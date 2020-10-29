Поточне засідання уряду вперше відбулося повністю в онлайн-режимі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: це доводить, що уряд також успішно діджиталізується. Він закликав керівників українських компаній переходити максимально у формат онлайн-роботи, щоб створити умови для розірвання епідемічного ланцюжка. І нагадав, що минулого тижня Кабмін ухвалив рішення проводити наради та засідання виключно в режимі онлайн через загострення епідемічної ситуації у країні.

У розвиток теми діджиталізації Кабінет Міністрів вніс зміни до процедури документування діяльності виконавчих органів влади, згідно з якими електронна форма підготовки документів визначається як основна. Але це не стосується документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Постанова визначає, що паперові копії електронних документів готують тільки як виняток або як прямо передбачену законодавством необхідність, повідомляє УНІАН.

Цифрова трансформація

Кабмін вніс зміни до регламенту своєї роботи, згідно з якими дозволено підготовку урядових документів в електронній формі без права вимагати їх дублюючої підготовки в паперовій формі.

Схвалили урядовці і Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, одна з цілей якої — розвиток інформаційних систем у соціальній сфері та впровадження європейських стандартів під час надання соціальних послуг.

Згідно з текстом стратегії, цілі документа — забезпечення європейських стандартів функціонування органів соціальної сфери та її фінансової стабільності, підвищення її прозорості та оптимізація адміністративних витрат.

Стратегія передбачає, що для досягнення цих цілей має бути створена Єдина інформаційна система, яка дала б змогу в режимі онлайн бачити всі ділові процеси в соціальній сфері, управляти ними, оперативно реагувати на нештатні ситуації й запобігати порушенням.

Ніхто не втручатиметься у бюджети громад

Прем’єр-міністр закликав народних депутатів якомога швидше розглянути і затвердити проєкт державного бюджету на 2021 рік. Необхідність цього спричинено тим, що після завершення одного з етапів реформи з децентралізації новостворені територіальні громади вперше затверджуватимуть свої бюджети. Він наголосив, що з 1 січня всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

«Ідеться про те, що місцеві бюджети отримали повну самостійність відповідно до підписаного закону і тих підзаконних актів, які прийнято. Тепер жодного втручання районів у бюджети громад не буде і бути не може», — сказав він.

Під час засідання урядовці затвердили законопроєкт про підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, який буде направлено до Верховної Ради для голосування. Документ вносить зміни до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

За словами Прем’єра, законопроєкт удосконалює чинне законодавство в частині забезпечення рівних можливостей для громадян похилого віку, надання їм гарантій, необхідних для створення умов активного і здорового довголіття, своєчасного надання допомоги.

«Орієнтовна вартість цієї програми становитиме понад 500 мільйонів гривень», — додав очільник уряду.

Про причини катастрофи Ан-26

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський поінформував, що урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш у Харківськіи області.

«Головні причини катастрофи — відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів в університеті».

Також, додав він, причини катастрофи — недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, злети конвеєром (виконували шостий політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

«Усі матеріали, напрацьовані урядовою комісією, буде передано до правоохоронних органів, які продовжують на сьогодні здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії», — сказав він.

За словами Олега Уруського, потім матеріали буде направлено до суду для встановлення винних.

Прем’єр-міністр зауважив, що ця інформація має бути донесена до ЗМІ та всіх українців. Віцепрем’єр має все пояснити та відповісти на запитання преси, якщо вони будуть.

На запит Прем’єра міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив кількість постраждалих під час вибуху на газорозподільній станції у Харківській області.

«Загинуло, на жаль, дві особи, тіла зараз під завалами. Вісім осіб постраждало. Цих людей госпіталізовано. О 13:30 пожежу ліквідовано», — зазначив міністр. За словами Арсена Авакова, від ДСНС там працює спеціальна бригада.

«На місці поліція, рятувальники», — додав очільник МВС.

Проти сексизму

Щодо порядку денного засідання Кабмін затвердив Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», розрахований на 2020—2025 роки. Він допоможе забезпечити рівну участь жінок та чоловіків у подоланні збройних конфліктів, встановленні миру, а також протидію насильству за ознакою статі.

«У країні, де жінки поряд з чоловіками захищають східні та південні кордони України, не залишилося місця сексизму та дискримінації. Жінки мають бути включені до процесів ухвалення рішень, і для них мають бути створені всі належні умови для гідної служби. Затверджений сьогодні план стане дороговказом для органів влади, як подолати цю проблему», — зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів із заробітної плати та грошового забезпечення, яку очолив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно з якими повноваження з організації автобусних перевезень всередині районів передаються від районних державних адміністрацій до обласних, а також до об’єднаних територіальних громад. Відповідний законопроєкт Кабмін схвалив на засіданні без обговорення.

Також без обговорення уряд продовжив режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України до 31 грудня 2020 року і схвалив проєкт указу Президента про рішення Ради національної безпеки і оборони «Про Національну стратегію із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на період до 2030 року».

Уряд ухвалив постанову про виділення додаткових коштів у розмірі 1,3 мільярда гривень для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.