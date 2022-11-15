Президент Володимир Зеленський на центральній площі визволеного міста подякував усім захисникам та захисницям, які зробили все для того, щоб це сталося

За визволенням українських територій стоять колосальні зусилля українських захисників. Свобода варта життя і здоров’я найкращих наших людей. Дякую кожному і кожній за те, що і в Херсоні замайорів український стяг. Ці слова подяки пролунали з уст Президента Володимира Зеленського після офіційної церемонії підняття Державного прапора України на центральній площі визволеного Херсона.

«Дякую всім українським військовим, які повертають Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні сили, нашу державу, наш прапор. Для мене честь бути сьогодні разом з вами в українському Херсоні», — цитує слова глава держави його Офіс.

Президент і всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто загинув заради визволення Херсонщини.

Мир для всієї нашої країни

Українські захисники 11 листопада зайшли в Херсон, який було окуповано в перші дні повномасштабної війни рф проти України. Наша армія погнала російські війська, які залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

«Це те, що наробила російська федерація в нашій державі, показала всьому світові, що вона може вбивати. Але всі ми, наші Збройні сили, наша Нацгвардія, розвідка показали, що вбити Україну неможливо», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський поспілкувався із жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення України. Під час зустрічі із журналістами Президент закликав їх розповісти всьому світові про те, як херсонці жили в окупації.

«Україна крок за кроком продовжить звільняти території, які окупував агресор, і попри важкі бої та високу ціну перемоги наша держава пройде цей складний шлях», — заявив він, спілкуючись із представниками ЗМІ.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

«Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а наразі йдеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії. Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде.

Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене. Ніхто так просто нічого не віддає. Людей поранено, велика кількість загиблих. російські війська відійшли чи втекли — ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і він був у небезпеці. Були запеклі бої, і результат — ми сьогодні на Херсонщині», — констатував Президент.

Поступове повернення до нормального життя

Глава держави наголосив, що на території області потрібно дотримуватися заходів безпеки, адже росіяни замінували багато об’єктів.

«Іще працюють відповідні служби, проводиться розмінування, тому потрібно бути обережними. Оскільки вже є кілька випадків поранення та загибелі людей», — зазначив він.

Напередодні Володимир Зеленський звертався до українців із проханням не забувати, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна насамперед через міни. Він просив усіх бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальників про всі небезпечні предмети.

На Херсонщині тривають роботи з відновлення електропостачання та ліній зв’язку. Повертається зв’язок, інтернет, телебачення. Відповідні служби роблять усе, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості й для постачання води. Влада обіцяє повернути транспортне сполучення й пошту, швидку допомогу і нормальну медицину.

«Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є», — заявив Президент.

Глава держави зазначав, що триває затримання російських солдатів та найманців, яких кинули на цій території, і знешкодження диверсантів.

Президент повідомив, що слідчі вже задокументували понад 400 російських воєнних злочинів, виявляють тіла вбитих — і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі самі звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Але буде знайдено й притягнуто до відповідальності кожного вбивцю — без сумнівів.