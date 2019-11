Учні Малої академії наук України (МАНУ) перемогли на Глобальному конкурсі інновацій AIGC-2019, який 15—17 листопада відбувся в Сингапурі. Усі четверо наших учасників здобули медалі найвищого ґатунку.

Тож на своїй сторінці у фейсбуці МАНУ привітала своїх вихованців: «Феєрична перемога української збірної на Глобальному конкурсі інновацій (Advanced Innovation Global Competition 2019) у Сингапурі: 4 учасники — 4 золоті медалі в учнів МАНУ Ольги Харасахал, Софії Петришин, Назара Поночевного й Дмитра Лопушанського. А також абсолютна перемога — нагорода «Найкращий серед найкращих» (Best Award Trophy) — в Ольги Харасахал».

Готові до запровадження на світових ринках

А голова делегації заступник директора НЦ МАНУ Євген Кудрявець повідомив у соцмережі: «Перемога освітньої дипломатії, якою я пишаюся! У змаганні могли взяти участь проєкти, що вже мають робочий прототип і готові до запровадження на світових ринках. У складі журі — представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу. Це велика перемога для України в сезоні наукових змагань 2019! Вітаємо переможців!»

Він подякував Embassy of Ukraine in Singapore, Brunei and New Zealand за всебічну підтримку.

На цьому конкурсі наші юні винахідники представляли не просто теоретичні розробки, а проєкти, які мають прототипи і можуть бути повноцінними стартапами.

Найкращою інновацією­ визнано мультифункціо­нальний пристрій для не­зря­чих HelpyEyes льві­в’янина Дмитра Лопушанського. Прилад дає змогу людям із порушеннями зору визначати кольори, рівень освітленості й перешкоди поблизу. Журі високо оцінило ще один винахід для незрячих — механізм Софії Петришин оптимального пристрою для читання шрифтом Брайля. Його перевагою над конкурентами вважають ефективність і низьку ціну, що зробить брайлівський дисплей доступним кожному, повідомляє прес­служба МАНУ.

Найвищою відзнакою нагородили Назара Поночевного за сервіс, що автоматично добирає музику до відео. Для цього було створено штучний інтелект, який навчався гармонійно поєднувати відео з музикою на найуспішніших фільмах і відеороликах.

«Україна пишається своїми молодими науковцями. Адже це справді унікально, щоб усі учасники від країни отримали найвищі нагороди. Такі конкурси відкривають перед нашими юними винахідниками нові можливості для впровадження їхніх розробок», — наголосив президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

Найкраща з найкращих

Ольга Харасахал, крім «золота» виборола абсолютну перемогу — нагороду «Кращий серед кращих» (Best Award Trophy). Її метод виявлення метастазів на ранніх стадіях онкозахворювань уже не перший рік успішно застосовують у маріупольському онкодиспансері. Ольга працює волонтером у госпіталі та з 14 років допомагала воїнам АТО в Маріуполі.

Ще перебуваючи в Сингапурі, дівчина знайшла час, щоб поспілкуватися з кореспондентом «УК». Вона зазначила, що самовіддано й наполегливо працювала над розробкою.

«До цього конкурсу я перемогла у двох міжнародних олімпіадах у США та Бразилії, тому цих результатів ми очікували та їхали, щоб гідно презентувати нашу країну. Ми розробляємо саме цю тему тому, що прагнемо впровадити в Україні доступну й ефективну діагностику і клінічну практику. У майбутньому плануємо поширити цей метод у нашій країні, пройти міжнародну сертифікацію й підвищити якість діагностики і лікування онкозахворювань», — розповіла переможниця.

AIGC — це найбільший і найпрестижніший інноваційний конкурс у Сингапурі. Найкращих визначало журі із провідних наукових установ світу. Цьогорічний конкурс відбувся в Наньянському технологічному університеті. Конкурентами українських молодих науковців були винахідники з Індонезії, Малайзії, Китаю, Південної Кореї, Філіппін, Гонконгу, В’єтнаму, Тайваню та інших країн.

Додому українська делегація повертається сьогодні о 17:35. Зустріч переможців відбудеться в аеропорту «Бориспіль».