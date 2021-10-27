Прем’єр-міністр Денис Шмигаль започаткував серію регіональних робочих поїздок. Він хоче побачити реальну ситуацію на місцях. У найближчих планах — Донеччина та Волинь.

Першою була Кіровоградщина. Очільник уряду з огляду на актуальні питання сьогодення відвідав кіровоградський центр масової вакцинації, ознайомився з роботою ТЕЦ КП «Теплоенергетик» у Кропивницькому — одного з найбільших теплопостачальних підприємств регіону, побачив стан реконструкції комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2» в межах проєкту «Велике будівництво».

У центрі масової вакцинації Прем’єр поспілкувався з відвідувачами й медиками. Згодом під час брифінгу очільник уряду наголосив: черга на щеплення рухається не так швидко, як хотілося б.

«15—30 хвилин займає укладення та реєстрація декларацій в електронній системі. Тому дуже важливо, щоб люди приходили вже з укладеними деклараціями зі своїми сімейними лікарями. Тоді набагато швидше рухатимуться і черги біля пунктів вакцинації, і процес вакцинації загалом», — акцентував Денис Шмигаль.

Як інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну, співробітники центру повідомили, що в останні два тижні кількість охочих щепитися зросла.

«Лише вакцинація рятує життя. 95% пацієнтів з коронавірусом у лікарнях нині — невакциновані люди. Ця статистика підтверджується в усіх країнах світу. Щеплення істотно знижує можливість занедужати на COVID-19 і захищає від важкого перебігу хвороби. Дуже важливо максимально збільшувати темпи вакцинації, свідомо й відповідально підходити до цього питання. Закликаю всіх приходити й активно вакцинуватися», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, Кропивницький абсолютно забезпечено відповідним персоналом і вакцинами. Загалом на Кіровоградщині вакциновано 30% населення. І місцева та обласна влада мають сприяти збільшенню темпів вакцинації.

Вчасні рішення

Розповів Прем’єр і про візит на ТЕЦ КП «Теплоенергетик», зауваживши, що місто і область загалом повністю готові до опалювального сезону. «Уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон в Україні проходив без обмежень і затримок», — нагадав Денис Шмигаль.

У вересні цього року уряд, НАК «Нафтогаз України» і міські голови уклали меморандум про взаєморозуміння з урегулювання проблемних питань у галузі постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022. Тож місцева влада не підвищуватиме тарифів для населення, а підприємства мають забезпечити безперебійне постачання теплоенергії та гарячої води в цей опалювальний сезон.

«Підписання меморандуму й можливість для підприємств укласти новий трирічний договір із НАК «Нафтогаз України» за незмінною ціною забезпечить домівки теплом і гарантує стабільне проходження цього опалювального сезону», — зазначив Прем’єр. І розповів про візит до кол-центру НАК, через який здійснюють контакт із комунальними підприємствами, бюджетними організаціями щодо підписання договорів на постачання природного газу в цьому опалювальному сезоні.

Денис Шмигаль уточнив, які кроки зробив уряд у контексті тарифів: з 1 жовтня почав діяти тариф на електроенергію для 80% населення — 1,44 гривні за кіловат; тариф на газ для населення — незмінний річний пакет НАК «Нафтогаз України» — 7,96 гривні за кубометр; ціна на газ для теплогенеруючих бюджетних організацій — 7,42 гривні; ціна газу для бюджетних установ (школи, лікарні, садочки), церков, релігійних організацій — 13,8 гривні (без ПДВ і транспортування, але це теж прийнятна сума, зазначив Прем’єр).

Денис Шмигаль розповів і про те, що уряд, підписавши меморандум з органами місцевого самоврядування, зобов’язався на наступний рік передати частину (4%) податку з доходів фізичних осіб та акцизного податку (13,44%) на пальне у розпорядження місцевих громад. Цей достатньо об’ємний ресурс має допомогти місцевій владі компенсувати цінове навантаження на газ.

Великий фронт роботи

Повертаючись до підприємств ТКЕ, Прем’єр окреслив, на жаль, традиційну ситуацію для багатьох міст країни: низька енергоефективність, великі втрати тепла в мережах і на самих підприємствах через застаріле обладнання.

«Така сама типова ситуація й на ТЕЦ КП «Теплоенергетик». Втрати в мережах і на підприємствах, за словами міського голови, сягають 50%. Тому наступного року дуже важливо працювати над енергоефективністю теплогенеруючих підприємств і міських мереж теплопостачання, зокрема за участю міжнародних партнерів. Міська влада у співпраці з USAID уже розробляє схему модернізації теплового господарства міста», — зазначив очільник уряду.

У багатьох містах України втрати тепла становлять 40—60% (тобто половина платіжки — це втрати).

«Надзвичайно важливі проєкти утеплення будинків завдяки створенню ОСББ або через відповідні підприємства ЖКГ. Модернізація підприємств ТКЕ, тепломереж і утеплення будинків сприятиме зменшенню сум у платіжках, поліпшенню послуг, заощадженню ресурсу. Україна має власний газ, а також закуповує його у Європі. Але якщо ми здійснимо всі заходи з енергоефективності, зі зростанням видобутку власного газу на 5—10% на рік повністю вистачатиме для українського споживання», — акцентував Прем’єр. Він додав, що нині в газових сховищах України достатньо палива, щоб нормально пройти опалювальний сезон, — близько 18 мільярдів кубометрів.

І саме на наступний рік заплановано активну реалізацію програми з енергоефективності. Амбітні плани щодо здійснення заходів з енергозбереження (утеплення) такі: охопити понад 5 тисяч житлових багатоквартирних будинків наступного року. У Фонд з енергоефективності на 2022-й закладено 2,7 мільярда гривень з державного бюджету, аналогічну суму мають надати партнери, донорські та міжнародні організації.

Виховання майбутніх чемпіонів

Переймається влада й сучасною спортивною інфраструктурою. У Кропивницькому триває реконструкція комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2». Заклад займається добором і підготовкою спортсменів резерву для збірних команд України та участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Тут функціонують п’ять відділень з олімпійських видів спорту (легка атлетика, бокс, бейсбол, софтбол і футбол), у яких займаються майже 600 дітей та працює 31 тренер-викладач.

Прем’єр поспілкувався з учнями школи, вручив цінний подарунок Бозорбою Матякубову — чемпіонові Європи з боксу серед молоді, вихованцеві цього закладу.

Денис Шмигаль зауважив, що під час олімпіад і великих міжнародних змагань увагу всієї країни завжди прикуто до наших талановитих спортсменів. Їхній успіх — це успіх України, тож їм слід створити належні умови підготовки. Завдяки програмі «Велике будівництво» такі заклади отримують сучасну спортивну інфраструктуру для виховання майбутніх чемпіонів.

Прем’єр анонсував, що наступного року бейсбольний стадіон у Кропивницькому повністю відремонтують відповідно до світових стандартів.