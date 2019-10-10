Найближчим часом уряд не планує підвищувати тарифи для домогосподарств на опалення. «Єдине, що я можу точно сказати, що сьогодні жодних рішень з підвищення тарифів не ухвалювали, і уряд не планує найближчим часом робити щось подібне», — заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час підсумкового брифінгу.

«Опалювальний сезон у нас традиційно стартує складно. Багато міст, підприємств, які надають населенню послуги, мають борги, судові справи, проблеми з інфраструктурою, хтось не може отримати номінацію у Нафтогазу для закупівлі газу. Ці питання ми обговорювали. Є низка складних питань, приміром, місто Сміла, яке нас знову «радує». Торік це була ціла історія, зокрема й з навколополітичними заявами та діями, зі зриванням пломб, перекриванням, викопуванням труб, — нагадав Олексій Гончарук. — Цьогоріч ми хочемо не допустити такого, щоб не перетворювати буденну подію — підготовку до опалювального сезону — на політичне шоу. Тому було ухвалено рішення про створення робочої групи під головуванням Альони Бабак, яка має дати оцінку тому, що там відбувається, й за два-три дні запропонувати уряду, як вийти з тієї непростої ситуації, яка склалася».

Опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня. «Але люди не мають відповідати за безгосподарність і безтолковість окремих чиновників. Ми зробимо все, від нас залежне, щоб Україна увійшла в опалювальний сезон без проблем», — наголосив Прем’єр.

Він зауважив, що Україна зацікавлена у підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на рік неприйнятний для країни. «Що ми робитимемо з цією газотранспортною системою, якщо всього на рік буде продовжено виконання чинного контракту, який не відповідає європейським принципам? Тому це неприйнятна позиція», — уточнив глава уряду.

На засіданні вирішено й кадрові питання. Призначено вісім заступників міністрів, з них один — перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін. Уряд звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства охорони здоров’я на Інну Солодку, голови Державної регуляторної служби — на Олега Мірошніченка.

Кабінет Міністрів скоротив і кількість управлінь юстиції: з 27 головних територіальних до восьми міжрегіональних управлінь. «Тепер управління будуть міжтериторіальними, тобто стане менше начальників. А з часом буде оптимізовано і їхні функції. Головна логіка — підвищення керованості й зменшення кількості керівників, щоб оптимізувати структуру», — сказав Прем’єр.

Вирішено надати міжрегіонального статусу департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Передбачають, що це крок до зниження рівня злочинності в Україні, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними співтовариствами, кримінальними авторитетами і злодіями в законі.

Кабінет Міністрів затвердив порядок, який дасть змогу придбати обладнання на загальну суму 70 мільйонів гривень, щоб видавати паспорти, посвідчення водія та документи для реєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг.

«Ми зробили маленький крок до об’єднання мереж ЦНАПів. І не витрачатимемо коштів платників податків, щоб плодити ці мережі. Ми їх оптимізуємо», — поінформував Олексій Гончарук.

Окремим болючим питанням залишаються борги із зарплат шахтарям. Прем’єр повідомив, що Кабінет Міністрів найближчим часом внесе зміни до державного бюджету України, які дадуть змогу спрямувати близько мільярда гривень на погашення бодай значної частини цієї заборгованості, повідомляє УНІАН.

«Виплата зарплати шахтарям — це велика проблема. Ми на засіданні уряду домовилися про вирішення останніх бюрократичних приготувань, і в суботу буде ще одне засідання уряду, щоб ухвалити рішення про зміни до держбюджету, які дадуть змогу розрахуватися з шахтарями», — повідомив Прем’єр.

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