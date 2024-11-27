За словами Прем’єра, один із пріоритетних напрямів — захист наймолодших громадян, створення для них комфортних та сприятливих умов життя, навчання і розвитку

Малозабезпечені родини, а також сім’ї ВПО отримають грошову допомогу на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей для дітей — уряд доповнює новими програмами й ініціативами комплексний пакет «Зимової підтримки» для українських родин. Про це повідомив учора під час урядового засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що захист українських дітей, а також створення для них комфортних і сприятливих умов життя, навчання і розвитку — пріоритет уряду. Тому дитячий компонент «Зимової підтримки» містить позиції, перша з яких — програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

«Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї ВПО, в яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Ухвалюємо відповідну постанову, що дає поштовх цій програмі», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, до Дня Святого Миколая діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, яких виховують у сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень. Фінансовий ресурс на цю програму надає ЮНІСЕФ.

На засіданні уряд ухвалив рішення про реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Зокрема, ухвалено Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації.

«Основні цілі стратегії — комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка від громад та багато іншого. Це трансформація закладів інституційного догляду. Вони повинні працювати для того, щоб кожна дитина якнайшвидше знайшла свою родину», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація відповідальними міністерствами та відомствами розпочинається вже зараз.

Ще одна позиція дитячої «Зимової підтримки», за словами глави уряду, — втілення програми «єМалятко». Кабінет Міністрів спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження в разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. До слова, 2024 року майже 36 тисяч родин отримали бейбі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість «пакунка малюка» на суму 974 мільйони гривень.

Реформа шкільного харчування — ще одна позиція «Зимової підтримки» для дітей. Денис Шмигаль повідомив, що цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. На ці цілі громадам було спрямовано 2 мільярди гривень, а на вчорашньому засіданні ухвалено рішення про переспрямування ще понад 268 мільйонів гривень.

Денис Шмигаль також зазначив, що на наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 мільярда гривень на харчування школярів та ще 960 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоків.

«Президент Володимир Зеленський поставив важливе завдання: безкоштовно харчуватися мають учні всіх класів. Для цього шукатимемо можливості та ресурси», — наголосив Прем’єр.

За його словами, крім «Зимової підтримки», уряд втілює й інші важливі урядові програми. Зокрема, спрощує сертифікацію процесів протимінної діяльності.

«Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало дедалі більше. Тому уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал «Дія» з мінімальними затратами часу», — зауважив Денис Шмигаль. Він зазначив, що від початку російського вторгнення повернуто у використання 35,5 тисячі квадратних кілометрів території. До коаліції розмінування долучилися понад пів сотні країн-партнерів, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Насамкінець Прем’єр-міністр повідомив, що уряд продовжив до середини осені наступного року експериментальний проєкт із надання послуги з формування життєстійкості.

«211 громад із 23 регіонів уже долучено до цього проєкту, і він постійно розширюється. Створюються нові центри життєстійкості, де люди отримують дієву психологічну допомогу. Важливо й надалі зберігати ментальну стійкість українців, щоб успішно протидіяти ворогу», — підсумував він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ