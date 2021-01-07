Кабмін дозволив проводити при в'їзді з Криму й ОРДЛО тест на антиген

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Уряд України дозволив для перевірки осіб, які в'їжджають із Криму та зони ОРДЛО, на наявність коронавірусу разом із ПЛР-тестуванням використовувати також експрес-тестування на антиген.

Згідно з постановою КМУ відповідальним органам доручено організувати пункти експрес-тестування.

«Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям разом із державним підприємством «Реінтеграція та відновлення»... забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях та виїзду з них», – йдеться в постанові.

Аналогічні пункти доручено організувати Херсонській облдержадміністрації разом із державним підприємством «Реінтеграція та відновлення» й акціонерним товариством «Українська залізниця» на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї.

Для осіб, що перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ



ПОСТАНОВА



від 05 січня 2021 р. № 9

Київ





Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 січня 2021 р. № 9

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 2020 р. № 1236

1. У підпункті 4 пункту 3:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень;»;

2) доповнити підпункт абзацом такого змісту:

«виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;».

2. Абзац двадцять четвертий пункту 7 замінити абзацами такого змісту:

«Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетинання державного кордону.

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.».

3. У пункті 8:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

«особисто — у разі перетину особою кордону або прибуття з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за наявності підстави для самоізоляції;»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«пунктами тестування на визначення антигена коронавірусу

SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них – стосовно осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і одержали результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

4. Пункт 33 викласти в такій редакції:

«33. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям разом з державним підприємством «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях та виїзду з них.

Херсонській обласній державній адміністрації разом з державним підприємством «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та акціонерним товариством «Українська залізниця» забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї.

Донецькій, Луганській, Херсонській обласним державним адміністраціям забезпечити функціонування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.».