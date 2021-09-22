Відтепер депутати можуть подавати поправки до нього, зазначаючи ресурси, з яких це робитимуть

Цього року бюджетний процес кардинально відрізняється від попередніх за останні 30 років. Адже вперше в історії незалежної України його розробляли на основі Бюджетної декларації, яку підтримав парламент. Головний кошторис країни 2022 року базується на програмних документах уряду та враховує ключові напрями розвитку, визначені Президентом та Верховною Радою. Отже, цей бюджет — джерело інвестицій у людину, країну та майбутнє, а його пріоритети — підтримка медиків, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, а також військових та ветеранів.

На цьому наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» під час пленарного засідання шостої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Він зауважив, що цей бюджет ґрунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки через відновлення споживчого та інвестиційного попиту. Зростання реального ВВП заплановано на рівні 3,8%. Фінансовий ресурс, на який держава розраховує наступного року, становить 1,4 трильйона гривень.

Показово, що половина всіх видатків цього кошторису припадатиме на охорону здоров’я — понад 13%, соціальні програми — понад 22% та освіту — майже 13%.

У центрі уваги — людина

Конкретизуючи, міністр уточнив, що наступного року безпрецедентно зросте обсяг коштів за програмою медичних гарантій — до 158 мільярдів гривень. На боротьбу з пандемією планують спрямувати 22 мільярди гривень, що на 5 мільярдів більше, ніж цього року. А на закупівлю вакцин — 6 мільярдів гривень. З ініціативи Президента буде забезпечено підвищення зарплат медикам — у держбюджеті на 2022 рік закладено мінімальну зарплату лікаря 20 тисяч, медперсоналу — 13,5 тисячі гривень.

Видатки на освіту передбачено в обсязі понад 7% ВВП. На зарплати 430 тисячам учителів додатково планують спрямувати 8,4 мільярда гривень, а за програмою «Нова українська школа» — 1,4 мільярда. Це дасть змогу закупити нове обладнання та меблі для 450 тисяч учнів.

Майже 200 тисяч студентів отримають вищі стипендії. Для учнів ПТУ вони становитимуть 1250 гривень, мінімальна для тих, хто навчається у виші, — 2 тисячі гривень, а для відмінників — 2,5 тисячі.

На пенсійне забезпечення буде спрямовано 200,6 мільярда гривень. Ці видатки передбачають індексацію пенсій для понад 9 мільйонів літніх людей. Буде здійснено доплати до пенсій 411 тисячам військовослужбовців. Збільшаться і видатки на підтримку ветеранів — учасників бойових дій на сході держави на 14 мільярдів гривень. 100% черги, а це 4 тисячі сімей учасників АТО зі статусом ВПО, отримають квартири.

Уперше за багато років буде зменшено видатки на ВР та Офіс Президента, а збільшено на РНБО. Буде профінансовано проведення всеукраїнського перепису населення.

Готові до плідного доопрацювання

Сергій Марченко зауважив, що уряд готовий до конструктивного діалогу в парламенті, щоб зробити головний фінансовий документ 2022 року кращим.

Під час обговорення депутати ставили урядовцеві гострі запитання. Зокрема, чи вистачить українцям субсидій на поточний опалювальний сезон. Очільник Мінфіну зауважив, що видатки на цю держдопомогу буде збільшено на 12 мільярдів гривень, що дасть змогу пройти опалювальний сезон без форс-мажорів.

Голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов зазначив, що потрібно провести аналіз усіх положень і показників кошторису-2022 щодо їх реалістичності. І цю роботу комітет уже розпочав. Нинішнє представлення не передбачає голосування. Це початок підготовки проєкту бюджету до першого читання.

Під час обговорення депутати зазначали, що в новому кошторисі країни слід звернути пильну увагу на підвищення соціальних стандартів і прожиткового мінімуму. Гострі питання тарифів. Адже нині у споживачів уже накопичилася заборгованість за комунальні виплати у сумі близько 70 мільярдів гривень, а помешкання найбільших боржників комунальники відключають від газу та світла. І це тоді, коли початок нового опалювального сезону вже близько. Кричуща й інфляція, яка нині з’їдає й так не дуже високі статки українців. Отже, в новому кошторисі є багато питань для доопрацювання.

На цьому перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук оголосив, що представлення проєкту бюджету на 2022 рік у ВР завершено. Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради, проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи. Головуючий на пленарному засіданні запросив народних депутатів реалізувати їхнє право законодавчої ініціативи і подавати поправки до проєкту закону, пам’ятаючи, що слід зазначати, з яких ресурсів це робити.

Соціальні проєкти

Під час пленарного засідання депутати внесли зміни до бюджету на нинішній рік щодо деяких соціальних проєктів.

238 голосами «за» ВР ухвалила Закон №3527«Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу». Він розширює повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн, а також вантажів вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій, перелік яких затвердив Кабмін.

Прийняли за основу і законопроєкт №3115 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Його підтримали 229 народних обранців. Ідеться про те, аби використання цих фінансів стало насправді прозорим.

За скороченою процедурою проголосували депутати за прийняття за основу проєктів законів №5266 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» та №5161 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості».

Найгостріше дискутували питання про запровадження в угоді між роботодавцем і працівником нефіксованого робочого часу (робочого дня чи тижня). Тож до другого читання документи ретельно доопрацьовуватимуть та вдосконалюватимуть.