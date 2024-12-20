Під головуванням Прем’єр-міністра відбулася нарада щодо розбудови фонду захисних споруд цивільного захисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду та залучення коштів країн-партнерів

У нараді взяли участь віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністри закордонних справ Андрій Сибіга, внутрішніх справ Ігор Клименко, охорони здоров’я Віктор Ляшко, освіти і науки Оксен Лісовий, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та голова ДСНС Андрій Даник. Одне з головних питань, яке обговорили на заході, — практичні кроки роботи коаліції цивільного захисту.

Глава українського уряду нагадав, що про її створення досягнуто домовленості із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у жовтні цього року під час робочого візиту в Гельсінкі. Денис Шмигаль зазначив, що Фінляндія взяла на себе лідерство в цьому питанні.

«Сподіваємося, що до коаліції приєднаються і європейські країни, і держави на інших континентах», — наголосив Прем’єр і додав, що, за інформацією МВС, з 2022 року кількість об’єктів фонду захисних споруд збільшено втричі і на сьогодні їх налічується 62 655.

«Наша мета — поліпшення наявних укриттів, створення нових, особливо в медичних закладах та закладах освіти, і забезпечення роботи укриттів за фінською моделлю, коли всі сховища мають високий ступінь захисту та подвійне призначення», — наголосив Денис Шмигаль і повідомив, що відповідальні міністерства вже розробляють довгострокову стратегію.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ