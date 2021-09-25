Усі регіони технічно на 90% готові до опалювального сезону, який пройде без форс-мажорів

Гострі питання, які традиційно виникають восени та привертають багато уваги, а часом породжують спекуляції чи й відверту брехню, — це питання щодо опалювального сезону і тарифної політики. З ініціативи Президента уряд розробив чіткий план — дорожню карту із п’яти зрозумілих і чітко прорахованих кроків, які дадуть змогу пройти поточний опалювальний сезон спокійно, за планом і без форс-мажорів.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Очільник уряду детально розповів про програму.

Крок перший: тарифи на газ для населення будуть сталими.

Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, до кінця квітня 2022 року ціна на газ для українців буде фіксованою. І це в той час, коли в Європі нині вона подекуди перевищує 25 гривень за кубометр у перерахунку.

«Така спотова ціна на блакитне паливо рекордна за всю історію. Це енергетична війна, яку Газпром розв’язав для шантажу, аби добитися введення в експлуатацію «Північного потоку-2». І це очевидний факт, який підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста порівняно з попередніми роками, а також відмовою від бронювання додаткових потужностей нашої газотранспортної системи», — наголосив глава уряду.

Щоб захистити українців від коливання цін на газ, уряд зобов’язав усі газопостачальні компанії запровадити річний продукт і автоматично перевести на нього споживачів. Тому з 1 травня цього року ціна, наприклад, у Нафтогазі становить 7,96 гривні за кубометр із ПДВ. І вона буде незмінною протягом усього опалювального сезону 2021/2022.

Крок другий: тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів незмінні.

Прем’єр-міністр нагадав, що встановлює тарифи місцева влада. Це ефективна світова практика. А уряд формує стратегію, надає інструменти й забезпечує всі умови, щоб підвищень не було.

НАК «Нафтогаз України» забезпечила контракт, у якому на поточний опалювальний сезон ціна фіксована: із червня 2021 року до травня 2022-го вона становитиме 7,42 гривні за кубометр. Угоди з Нафтогазом уклали вже понад 70% теплокомуненерго. Отже, в місцевої влади нема об’єктивних причин збільшувати тарифи. І кожна місцева влада може підійти до цього питання гнучко і диференціювати тарифи для різних категорій споживачів з огляду на стан обладнання і мереж, а також можливості застосування альтернативних джерел енергії.

Уряд виконує зобов’язання меморандуму з місцевими головами, який було підписано взимку цього року. Відповідно до нього створено територіальні комісії та окреслено методику визначення різниці в тарифах, зокрема на тепло і гарячу воду. Ця різниця — за борги теплокомуненерго, які буде верифіковано. Після цього ТКЕ зможуть отримати компенсацію. На ці цілі спрямують понад 30 мільярдів гривень. Такі кроки дадуть змогу поліпшити їхній фінансовий стан і здійснити модернізацію обладнання.

«Заяви про те, що уряд когось залишить сам на сам із проблемами, — популістська риторика, яка не має стосунку до реальності», — наголосив очільник уряду.

Крок третій: уряд знизив тариф на електроенергію для 80% домогосподарств із 1 жовтня 2021 року.

Тариф становитиме 1,44 гривні за 1 кВт для родин, які протягом місяця споживають не більш як 250 кВт. Для тих, хто споживає більше, він залишиться без змін — 1,68 гривні. Не зростатимуть і тарифи на електроопалення.

Крок четвертий: уряд і депутати запропонували 2021 року додатково 12 мільярдів гривень на програму субсидій для українців.

«Субсидії за будь-яких обставин отримають усі, хто їх справді потребує. Держава виконувала і виконуватиме зобов’язання у цій сфері. Близько 3 мільйонів домогосподарств отримуватимуть їх у поточному опалювальному сезоні. І до початку його в нас абсолютно достатньо коштів на всі ці виплати. Жодної заборгованості тут нині немає. Уряд не визначає нормативно, що субсидіантами може бути лише конкретна кількість родин. Наша стратегія — надати їх тим, кому вони необхідні», — зазначив глава уряду.

Він нагадав, що у травні 2021 року уряд запровадив нові правила отримання субсидій, які передбачають їх повну монетизацію і більш справедливий підхід для отримання цього виду допомоги від держави.

«Понад 85% громадян отримали перепризначення субсидій автоматично, а решта мали подавати відповідні заяви для підтвердження. Такі зміни запроваджено для справедливого підходу до призначення цієї держдопомоги», — зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що уряд скоротив термін призначення субсидії із 30 до 10 днів.

Крок п’ятий: Україна готова до опалювального сезону — технічна готовність регіонів становить приблизно 90%.

Запаси газу в підземних сховищах на сьогодні перевищили 18,5 мільярда кубометрів. Для порівняння: о цій порі 2018 року вони становили 17,1 мільярда. Триває підготовка для збільшення запасів.

«Тож як і торік, ми планомірно пройдемо цей період і вся країна буде із теплом», — переконаний глава уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що цього року уряд системно підійшов до цих важливих і гострих питань, адже є розуміння, що тарифна тематика — це не лише про енергетику, а й передовсім про справедливу соціальну політику.

Депутати ставили очільникові уряду доволі гострі запитання. Як-от про те, що в бюджеті наступного року на субсидії закладено 41 мільярд гривень, а з огляду на нові тарифи цього може бути недостатньо, щоб надати допомогу всім малозабезпеченим верствам населення. Тож можливо, є сенс цю цифру істотно збільшити.

Прем’єр-міністр зазначив, що планова цифра 41 мільярд — це на 6 мільярдів більше, ні цього року. Уряд і парламент спільно завжди дуже відповідально ставляться до питання надання коштів на виплату субсидії — так було торік, є нині й буде наступного року. Українців буде забезпечено ними на 100%. І якщо буде визначено, що коштів потрібно більше, їх обов’язково нададуть. У цьому немає жодних сумнівів.