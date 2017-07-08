Іноземці рекомендують наближатися до Європи, переглянувши ставлення до людини, навіть якщо вона за ґратами

У Києві відбулася презентація доповіді підкомітету ООН з недопущення катувань за підсумками візиту в Україну в 2016 році. Ішлося про проблеми, пов’язані з місцями позбавлення волі. Коли слухала цю презентацію, промайнула думка: чи не тому жоден вітчизняний виправний заклад не зробив з ув’язненого соціалізованого громадянина, що умови перебування там нелюдські? Кіношні картини про американських ув’язнених — м’язистих, вгодованих, які знічев’я буцають баскетбольний м’яч, далекі від порядків в українських пенітенціарних закладах. Правозахисники кажуть: порушників закону позбавляють волі, але не гідності. Але цього поки що дотримуються не в усіх виправних закладах України.

Повторні візити будуть доречними

Член підкомітету ООН з недопущення катувань Віктор Захарія, презентуючи доповідь, зауважив, що кожен такий негативний випадок не на користь країні, її репутації, особливо в умовах наближення до Європи. Кожна інформація про катування б’є по іміджу не гірше за теракт. І висловив побажання, щоб СБУ і превентивна служба переглянули методи роботи.

— Якщо потрібна допомога, підкомітет готовий залучити до спільної роботи найкращих міжнародних експертів. Вони підкажуть, як зробити службу досконалішою, — сказав Віктор Захарія.

Посадовець нагадав, що підкомітет ООН з тортур достроково припинив працювати в Україні після того, як делегації відмовили в доступі до місць, де, за підозрою експертів, працівники СБУ позбавляють людей свободи. У вересні 2016 року делегація підкомітету відновила роботу.

Експерти майже скрізь мали доступ до відповідних документів, а також спілкувалися із затриманими й ув’язненими. Повторні вибіркові візити в установи показали, що відбулися зміни, щоправда, не тільки позитивні, інколи й негативні.

Члени підкомітету ООН з недопущення катувань рекомендували, щоб з моменту взяття під варту всі затримані отримували повну інформацію про причини їх затримання або тримання під вартою, а також про їхні права. Щоб вони могли поінформувати рідних про місце і час затримання, щоб у момент взяття під варту затримані проходили ретельний медогляд, а доступ до них адвоката був можливим з моменту затримання і протягом усього періоду тримання під вартою.

— Основні гарантії, зокрема право на адвоката, повідомлення про взяття під варту і зв’язок із зовнішнім світом, потрібно забезпечувати всім, кого утримують під вартою, незалежно від підстав і місця. Тобто не треба робити різницю залежно від статті, за якою людей притягують до відповідальності, — підкреслив посадовець. Він звернув увагу, що підкомітет повторно рекомендує узгодити положення Кримінального кодексу України, які стосуються визначення катування, зі ст. 1 конвенції проти катувань.

На думку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, з часом доречними будуть повторні візити українських захисників прав людини в ті заклади, де побували експерти підкомітету ООН.

Запроторюють на три роки

Погодилася Валерія Лутковська із зауваженнями іноземних експертів про те, що багатьом приміщенням, у яких утримують людей, позбавлених волі, конче потрібен ремонт. А ще з тим, що порушують законодавство, приміром, щодо утримання в ізоляторах тимчасового тримання. За законом, час тримання обмежується трьома добами, а насправді люди там перебувають до трьох років. Правники наголошують, що за цей час з людини не лише можуть познущатися, а є час на загоєння ран і каліцтв. Тут не передбачено медичне обслуговування. Тому Валерія Лутковська пропонує надавати доступ у такі установи незалежним лікарям. Вона згадала і про те, що в судах немає приміщень досудового очікування, через що затриманих інколи тримають під судами в автозаках у люті морози і в пекельну спеку.

Віктор Захарія поінформував, що підкомітет рекомендував переглянути і реформувати систему обліку затриманих. Щоб облікові записи завжди були вичерпними, точними і постійно оновлювалися, поліпшити умови утримання в камерах, включаючи водопостачання та дотримання санітарних вимог. Слід також розв’язати проблему, що в осіб, які відбувають довічне ув’язнення, нема фізичної діяльності. Віктор Захарія вважає за справедливе запровадити відповідне покарання для осіб, винних у застосуванні тортур до затриманих і ув’язнених.

Пробація для дорослих

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова зауважила, що імплементація рекомендацій підкомітету ООН — завдання міністерства. Вона поінформувала, що кроки з демілітаризації пенітенціарної системи розпочалися. Започатковано систему пробації для дітей. Запроваджують схожу і для дорослих. У планах — створення 400 таких центрів. На її думку, в установах слід змінити призначення працівників — від охоронної функції до соціалізації в’язнів. Для цього необхідне кадрове оновлення. Чи вдасться це втілити з нинішнім складом працівників, вона сумнівається. Посадовець висловилася й за цивілізовану оптимізацію місць позбавлення волі.

«Є місця, де осіб, позбавлених волі, менше, ніж працівників. Однак оптимізація не може відбуватися на шкоду ув’язненому. Людина має відбувати покарання якомога ближче до місця проживання рідних», — зазначила Наталія Севостьянова.

За словами Віктора Захарії, підкомітет ООН з недопущення катувань просить українську владу протягом шести місяців з моменту передачі доповіді за підсумками візиту в Україну в 2016 році надати звіт про вжиті заходи і план повної імплементації наданих рекомендацій. «Підкомітет чекає від влади України плану імплементації наданих рекомендацій. Це складне питання, воно потребує людських і фінансових ресурсів. Тому тут ключова співпраця», — сказав він.

Виходить, що надані Україні рекомендації — відповіді на конкретні проблеми, виявлені під час торішнього візиту. Сподіватимемося, що ситуація з дотриманням прав людини у місцях не таких далеких поліпшиться і таке ганебне явище, як пригнічення особистості, відійде в минуле.