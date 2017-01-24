25 січня в Україні традиційно святкують День студентів або Тетянин день. Свято відзначають на честь святої Тетяни, християнської мучениці, яку вважають покровителькою студентів, це ім'я в перекладі з грецької означає «упорядниця». Тетянин день перетворюється на справжнє студентське свято, бо саме в кінці січня закінчується зимова сесія та починаються канікули. Тож молодь має змогу повноцінно відпочити після навчання та складання іспитів.

Українське студентство не залишається осторонь урядових реформ. Зокрема, Кабінетом Міністрів України було ухвалено низку рішень, зокрема постанови від 28 грудня 2016 р. № 1043 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій», від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та інші нормативно-правові акти.

За інформацією Міністерства освіти і науки України, буде сформовано нову модель фінансування галузі вищої освіти за досвідом країн Вишеградської четвірки, яка складатиметься з чотирьох джерел – базового (блочного) фінансування вищої освіти, соціального фонду, фонду розвитку та фонду державної цільової підтримки. Саме з соціального фонду будуть виділені кошти на фінансування витрат на утримання гуртожитків, стипендії, соціальні пільги, державні кредити на проживання та соціальні побутові потреби категоріям студентів, які цього потребують. Також у студентських гуртожитках українських вишів періодично проводяться ремонтні роботи. Наприклад, нещодавно у приміщеннях студмістечка Національного університету «Львівська політехніка» було проведено ремонтні роботи, а саме полагоджено десятки санвузлів, покладено плитку у кухнях та душових кабінах, відновлено сходи. Також капітальний ремонт було проведено і в гуртожитку Ужгородського національного університету. Кухні приміщення було обладнано новою технікою, а фойє і прохідну було оновлено та облаштовано необхідними засобами безпеки та контролю.

На жаль, не всі українські студенти мають гідні умови проживання. На місцях є випадки нехтування нормами законодавства, що стосуються побутових умов здобувачів вищої освіти. З приводу цих та інших питань громадяни скаржаться на урядову «гарячу лінію».

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2016 року й по сьогодні з питань освіти на урядову «гарячу лінію» надійшло близько 10 000 звернень. Чимало громадян скаржились на незабезпечення належних житлово-побутових умов у гуртожитках вищих навчальних закладів. У своїх зверненнях студенти повідомляли про проблеми, які необхідно вирішити в своєму гуртожитку та пропонували заходи щодо покращення умов побуту. Так, порушувались питання, пов’язані з браком опалення у кімнатах гуртожитку, електро- та газопостачання, недотриманням санітарних норм. Заявники повідомляли про такі проблеми, як відсутність ручок на дверях, бруд в кімнатах та на загальних кухнях, наявність обшарпаних шпалерів, тарганів та мишей, необхідність проведення ремонту тощо.

Заявниця з м. Жовті Води звернулась на урядову «гарячу лінію» щодо відсутності послуги опалення у гуртожитку Жовтоводського педагогічного училища. За результатами розгляду Виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради опалення було підключено наступного ж дня після звернення на урядову «гарячу лінію».

Студент Бердянського державного педагогічного університету поскаржився на жахливий санітарний стан кімнат гуртожитку – стіни вкриті пліснявою, багато тарганів. За результатами розгляду звернення департаментом освіти і науки Запорізької ОДА з’ясовано, що в кімнатах гуртожитку університету, у тому числі в кімнаті заявника, проведено дератизацію, дезінфекцію та дезінсекцію, стіни оброблені розчином і позбавлені плісняви, поклеєно нові шпалери, покладено лінолеум, відремонтовано меблі.

Заявниця з м. Дніпра повідомила на урядову «гарячу лінію» про відсутність електропостачання в гуртожитку Українського державного хіміко-технологічного університету. За інформацією Міністерства освіти і науки, відсутність послуги зумовлена поломкою трансформатора. Після розгляду звернення питання вирішено повністю, що підтверджено зворотним зв’язком із жінкою.

Створення належних умов для навчання студентів, поліпшення їх побуту та організація активного і змістовного дозвілля є одним з головних завдань відповідних органів виконавчої влади. Тож сподіваємось, що впровадження реформ у цьому напрямку стане доброю мотивацією для успішного навчання молоді, адже студентство становить базу кваліфікованих кадрів країни.

За період з 16 січня 2017 року по 22 січня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 157 654 дзвінка, а також 951 звернення зареєстровано через Інтернет.

Нині громадяни також можуть отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua