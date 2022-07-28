Євросоюз та Україна разом вистоять і виграють енергетичну війну проти росії. У цьому переконаний міністр енергетики Герман Галущенко. «Наша головна зброя проти росії — єдність і солідарність на шляху до повної відмови від російських енергоносіїв, повної заборони кривавої енергії. Цю єдність і солідарність рф має намір зруйнувати. Головне нині — не дозволити росії роз’єднати Європу та впливати на кожну державу окремо. Необхідно утримати й зміцнити єдність у Європі, частиною якої є Україна, та систематично й упевнено посилювати санкції, що має ключову роль у стримуванні росії та її спроб застосувати щодо ЄС газовий шантаж.

Нема часу на роздуми — треба діяти. росія стверджує, що санкції на неї не впливають. Уже тільки з цих заяв можна зробити висновок, що вони діють. У нинішніх умовах поступки призведуть лише до зростання вимог агресора і терориста. Якщо піддамося шантажу, апетити та вимоги агресора тільки зростуть. Санкції мають залишатися в силі в повному обсязі й посилюватись, доки в російського режиму не закінчаться ресурси для фінансування війни», — заявив міністр енергетики у Брюсселі на полях надзвичайного засідання Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Україна вперше взяла участь у такому засіданні, де ключовими питаннями порядку денного стали безпека газопостачання та скорочення споживання газу в країнах ЄС.

Час нестандартних рішень

Герман Галущенко зауважив, що ЄС уже ухвалює термінові рішення, щоб зменшити споживання газу цієї зими. Проте, за його словами, необхідно повністю знищити залежність від газу рф якомога швидше. Він подякував європейським партнерам за готовність знаходити спільні рішення щодо шляхів та нових маршрутів постачання енергоносіїв, а також за активну допомогу Україні у протистоянні викликам в енергосфері.

«Україна знає, як це, коли росія раптово взимку припиняє постачання газу — ми це вже неодноразово переживали. Цю зиму ми пройшли з вугільною блокадою з їхнього боку, до якої наприкінці лютого додалася і повномасштабна воєнна агресія. Солідарність європейських партнерів та готовність до нестандартних рішень — неоціненні складові підтримки у такі важкі моменти. Оскільки ця війна не лише проти України, а й проти всієї Європи, потрібні такі самі швидкі та безпрецедентні рішення на європейському рівні. Ми готові й хочемо поділитися своїм досвідом з європейськими партнерами», — цитує слова Германа Галущенка Міністерство енергетики.

Очільник Міненерго підкреслив, що за п’ять місяців війни було прийнято багато нестандартних та вкрай важливих рішень, які зберегли функціональність, стабільність, працездатність енергосистеми України та забезпечили транзит газу. Одним з визначних та досить цінним рішенням він назвав синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E та відкриття експорту з України в ЄС.

Герман Галущенко подякував європейській стороні за запрошення України долучитися до роботи створених Єврокомісією регіональних робочих груп, які працюють над пошуком рішень для проходження наступної зими. Він переконаний, що це свідчить про важливу роль нашої держави в забезпеченні надійності й безпеки енергопостачання континенту, а також про вагомість допомоги України в заміщенні енергоресурсів рф.

Дієве партнерство

Міністр закликав європейських колег розглянути можливість збільшення експорту електроенергії та підняти рівень перетоків між сторонами, нагадавши, що технічні потужності мережі дають змогу збільшити їх майже в 17 разів — до 1690 МВт.

«Використання повною мірою нашого експортного потенціалу електроенергії — понад 1,5 ГВт — дасть змогу європейським державам замістити 5—6 мільярдів кубів російського газу. Наші газові сховища найбільші в Європі, і ми готові їх надати для зберігання європейських стратегічних запасів газу», — зазначив очільник Міненерго.

Він акцентував, що Україна щоденно відчуває підтримку ЄС на всіх напрямах: фінансову, гуманітарну, енергетичну. «Для нас важливо відчувати надійне плече. Україна продовжує бути надійним партнером для європейських держав. Зміни енергетичного ландшафту Європи вже розпочалися. Після перемоги Україна посяде гідне місце в новій енергетиці єврорегіону», — упевнений посадовець.

На тому, що атомна генерація — один з головних чинників проходження Європою осінньо-зимового сезону в період газового шантажу з боку рф, Герман Галущенко наголосив на зустрічі з міністром з питань екологічного переходу Франції Агнес Паньє-Рунаше. Міністри обговорили питання двосторонньої співпраці, координацію зусиль у забезпеченні стабільного проходження Європою осінньо-зимового періоду.

Агнес Паньє-Рунаше висловила готовність Франції політично підтримати збільшення експорту української електроенергії до Європи, додаткові обсяги якого дадуть змогу замістити мільярди кубічних метрів газу рф.

Герман Галущенко подякував Франції за допомогу з обладнанням і матеріалами для відновлення енергетичного сектору України, пошкодженого внаслідок бойових дій рф.

У Брюсселі він закликав європейських колег задіяти всі можливі механізми реагування та впливу, зокрема на МАГАТЕ, задля відновлення повного контролю української влади на Запорізькій атомній електростанції, гарантування безпеки роботи ядерного об’єкта та припинення терору росіян щодо працівників ЗАЕС. Міністр підкреслив, що будь-який візит МАГАТЕ на станцію до відновлення українською стороною повноцінної нормальної роботи АЕС призведе до узаконення присутності рф на її території.