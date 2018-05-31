Напередодні 1 червня, Міжнародного дня захисту дітей, не дивно, що засідання Кабінету Міністрів розпочалося з того, що до зали зайшли хлопці й дівчата різного, переважно шкільного віку, й зайняли місця серед міністрів.

Члени уряду були трохи здивовані, та Прем’єр одразу пояснив, що на засіданні йтиметься переважно про захист прав дітей.

«Важливо, щоб наші діти були щасливими. І вимір їхнього щастя залежить від дорослих. Маємо пам’ятати, що треба сформувати середовище, яке дасть кожній дитині можливість розвитку. Українців має бути більше, і більше щасливих», — наголосив Володимир Гройсман. Він анонсував рішення уряду, які мають стати поштовхом розвитку дитинства.

Із 1 вересня 2018 року уряд запроваджує традицію: відтепер кожна родина, в якій народився малюк, отримуватиме від держави спеціальний «Пакунок малюка», в якому буде зібрано речі, потрібні для перших тижнів життя новонародженого, а також інформаційні матеріали для мам про те, куди вони в разі потреби зможуть звернутися по підтримку й кваліфіковану допомогу. Вартість набору, який родини отримуватимуть безплатно, становитиме близько 5 тисяч гривень.

«Кожна дитина отримає від держави бебі-бокс, зібраний з любов’ю, щоб на перших етапах життя малюка в мами було все для повноцінного догляду за ним.

Це традиція, яку ми запроваджуємо для підтримки народжуваності. Сотні тисяч родин отримають таку додаткову цільову підтримку», — пообіцяв Прем’єр-міністр.

Не менш важливо, за словами глави уряду, допомогти мамі, яка планує повернутися на роботу. Тому за рішенням уряду та за підтримки місцевих органів влади в Україні з 1 січня 2019 року запроваджують поняття найму «муніципальної няні». Оплату її послуг буде частково компенсовано з бюджету на суму в середньому півтори тисячі гривень на місяць до досягнення дитиною трирічного віку.

«Коли родина найматиме няню, держава компенсуватиме щомісяця витрати з її зарплати, щоб дитина була доглянута», — прокоментував урядове рішення Володимир Гройсман. Він наголосив, що захист і підтримка дитинства має стати головним пріоритетом. Адже єдиний критерій досягнення стандартів добробуту — збільшення народжуваності.

На продовження теми заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна презентувала концепцію державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2021 року», яку також ухвалив уряд.

Заступник міністра зауважила, що її виконання дасть змогу вдосконалити державну систему захисту прав та інтересів дитини, зокрема дітей з інвалідністю, створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань, забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги й раннє виявлення соціальних проблем, а також запобігти порушенням прав дитини через удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах тощо.

Добросовісних батьків заохочу­ватимуть

Міністр юстиції Павло Петренко нагадав, що з початку року на користь дітей із боржників за аліментами стягнено півтора мільярда гривень. А від початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває — 1,14 мільярда, що на 34,4% більше, ніж торік. Нині, за його словами, відомство реалізує кілька ключових ініціатив, спрямованих на захист прав дітей.

У межах проекту забезпечення українців безоплатною правовою допомогою неповнолітні мають право не лише на юридичну консультацію в центрах та бюро правової допомоги, а й на повноцінний адвокатських захист у всіх справах. Виконавці Мін’юсту обмежили право 120 тисяч злісних неплатників аліментів виїздити за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю й полювати. Складено понад 16 протоколів про притягнення боржників до відповідальності шляхом залучення до суспільно корисних робіт.

Понад 10 тисяч боржників оголошено в розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено майже 200 тисяч боржників.

Урядовець наголосив: реалізація першого пакета новацій дала змогу виявити додаткові прогалини в чинному законодавстві. Це стало підставою для підготовки другого пакета законів.

«15 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні три законопроекти, які забезпечують малечу додатковим захистом, ще більше посилюють відповідальність злісних неплатників. Сподіваюся, вже найближчим часом депутати проголосують цей пакет у цілому», — зауважив міністр юстиції. Важливою новацією нового пакета законів має стати стимулювання добросовісних батьків. «Ми плануємо поширити податкову знижку на дошкільну, позашкільну й загальну середню освіту в Україні. Тобто пільги отримають батьки, які записали дитину в приватний садок, музичну школу, спортивну секцію або на курси англійської мови», — окреслив плани Павло Петренко.

Ухвалені рішеннята фотона згадку

На засіданні уряду діти, присутні в залі, отримали змогу ставити запитання Прем’єр-міністрові та урядовцям. Запитували вони про стан довкілля, навчання, розвиток студентського та шкільного самоврядування тощо.

Насамкінець уряд схвалив проект указу президента про відзначення 100-річчя випуску перших поштових марок України, проект закону про ратифікацію угоди з урядом Молдови про реадмісію осіб, підписання угоди з урядом М’янми про військово-технічне співробітництво, а також затвердив угоду про співпрацю в галузі культури з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Прем’єр та урядовці сфотографувалися з молодими лідерами на добру згадку.