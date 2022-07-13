Незабаром мобільні комплекси міграційної служби попрямують до регіонів Польщі, їх чекають і в інших країнах Європи

Мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які розгорнуто у Варшаві, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи з огляду на великий попит серед громадян нашої держави. Про це в коментарі українським ЗМІ під час відвідання кількох таких мобільних комплексів повідомив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поспілкувавшись із нашими громадянами, я зрозумів, що ці машини працюватимуть за кордоном ще дуже довго. Кількість заявок на оформлення нових документів лише зростає», — сказав він. Міністр зауважив, що є величезний попит на послугу оформлення паспортів, оскільки мігрантів з України зараз мільйони, і найбільше — в Польщі. Багато людей, рятуючись від війни, їхали за кордон без документів або ж утратили їх. У таких ситуаціях люди звертаються у консульські установи.

«Але коли ми вивчили кількість таких звернень, то виявилося, що вони в сотні разів перевищували спроможність консульських установ», — пояснив міністр потребу розгортання мобільних комплексів з оформлення паспортів України.

За словами Дениса Монастирського, в серпні у Варшаві відкривають стаціонарний офіс, де можна буде оформити і закордонний, і внутрішній ID-паспорт громадянина України. А мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії — після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.

«Далі все залежатиме від попиту українців на цю послугу», — констатував міністр.

Перша заступниця голови Державної міграційної служби України Ірина Ковалевська повідомила, що у Варшаві з 29 червня розгорнуто п’ять мобільних комплексів і вже оформлено 837 документів. Найближчими днями до столиці Польщі прибудуть ще три такі комплекси.

«Заплановано встановити до восьми мобільних автомобілів, одна автомобільна станція працюватиме на видачу, щоб не завантажувати прийом документів», — пояснила вона, додавши, що кожний мобільний комплекс за день може обслужити 20 осіб. За її словами, стаціонарний центр, який відкриється у Варшаві, прийматиме щодня 400—500 людей. Строки отримання документів — до місяця.

Ірина Ковалевська додала, що такі центри заплановано відкрити у Вроцлаві, Гданську, Кракові. Вартість послуги з отримання внутрішнього паспорта — 2,7 тисячі гривень, закордонного — 3,3—3,4 тисячі гривень.

За різними оцінками, в Польщі можуть перебувати до 3,5 мільйона громадян України. Половина з них прибула після 24 лютого, рятуючись від вій­ни, яку розв’язала росія.

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