Реформа з децентралізації в Україні завершується цього року. Однак доки влада і громадськість розмірковують, як ефективніше у довиборні терміни закінчити всі необхідні дії, на місцях відбуваються реальні процеси — з особливостями, пошуком власних підходів, прикладами, які можуть стати корисними іншим, і помилками, які можуть запобігти їм в інших географічних точках.

Буваючи в районах і населених пунктах вздовж лінії розмежу­вання, ми мали нагоду ознайомитися з тим, як створюються громади, об’єднуються в ОТГ чи ще тільки збираються, як вчаться хазяйнувати, знаходити те, що об’єднує, піклуватися про добробут і поліпшення умов життя. І як у цьому допомагають міжнародні організації.

Експозиція «Стежками Лемківщини» в Новоайдарському етнографічному музеї почалася з двох жіночих строїв, які передала нащадок лемків — переселенців з Краківського воєводства. Фото Олександра СИМОНЕНКА

Новоайдар: звідки лемки у степах України?

Знайомство з районом почалося з етнографічного музею. І несподівано увагу привернула експозиція: «Стежками Лемківщини». Але де та земля лемків і де Луганщина? Виявляється, з повоєнних років, коли встановлювали кордони і переселяли народи, в Новоайдарський район у теплушках доправили жителів трьох сіл з Ясловського повіту Краківського воєводства. Нелегко довелося горянам у степовому краї. Але минув час, змінилися покоління, і їм ця земля стала рідною. А коли настав час, жителька нинішнього села Переможне як найдорожчу реліквію дістала зі старої скрині два розкішні жіночі строї й віддала їх у Музей колекції костюмів.

А поряд з лемківськими вбирають око вишиванки степовичок — хрещаті узори червоною та синьою барвою, дівочі головні убори, в які вплетено пера павичів, обереги у вигляді прикрас. 26 унікальних костюмів, що представляють різні села і традиції. Колекція ця незвичайна, празничні костюми не висять на вішаках і не ховаються у скринях чи за склом. Бачимо дефіле, тільки на подіумі — манекени.

Щоправда, в особливих ситуаціях однострої одягають нинішні ровесниці тих, хто їх колись носив. Так було, коли новоайдарівці створили великий кольоровий календар, в оформленні якого взяли участь жительки області, одягнувши для фотозйомки старовинні костюми з виставки.

Дефіле з манекенами, подіумом і професійним підсвічуванням, а також підготовку і друк розкішного календаря проведено з допомогою ПРООН та інших міжнародних організацій.

Так сталося, що на цій території, як на битому шляху, проходили й оселялися, будували села жителі різних регіонів, і кожне село зберігало особливість. Її шанують і нині, і це гарна основа для згуртування громади, в яку кожний приносить щось своє, і є змога обмінюватися досвідом і ділитися з іншими.

У селі Денежникове активісти разом із ПРООН «Жінки» створили оздоровчий центр. А в будинку культури мистецький гурт «Акація» і співає, і гаптує, і вишиває, і тче. Майстриня декоративно-вжиткового мистецтва Віра Руденко надихнула все село бажанням зробити світ навколо красивішим. З допомогою Швеції, Швейцарії та ПРООН тут створено простір для спілкування й участі у спільних справах представників усіх поколінь від школярів до тих, кому за 50.

У селі Гречишкине мешкає скульптор Олександр Романенко, який створив за життя 3,5 тисячі дерев’яних скульптур. Серед них почесне місце займають степові байбаки — один із символів Луганщини. А народний ансамбль «Калина-перлина» відтворює автентичні обряди свого села, спів і старовинні традиції.

Як і в селі Новгородському на Донеччині («УК» від 8 листопада 2019 р.), в Новоайдарі за підтримки Програми ООН та урядів країн-партнерів створили профіль громади. Як зазначила Олена Кизило, керівник районного ресурсного центру, який опікується міжнародною співпрацею, у створенні його брали участь ініціативні люди, жителі всіх сіл. Звертаючи увагу на проблеми, яких не можна розв’язати коштом місцевого бюджету, вчилися створювати проєкти. Спочатку вони були невеликі: облаштування безпечних переходів, придбання снігоприбиральної машини, встановлення відеокамер у місцях, які потребують нагляду правоохоронців, встановлення освітлення на сонячних батареях.

Потім були проєкти вартістю на мільйон і більше гривень. Встановили розумні камери, закупили обладнання і техніку для протипожежної охорони. За напрямом «розвиток самоврядування та децентралізації» відремонтували ЦНАП, закупили обладнання, програмне забезпечення, придбали кейси для надання мобільних послуг. Тепер ЦНАП надає селянам понад 100 різних послуг.

А нині розроблено проєкт для придбання мобільного ЦНАПу, який виїжджатиме у віддалені села і надаватиме там весь комплекс послуг.

У межах компоненту відкритості влади підтримано ще три нові проєкти Новоайдарської громади. Один з них стосується придбання системи «Голос», через яку відбуватиметься онлайн-голосування засідань райради з виведенням онлайн-трансляції в ютуб. Інший передбачає придбання великого екрана, завдяки якому обговорення транслюватимуть назовні, на площу перед будинком культури.

«Громадськість і влада співпрацюють дуже тісно, — розповіла в.о. голови райдержадміністрації Тетяна Новикова. — Зміцніла довіра: у них — до нас і в нас — до них. За час співпраці з ПРООН взаємодія значно посилилася. 2018 року ми залучили майже 7 мільйонів гривень на інфраструктурні проєкти. 2019-го — 3 мільйони, але це без урахування останніх проєктів. Самих проєктів за цей час було понад два десятки. Їх формують громадські організації».

На Деркульському племінному конезаводі, заснованому ще 1767 року, дотримуються класичних канонів розведення чистопородних тварин. Фото з сайту pravda.com

Біловодська громада — рушій децентралізації

Якщо на Новоайдарщині головний символ Луганщини — байбак, то у Біловодському районі, крім байбака, ще й кінь. На степових просторах тут вирощують коней три заводи, а загалом з 11 племінних кінних заводів у колишньому Радянському Союзі сім було на Луганщині. Найстаріший і найбільш знаменитий з них — Деркульський, заснований ще 1767 року, на якому й нині, попри загальну непросту економічну ситуацію, дотримуються класичних канонів розведення чистопородних коней. Заводи належать ДП «Конярство», хоч керівництво району вважає, що якби заводом опікувалася громада, а не «дядько в Києві», навіть у нинішні скрутні часи для коней було б краще.

У серпні 2017-го селищна і 13 сільських рад разом з усіма селами (їх 33) об’єдналися в ОТГ, як і було записано в перспективному плані формування таких громад. На баланс було взято всі об’єкти соціальної сфери, дитячі садочки, школи, об’єкти культури, медицини (зокрема багатопрофільну лікарню). І за підтримки партнерів створили Стратегію розвитку Біловодської громади.

«Децентралізацію розглядаємо як можливість здійснення інфраструктурних проєктів і активізацію громадської ініціативи та залучення її до спільної діяльності», — розповіла Олена Шилобрид, начальник управління економічного розвитку і торгівлі виконкому селищної ради.

Торік до бюджету ОТГ надійшло понад 360 мільйонів гривень, з них власні надходження — 96 мільйонів. Решта — державна субвенція і підсумок роботи селищної ради за напрямом інвестиційної діяльності.

Щодо інфраструктурних проєктів: район першим в області розпочав реформу охорони здоров’я — створили некомерційне підприємство і почали модернізувати матеріально-технічну базу, зокрема облаштували діагностичну лабораторію і банк крові. Одними з перших долучилися до програми «Поліклініка без черг», запровадивши електронний запис і ведення електронного реєстру пацієнтів.

У ЦНАПі надають 142 види послуг. З допомогою Програми ООН із відновлення та розбудови миру в ОТГ першими в області створили шість, а потім ще два віддалені робочі місця в кількох великих селах, купили обладнання для ІD-паспортів. А торік у грудні Біловодській ОТГ було урочисто вручено сучасний мобільний ЦНАП на колесах, обладнаний комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням, трьома видами автономного опалення, кондиціонером, дизель-генератором.

«Головне завдання мобільного ЦНАПу — наблизити послуги до людей, — сказав на врученні селищний голова Едуард Олєйніков. — Тепер отримати їх стало ще зручніше і швидше».

Торік під час форуму «UN RPP для реформ на сході України», який організувала Програма ООН з відновлення та розбудови миру, Донеччину й Луганщину називали потужними рушіями реформи місцевого самоврядування, хоч працюють тут у складніших умовах, ніж в інших регіонах. Біловодська ОТГ отримала там відзнаку «Драйвер реформи з децентралізації».

За підтримки ЮНІСЕФ у районі було частково відремонтовано чотири дитячі садочки, сума проєкту — 3,8 мільйона гривень. Ще дитсадок відкрили на базі школи в селі Литвинівка. Громадська організація виграла грант в Українському жіночому фонді, місцевий бюджет підтримав. На таких самих засадах відремонтували ДЮСШ.

«Підсумок роботи селищної ради за напрямом інвестиційної діяльності — це реалізація 57 проєктів на суму понад 70 мільйонів гривень», — каже Олена Шилобрид. Це ремонт сільських амбулаторій, закладів освіти, культури, водопровідних мереж, відкриття нових відділень у лікарні, придбання комунальної спецтехніки, облаштування територій та багато іншого.

Другий рік поспіль Біловодська громада утримує лідерство в обласному конкурсі проєктів. Торік усі біловодські проєкти стали переможцями. Сім з них на загальну суму понад 3 мільйони гривень втілено.

Торік уперше в ОТГ було запроваджено бюджет участі. Для цього з громадської скарбниці було надано понад мільйон гривень. Охочі подати проєкт повинні були підкріпити свою участь 10% співфінансування. У підсумку з десяти поданих проєктів дев’ять стали реальністю. За спільні кошти було облаштовано п’ять дитячих і спортивних майданчиків, поповнено матеріальну базу закладів культури, встановлено підсилювач мобільного зв’язку в селі Плугатар тощо.

А ще є конкурс на краще село громади. У ньому торік взяли участь 20 сіл із 33. Мета конкурсу — згуртувати населення, показати краще, що є в ньому. Виграло село Новодеркул, яке об’єднало шість сіл, що входять до однієї сільради. За два роки тут було реалізовано шість мініпроєктів, три з яких — за Програмою ООН.

На що, на жаль, не може вплинути громада, — це дороги. Вони жахливі. У громаді одна опорна школа, звозити до неї школярів з усього району — піддавати небезпеці учнів. «Нам ще б кілька опорних шкіл, — каже Едуард Олєйніков. — Дороги у країні треба робити від державного кордону до столиці, а не навпаки».

В ОТГ сильні громадські організації, їх 15. Люди відчули смак і навчилися знаходити гроші для своїх ініціатив. Декому й допомога для цього не потрібна, інших треба навчати. Чимало й патерналістських настроїв: «держава повинна». Але громада хоч і повільно, але змінює свідомість кожного: «Ми господарі, і ми можемо».

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА,спеціально для «Урядового кур’єра»