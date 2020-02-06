Нараду за участі представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планів на найближче майбутнє, провів Президент Володимир Зеленський.

«Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних і соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконано частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано», — констатував глава держави на початку зустрічі.

Міністерствам слід активізуватися

Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання з розроблення законопроєкту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розроблення та затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2028 роки. Міністерство енергетики і захисту довкілля не виконало завдання з укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.

А ось Верховна Рада досі не розглянула законопроєктів про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення і ще деяких документів.

Володимир Зеленський закликав уряд і парламент значно активізувати роботу.

Пріоритети і завдання найближчого часу

Глава держави запропонував спрямувати 2,9 мільярда доларів США, які НАК «Нафтогаз України» отримала від Газпрому, на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медичної галузі. Він запропонував Кабміну підготувати у двотижневий термін необхідні проєкти документів.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розроблення концепції реорганізації вугільної галузі.

У питанні реформування спиртової галузі він зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації Закону «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту», а також на лібералізації ринку. Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запроваджено сервіс перевірки акцизних марок.

Глава держави очікує, що уряд упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти й розпочне підготовку Укрспирту до приватизації. А правоохоронні органи разом з урядом і Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

Президент поставив Кабінету Міністрів завдання до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «Інвестиційна няня». Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відповів, що вже створено інвестиційний атлас і Офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними й вітчизняними інвесторами. А до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 мільйонів доларів США і попросили про послуги «інвестиційної няні».

Триває робота й над поліпшенням покриття інтернетом віддалених куточків країни. «Для цього ми разом з мобільними операторами й регулятором домовилися про можливість використання нового діапазону частот. Це дасть змогу вже влітку істотно поліпшити якість зв’язку на малозаселених територіях», — сказав він.

А ще Олексій Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють у всій країні. А Президент наголосив на важливості початку масштабного будівництва доріг і продовженні реформи медичної галузі.

Захмарних зарплат чиновників не буде

Прем’єр-міністр повідомив, що відтепер зарплати високопосадовців буде прив’язано до середньої у країні: «Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. А максимальна премія буде не більше, ніж один оклад». Уся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною, її оприлюднюватимуть щомісяця.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив, що триває робота над відкриттям українського телеканалу, який транслюватимуть на окуповані території. Вивчають можливість посилення напряму спорту, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Заплановано посилити в уряді блок сільського господарства — щодо цього питання тривають консультації.

Олексій Гончарук розповів про заходи з посилення співпраці між урядом і Верховною Радою, на необхідності якої наголошував Президент: «Домовилися, що найближчим часом разом з урядом і головами парламентських комітетів проведемо стратегічну сесію, щоб серйозно поговорити на тему стратегії країни. Також міністри проведуть у профільних парламентських комітетах презентації зробленого за п’ять місяців і що планується на найближчий рік».

Він повідомив, що уряд підготував звіт про свою роботу і готовий представити його в парламенті.

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«Урядового кур’єра»