Стабільність фінансової системи та стійкість економіки України під час війни — одне з головних завдань уряду. Вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було й надалі. Для цього Кабінет Міністрів активно співпрацює з міжнародними партнерами та водночас підвищує самодостатність нашої економіки. На цьому у промові на черговому засіданні уряду акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня Європарламент затвердив надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Міжнародний валютний фонд надасть додатковий транш обсягом 1,4 мільярда доларів. Європейський інвестиційний банк надасть 500 мільйонів євро. До кінця року очікується надходження ще 3 мільярдів євро від ЄС, а також 4,5 мільярда доларів від США.

«Загалом чітко розуміємо, як проходитимемо цей та наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсій, зарплат учителів та лікарів. Маємо підвищувати нашу економічну та фінансову самодостатність. Це означає стимулювання економіки, підтримку зайнятості та пошук нових інструментів, які допоможуть збільшити надходження бюджету без збільшення податків.

Військові облігації стали одним з надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на понад 100 мільярдів гривень. Нині затверджуємо постанову, яка дасть змогу кожному українцеві, старшому 18 років, просто і зручно придбати такі облігації через «Дію». Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність держави», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Програми, які стимулюють

Денис Шмигаль говорив, що економічна стійкість держави нерозривно пов’язана із приватним сектором: більше приватних бізнесів — більше робочих місць, більше податків для держави.

«Тому уряд запровадив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи «єРобота». За два місяці українці подали понад 10 тисяч заявок на отримання грантів. 1115 заявок уже схвалено. Нині уряд надає ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та стійкішу економіку. Програма «єРобота» триватиме наступного року й разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу», — зазначив він.

За словами Прем’єра, напрацьовано додаткові програми стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва. Так, уряд із жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Ідеться про іпотеку під 3% для українських військовослужбовців, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців. Початковий внесок — 20%, термін іпотеки — до 20 років. Це дасть змогу всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати власне житло.

«Сьогодні ухвалюємо ще дві постанови, які дають змогу започаткувати програму згідно з оновленими правилами. Щоб спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, зробимо таку функцію в «Дії». Послуга перебуває у процесі розроблення, але все буде зручно і просто: заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення економіки та відбудови держави», — зауважив Прем’єр.

Денис Шмигаль розповів про підготовку до найскладнішого в історії країни опалювального сезону. За його словами, стан готовності вже понад 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу в сховища. Формуються домовленості з партнерами про додаткові поставки газу. Передбачено 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій: уже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

Конфіскат послужить армії

Уряд урегулював питання передачі конфіскату для потреб ЗСУ. За інформацією Міністерства фінансів, урегульовано на період дії воєнного стану в Україні передачу конфіскованого та іншого майна, що перейшло у власність держави, на потреби армії та інших органів, задіяних у забезпеченні обороноздатності держави, гарантування її енергетичної безпеки та продовольчої безпеки населення. Урегульовано питання передачі вугілля для опалення бюджетних установ.

Мінфін повідомляє, що ЗСУ та інші військові формування потребують належного матеріально-технічного забезпечення, яке частково можна задовольнити за рахунок конфіскованого на користь держави майна та майна, що на інших законних підставах переходить у власність держави. На складах митних органів (за винятком митниць у зоні бойових дій) обліковують залишки такого майна, що потенційно може бути об’єктом безоплатної передачі. Станом на 1 вересня 2022-го таке майно обліковано на загальну суму 497,3 мільйона гривень.