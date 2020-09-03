Кабінет Міністрів ухвалив рішення про можливість проводити роботу уряду та його комітетів в режимі онлайн в умовах підвищення загроз через захворюваність СOVID-19. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На жаль, небезпека СOVID-19 в Україні залишається стабільно високою. Про це свідчить статистика, яку ми бачимо щодня. Для забезпечення безперебійної роботи КМУ, вважаю за необхідне ухвалити постанови про можливість проведення засідань уряду в режимі онлайн», — наголосив урядовець. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, зокрема, уточнив: «Пропонуємо внести зміни до чинного регламенту, зокрема пункту 6 параграфу 14, яким передбачити проведення засідань уряду, а також урядових комітетів у режимі онлайн, відповідно до якого головуючий буде формувати порядок денний, а члени уряду зможуть брати участь або безпосередньо в Будинку уряду, або перебуваючи в режимі відеоконференції з використанням апаратного ресурсу Кабінету Міністрів із захищеним зв’язком».

У такий спосіб буде змога забезпечити безперебійну роботу уряду і підготовку документів Кабміну урядовими комітетами. Рішення було схвалено одностайно.

Шахтарі мають отримати зарплату

Прем’єр-міністр також поставив термінове завдання міністру енергетики Ользі Буславець найближчими днями знайти шляхи розв’язання проблеми щодо заборгованості із зарплати перед гірниками шахти «Надія» на Львівщині.

«Ми відсвяткували День шахтаря, але, на жаль, частина гірників не отримала свою зарплату. Це фактично недержавне підприємство. Держава на сьогодні не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство», — підкреслив Прем’єр. Проте додав: «Знаю, що є проєкти рішень. Прошу всі міністерства об’єднати пропозиції і найближчими днями дати механізми врегулювання, повідомити про них шахтарям, щоб переконати людей, що уряд над рішенням працює».

Зрошувальні системи здолають посуху

Чимало уваги було також приділено аграрним питанням. Так, Денис Шмигаль повідомив, що в межах програми «Велике будівництво» уряд планує у 2021 році розпочати будівництво зрошувальних систем, які убезпечать аграріїв від несприятливих погодних умов, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

На думку Прем’єр-міністра, такі системи мають збільшити врожайність і захистити аграріїв від втрат через посуху.

Також було схвалено проєкт закону, який передбачає зміни до законодавства в частині підтримки фермерських господарств.

«Серед основних новацій, які ми пропонуємо, — законодавчо визнати пріоритетність державної підтримки фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років. Бо у нас зараз понад 30 тисяч активних фермерських господарств, і лише близько 500 з них очолюють молоді люди», — зауважив Прем’єр. І додав, що кількість таких господарств має зрости щонайменше вдвічі в найближчі роки, і держава має їм активно допомагати.

«Також ми пропонуємо чітке унормування складу земельних ділянок фермерських господарств і перелік отримувачів допомоги, що дасть змогу збільшити кількість одержувачів державної підтримки, зокрема на тих господарів, які орендують землі», — зазначив очільник уряду.

Розвиваємо співпрацю з ЄС

Далі Прем’єр зупинився на тому, що євроінтеграційні прагнення України мають втілюватися через конкретні справи та ініціативи.

Отже, за підсумками засідання було схвалено проєкти угод для посилення співробітництва України та Європейського Союзу. У них зокрема йдеться про підтримку ЄС у відновленні української економіки, у реформі сфери юстиції та розвитку верховенства права, а також про співпрацю з європейськими партнерами в галузі ядерної безпеки.

Прем’єр-міністр також наголосив, що пришвидшити рух України до Європейського Союзу та європейських правил — це пріоритет уряду. Для цього треба посилювати координацію різних органів і гілок влади. Тому Кабінет Міністрів затвердив три робочі групи: Міжвідомчу робочу групу з проєкту «Європейський зелений курс», Комісію з питань взаємодії органів влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та Комісію з питань виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Їх створення додасть нам можливості залишатися в графіку щодо виконання нашої дорожньої карти Угоди про асоціацію з ЄС. Я особисто контролюватиму цей напрям. Бо слова «Україна — це Європа» мають бути не лише словами, а й втілюватися в життя через конкретні ініціативи та реформи нашого уряду», — наголосив Денис Шмигаль. І додав, що до кінця року уряд планує подати до Верховної Ради близько 30 законопроєктів щодо європейської інтеграції.

Реформа державного банківського сектору

Далі уряд схвалив запропонований Міністерством фінансів варіант стратегії реформування державного банківського сектору. Відповідно до затверджених Кабміном засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує: впровадити стратегії для кожного державного банку; до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%; скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків; захищати й підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів у наглядовій раді із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

«Держава залишається відданою своїй меті — побудувати надійну та конкурентоспроможну банківську систему. Сьогодні, коли реформу корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершено, ми оновили й посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад і правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», — зазначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Роботу будинків-інтернатів оптимізують

Також урядовці врегулювали питання, пов’язані з діяльністю будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема дітей.

Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» з доопрацюванням у триденний термін. Документ має на меті забезпечити конституційні права і свободи громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у будинках-інтернатах.

Зазначається, що Типовим положенням визначено проведення комплексу реабілітаційних заходів одним із пріоритетних напрямів діяльності інтернату та забезпечено реалізацію прав підопічних відповідно до законодавства, зокрема до Закону «Про психіатричну допомогу».

Також спрощено механізм подання документів для влаштування до інтернату через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення за місцем проживання та процедуру відрахування підопічних, регламентовано організацію поховання підопічних. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Рішення, які було погоджено урядовцями раніше, ухвалено на засіданні без обговорення. Серед них — запуск експериментального проєкту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Смарт-Дія», а також затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у галузі запобігання та протидії корупції на 2020 рік і внесення змін до деяких актів уряду.

Урядовці також затвердили перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у галузі фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. А також схвалили проєкт указу Президента про встановлення в Україні Дня суднобудівника й відзначення його щороку першої суботи вересня.

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