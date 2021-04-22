Можемо говорити, що ситуація із коронавірусом в Україні стабілізується. Але те, що ми виходимо з чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. І це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок і скупчення людей. Маємо залишатися обачними і обережними. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

На його переконання, особливо таку обачність і свідоме ставлення до здоров’я маємо показати під час травневих свят і Великодня. «У п’ятницю з Радою церков і релігійних організацій обговорюватимемо ситуацію. І я впевнений, що вони підтримають ідею святкування з дотриманням необхідних обмежень. Я хочу, щоб українці почули уряд і місцеву владу, а також своїх духовних і релігійних лідерів: масові скупчення людей на Великдень можуть спричинити нову хвилю захворювання», — застеріг очільник уряду.

А поки що Кабмін ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації і відповідно адаптивного карантину до 30 червня 2021 року.

Цього тижня розпочато приймання заявок від найманих працівників і ФОПів із «червоних» зон карантину на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. На ранок 21 квітня 206 тисяч українців вже подали відповідні заявки.

Денис Шмигаль пояснив, що підприємці й наймані працівники з регіонів, які перебували у «червоній» зоні, але на початку цього тижня вийшли з неї, теж зможуть подати заявки на програму державної допомоги. Це стосується бізнесу з Івано-Франківської, Закарпатської областей.

Одна з головних умов отримання допомоги — те, що якщо людина — найманий працівник, організація, де вона працює, має нарахувати за неї ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу. А якщо це ФОП, він мав самостійно сплатити ЄСВ щонайменше за шість місяців 2020 року. «Тобто допомогу отримають ті громадяни, які працюють легально й платять податки. Це справедливо», — наголосив Прем’єр.

Він нагадав, що минулого тижня Україна отримала 117 тисяч доз вакцин від компанії Pfizer. А цього тижня мають прибути ще 367 тисяч доз від компанії АstrаZeneca. Тобто загальна кількість вже поставлених у нашу країну вакцин до кінця цього тижня становитиме понад 1,1 мільйона доз.

Уряд затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів. Адже остання відбувалася ще 2011 року й наявна інформація застаріла. «Протягом наступних п’яти років ми щорічно збиратимемо дані. Це дуже важливий проєкт для стратегічного планування, довкілля, лісового господарства та майбутнього нашої держави», — зазначив Прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення полегшити доступ громадян до інформації про землеустрій та земельні ділянки. «Вносимо зміни до постанови уряду, завдяки чому поліпшиться ефективність роботи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель. Це і скорочення термінів надання інформації від фонду, і поліпшення якості надходження та обліку матеріалів», — поінформував очільник уряду.

Прем’єр нагадав, що в Україні налічується близько 50 тисяч невеликих фермерських господарств. І вони, на жаль, не завжди мають рівні умови щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку, як це можуть робити великі гравці на ринку. Для цього Кабінет Міністрів удосконалив процес надання державної фінансової підтримки новоствореним фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субвенцію в сумі 5 тисяч гривень на гектар, але сумарно не більш як 100 тисяч гривень на одне господарство.

Триває робота з підтримки українських громадян, які тимчасово не працюють. Урядовці запроваджують механізми, покликані повернути працездатних осіб із числа малозабезпечених на ринок праці. Отже, громадяни, які хочуть розвивати власну справу, але не мають необхідних ресурсів, зможуть отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі. Її надаватимуть для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу. Такий механізм, за словами Дениса Шмигаля, має запрацювати із січня 2022 року.