Хоч нині за вікном ще відносно не холодно, зміна погоди вже не за горами. Нещодавно більшість українців увійшла в новий опалювальний сезон, та має певні перестороги щодо вартості енергоносіїв і забезпечення безперебійності їх постачання. Проте урядовці запевняють, що у країні достатня кількість енергоресурсів для стабільного проходження опалювального сезону 2021—2022 років.

АЕС мають вийти на рекорд

«Атомна енергетика формує базу, яка забезпечить стабільне проходження опалювального сезону. Працюють 11 атомних енергоблоків. Наприкінці листопада — на початку грудня виводять з ремонту ще три, і весь опалювальний сезон працюватиме 14 блоків атомних електростанцій з 15 наявних в Україні. Ніколи стільки блоків в Україні одночасно не працювало», — зауважив в ефірі одного з телеканалів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, на сьогодні в газосховищах України майже 18 мільярдів кубометрів блакитного палива, а в середньому за опалювальний сезон країна використовує близько 8 мільярдів кубометрів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«У нас газу абсолютно достатньо для опалення. Також потужна гідрогенерація. Цього року було запущено ще один гідроакумулюючий блок на Дністровській ГЕС, що значно посилює потужності української енергосистеми», — зазначив Прем’єр.

Він повідомив, що наступного року з ініціативи Президента буде реалізовано масштабну програму енергоефективності. Адже нині, на жаль, втрати тепла в містах сягають 60%. І це слід виправити.

«Від виробництва тепла до доставки його в батареї втрати становлять до 60%. Це означає, що 60% коштів у платіжці ми переплачуємо через використання застарілих мереж, обладнання та неенергоефективні будинки», — констатував глава уряду. Він наголосив, що програма енергоефективності, власний видобуток газу, розвиток атомної енергетики — це урядова стратегія того, щоб з наступного року спокійно входити в опалювальний сезон.

Комунпослуги не мають здорожчати

Денис Шмигаль укотре запевнив українців, що ціни й тарифи на житлово-комунальні послуги в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними. Тариф на електроенергію було знижено для 80% домогосподарств, які споживають її на місяць менш ніж 250 кіловат, до 1,44 гривні. Для решти споживачів він залишається на рівні 1,68 гривні.

«Нафтогаз пропонує населенню блакитне паливо за ціною 7,96 гривні за кубометр. Ті споживачі, що потрапили до постачальника останньої надії, сплачуватимуть за такою самою ціною. Ми уклали меморандум із представниками місцевого самоврядування, аби залишити тарифи на тепло й гарячу воду на торішньому рівні. Для цього держава дає 4% ПДФО й 13,44% акцизу в місцеві бюджети наступного року. Це понад 30 мільярдів гривень, яких цілком достатньо для виконання цього завдання», — запевнив Денис Шмигаль.

Соціально вразливі будуть із субсидіями

Прем’єр-міністр підкреслив, що всіх, хто потребує субсидій, буде ними забезпечено. А в областях, які потрапили в «червоні» зони карантину, нормативи для нарахування субсидій споживачам збільшено на 50% згідно з постановою Кабінету Міністрів. Він зауважив, що уряд активно й ефективно працює, щоб безперервність постачання газу, тепла й електроенергії до закладів критичної інфраструктури, соціального спрямування та домівок українців залишалися нормою. Адже саме це забезпечить стабільне проходження опалювального сезону. Прем’єр запевнив українців, що підстав для віялових відключень електроенергії цього опалювального сезону немає і не буде.

«Уряд ухвалив рішення про заборону відключення або не включення під час опалювального сезону тепла й газу для населення й для всіх підприємств. Безперервне постачання газу й тепла забезпечено законодавством і рішеннями Кабінету Міністрів, — підкреслив Прем’єр-міністр. — Підстав ні в Міністерства енергетики, ні Укренерго для віялових відключень немає. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо». Він закликав політиків не виносити в суспільство «подібні маніпуляції», адже це «дестабілізує ситуацію».

Денис Шмигаль зауважив, що протягом року відповідні служби можуть здійснювати регламентні роботи для ремонту ліній електропередач. Але це не має позначитися на якості проходження опалювального сезону.