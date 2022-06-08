Усі робочі завдання уряду та інших органів влади проходять в безпрецедентних умовах. Адже повномасштабне вторгнення росії стало найбільшим викликом в історії Української держави за останні 30 років. Цієї весни Україні таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії держави посівну кампанію. Було повністю перебудовано логістичні маршрути країни. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими. На цьому у промові перед черговим засіданням Кабінету Міністрів наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Відсьогодні в уряді працюватиме штаб, який у щоденному режимі займатиметься підготовкою до опалювального сезону. Очолить його міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Завдання чіткі: збалансувати систему, провести ремонти, оперативно розв’язувати всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями. Залучаємо і представників місцевої влади, і теплопостачальників, і представників регулятора, і державний Нафтогаз. Наші спеціалісти вже зробили перші розрахунки, щоб зрозуміти, скільки потрібно газу та вугілля, а також які ремонтні роботи необхідно провести», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль зауважив, що російські війська зруйнували понад 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєверодонецьку ТЕЦ. Пошкоджено сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків уже сягнули десятків мільярдів гривень.

«У цих умовах уряд робить усе, щоб цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти й модернізація обладнання та мереж — ключове завдання, яке мають спільно зробити уряд, місцева влада та бізнес. Ремонтні роботи там, де це можливо, уже розпочалися. Міністерство розвитку громад та територій відповідальне за реалізацію проєктів відбудови. Маємо запевнення, що на об’єктах теплопостачання в Чернігові, Кременчуці, Охтирці все буде зроблено вчасно й сотні тисяч наших громадян будуть із теплом узимку», — акцентував очільник уряду.

Подвиг енергетиків

Денис Шмигаль подякував українським енергетикам, які роблять неймовірну роботу. І в найтемніші часи дають Україні світло і тепло. Це очільник уряду називає подвигом, який вартий великої пошани.

Щодо ситуації з газом, то, за словами Прем’єра, Україна завершила опалювальний сезон з дев’ятьма мільярдами кубів у газосховищах.

«Одразу почали закачування блакитного палива. Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 7,5%, або на 700 мільйонів кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014—2018 років. Уряд прораховує одразу кілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. Видобуток газу цього року оцінюємо в 16—19 мільярдів кубів. Споживання — 21—24 мільярди. Тож частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході також маємо», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд доручив НАК «Нафтогаз», щоб на початок опалювального сезону в українських газосховищах було щонайменше 19 мільярдів кубічних метрів блакитного палива.

Прораховано варіанти

Щодо вугілля та електроенергії, то Прем’єр нагадав, що нині окуповано Запорізьку атомну електростанцію, Каховську гідроелектростанцію, три ТЕС та приблизно 40% всіх українських об’єктів відновлюваної енергетики.

«На частині наших станцій підвезення вугілля заблоковано через загрозу обстрілів, а також є логістичні проблеми й руйнування. Видобуток вугілля на державних шахтах упав приблизно на третину через окупацію частини об’єктів. Але маємо альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону обсяги вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 мільйонів тонн. Це дасть змогу забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який маємо намір накопичити, — приблизно 3 мільйони тонн вугілля на початок опалювального сезону. Таке завдання поставлено перед Міністерством енергетики.

Споживання електроенергії в Україні впало приблизно на 30%. Це дає змогу і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку. Збільшення експортних можливостей електроенергії до країн ЄС — один із ключових пріоритетів у галузі енергетики та нашої європейської інтеграції. Потенціал там — сотні мільйонів доларів прибутку щороку та зменшення залежності країн Європи від російського газу», — розповів Денис Шмигаль.

Він додав, що оприлюднені ремонтні плани та накопичення ресурсів до опалювального сезону — пріоритетні завдання для Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад та територій, і міністри щодва тижні звітуватимуть про їхнє виконання.

Очільник уряду підкреслив, що українська енергетика має величезний потенціал для розвитку. І після перемоги нашої держави у війні цей сектор стане одним із драйверів відновлення та зростання нашої економіки. А приєднання України до європейської енергомережі відкриває можливості для трансформації вітчизняної енергетичної інфраструктури, зеленого переходу, реалізації програм енергоефективності. Денис Шмигаль переконаний, що Україна може стати одним із ключових елементів енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Полегшити біль

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомила, що Кабмін підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг медичного канабісу. Документ має розширити доступ пацієнтів до лікування хвороб, зокрема онкологічних, і посттравматичних стресових розладів внаслідок війни (медичний канабіс полегшує перебіг понад 50 патологічних станів). Документ передбачає встановлення жорсткого конт­ролю над вирощуванням, виробництвом та реалізацією відповідних препаратів.

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