Цьогорічна посівна в області починалася ще під час окупації території, а завершилася після визволення від ворога. Жнивувати доведеться теж у непростих умовах. У роботу аграріїв війна втручається фактично щодня: ворог обстрілює засіяні поля, частину площ заміновано, не всі зруйновані та пошкоджені елеватори повністю відремонтовано.

За словами директора департаменту АПК Сумської обласної адміністрації Олександра Маслака, попри найбільшу серед областей України протяжність кордону з росією, аграрії області засіяли 93,5% площ порівняно з минулим роком. Готуватися до весняно-польових робіт, зокрема залучати фінансовий ресурс, аграрії області почали задовго до календарної весни.

На 1 травня сільськогосподарські підприємства області залучили два з половиною мільярди гривень, що перевищує показник аналогічного періоду торік на 70%. Кредитний портфель аграріїв регіону становить майже половину загальної суми кредитів, виданих суб’єктам господарювання у всіх галузях економіки області.Сприяли успішній посівній кампанії в умовах воєнного стану зміни до державної програми «Доступні кредити 5—7—9%», якою підтримано сільськогосподарських товаровиробників.

Засіяли 93% площ

Такі пільгові кредити оформили 345 аграріїв Сумщини на суму майже 610 мільйонів гривень.Ці та інші кроки дали змогу сільгоспвиробникам більше, ніж торік, посіяти соняшнику та сої, у рази збільшити площі круп’яних культур — гречки, проса. У департаменті стверджують, що в області на торішньому рівні залишилася площа ранніх зернових культур, збирати які розпочнуть днями.

40 елеваторів готові до роботи

Однак підсумки посівної кампанії визначаються не лише засіяними площами, а й можливістю зберегти вирощене. Подолавши виклики цьогорічної посівної — нестачу пального, насіннєвого матеріалу, аграрії нині планують, куди везти зібране на полях.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україні восени може не вистачити складів для зберігання врожаю через вторгнення росії. Одна із причин — руйнування та знищення частини елеваторів під час окупації територій, зокрема на Сумщині.Елеватор у селі В’язове Конотопського району із 25 лютого окупували росіяни. Вони одразу почали трощити обладнання. Із двигунів і трансформаторів, що забезпечували рух зерна елеватором, окупанти витягли деталі, щось забрали із собою, мідний дріт кинули.

«Познімали і обпалили ізоляцію, але не встигли забрати мідь. Тут немає ні моторедуктора, ні двигуна», — розповідає головний інженер Євген Сайко. Крім техніки, зовні розтрощили й приміщення адмінбудівлі. Загальну суму збитків поки що не рахували. Інженер каже: щоб відновити двигун, потрібно близько півтора мільйона гривень.

На початку березня у Роменському районі російські окупанти захопили елеватор, встановили блокпости, пограбували магазин і два фермерські господарства. У селі Біловоди зайняли приміщення трьох елеваторів, один з яких повністю. Це елеватор «Дружба-Нова» компанії «Кернел». Усі наслідки руйнувань на сьогодні фактично ліквідовано.

Тепер на Сумщині, як повідомляють у департаменті АПК Сумської державної адміністрації, послуги із приймання та зберігання зерна надають 40 елеваторів, місткість яких становить 2,72 мільйона тонн. Складські приміщення всіх сільськогосподарських підприємств вміщують понад мільйон тонн зерна. Наявна місткість елеваторів повною мірою забезпечує потреби сільгоспвиробників із приймання та належного зберігання зернових культур.

Безпека на полі понад усе

На багатьох сільгоспугіддях тривали бойові дії, частину території регулярно обстрілюють досі. Щоб запобігти трагедії, загибелі людей на полях, в області є план заходів із протимінної діяльності. Нині піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з вибухотехніками Національної поліції та саперами Збройних сил обстежують територію та об’єкти, виявляють вибухонебезпечні предмети і потім їх знищують.

Насамперед опрацьовують повідомлення про виявлення вибухонебезпечних (підозрілих) предметів у населених пунктах та проводять обстеження об’єктів критичної інфраструктури, за змогою обстежують сільськогосподарські угіддя, прилеглі ділянки доріг на наявність вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Щоденно до робіт залучаються п’ять піротехнічних розрахунків міжрегіонального центру швидкого реагування з міста Ромни. А з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території Сумської області знешкоджено 5618 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею понад мільйон гектарів.Початок жнив цього року на Сумщині прогнозують на середину липня.

Наталія КАЛІНІЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»