності. І нині влада запроваджує рішучий наступ на бідність.

Опозиція називає підвищення пенсій і соцвиплат підкупом виборців і навіть зареєструвала проект рішення Верховної Ради, вимагаючи негайно припинити такі виплати. «Не дочекаються», — підкреслив Петро Порошенко.

Адже боротьба з бідністю — це програма, яка складається із двох частин. Є негайні кроки, які можна зробити вже зараз, базуючись на тому, що українська економіка зростає дванадцять кварталів поспіль. «Створено потужний фундамент, накопичено певні кошти в Пенсійному фонді. І тому перші, кому ми маємо допомогти, — це пенсіонери, бо вони постраждали найбільше. Адже мінімальна й середня зарплати зросли, а підвищення пенсій відбувалося найменше», — сказав Президент.

Потрібно зробити три великі кроки для боротьби з бідністю. По-перше, індексація пенсій, рішення про яку було ухвалено ще в 2017 році. І з 1 березня 2019-го індексовані пенсії отримали 5 мільйонів літніх людей на заслуженому відпочинку.

До цього додається й компенсація — виплата у розмірі 2410 гривень тим пенсіонерам, які отримують найнижчу пенсію. «Ці кошти ми отримали в Пенсійний фонд за рахунок закриття чорних дір на розмитненні євроблях. І ці кошти до останньої копійки мають іти пенсіонерам, які отримують найменше, а їх близько чотирьох мільйонів, — уточнив Петро Порошенко. — Щороку ми підвищуватимемо, індексуватимемо пенсії. І зростання економіки має позитивно позначитися на рівні життя пенсіонера, вчителя, лікаря, студента».

Особливо він відзначив рішення про підвищення виплат на кожну третю й наступну дитину в багатодітних родинах, що обов’язково сприятиме збільшенню народжуваності. Адже українців має ставати більше.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»