«Час тих, хто звик відсиджуватися на роботі замість того, щоб працювати, вичерпано! Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1066, який спрощує процедуру працевлаштування та звільнення держслужбовців. Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами — бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Запроваджуємо контрактну державну службу. Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана — спокійно працюєш, відсутній результат — вільний. Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців. Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію. Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності — вища премія!

У владні кабінети — амбітну молодь! У кого очі горять — шукай себе на https://career.gov.ua. Чесних, порядних і розумних людей Україна потребує найбільше! Долучайся до будівництва країни нової ери!» — цим зверненням на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр окреслив порядок денний учорашнього урядового засідання.

Повне перезавантаження влади продовжили доформуванням команди міністерств. Уряд звільнив керівників державних структур, зокрема очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка. До цих відомств у Прем’єра були особливі претензії з приводу корумпованості.

Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара; очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову; керівника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка; керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова; голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.

Уряд звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. «Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще», — зазначив глава уряду. Звільнено чотирьох заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова.

Заяви про звільнення прийнято від в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Нацполіції Сергія Князєва. Останнього на посаді змінив генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Призначено 11 заступників міністрів. У Міністерстві внутрішніх справ ними стали: перший заступник Сергій Яровий та п’ять заступників: Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі (з 26 вересня 2019 року). На підсумковому брифінгу Олексій Гончарук окреслив напрями роботи двох останніх новопризначених: гендерна політика й насилля в родинах та посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Призначено заступника міністра фінансів Павла Ходаковського та державного секретаря міністерства Костянтина Ващенка. У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб призначено першого заступника Антона Колумбета. У Міністерстві цифрової трансформації державним секретарем став Олександр Риженко. У Міністерстві юстиції заступником з питань виконавчої служби став Андрій Гайченко.

У регіонах уряд погодив призначення Тараса Греня та Івана Собка заступниками голови Львівської обласної державної адміністрації.

По завершенні засідання глава уряду анонсував конкурс на заміщення вакантних посад, який триватиме близько десяти днів. «Оберуть найсильніших», — лаконічно запевнив Олексій Гончарук. А контракти з держслужбовцями він вважає гнучкішою формою, ніж, скажімо, закон про держслужбу чи Трудовий кодекс. Схвалено перший законопроєкт із великого пакета земельної реформи, який того самого дня мають передати до Верховної Ради. Документом передбачено участь у ринкових процесах українських громадян і компаній. Виняток зроблено для іноземців, які отримали землю у спадок. Закладено туди й конкурентні засади. «Ще ряд законів буде подано до парламенту народними депутатами, які також доповнять цей пакет і які працюють з нами в одній робочій групі», — додав Олексій Гончарук.

Гучні аварії з численними людським жертвами змусили уряд створити робочу групу для з’ясування глибинних причин трагедій. План заходів від міністра інфраструктури Владислава Криклія Прем’єр має отримати до кінця поточного тижня. А вже наступного уряд пообіцяв презентувати суспільству нову програму своєї діяльності.