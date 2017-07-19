Громадськість має право знати про діяльність уряду, цікавитися роботою міністерств і відомств, інших державних установ. Цю ідею визнають усі демократичні країни.

Намагаючись оптимізувати надання державних послуг, розв’язуючи складні глобальні проблеми, уряди прагнуть широкої участі у своїй діяльності громадськості. Удосконалювати роботу зі зверненнями громадян, вчасно реагувати на проблемні питання — такі пріоритети поставив перед собою і нинішній уряд. Забезпечення оперативності реагування на проблемні питання, порушені у телефонних та електронних зверненнях громадян, скорочення строків з моменту надходження звернення до моменту вирішення цих питань було покладено на державну установу «Урядовий контактний центр» (до липня 2010 року — Соціальний контактний центр).

Відтоді минуло сім років, і сьогодні можна впевнено сказати, що створено найуспішніший соціальний проект для взаємодії уряду з громадськістю. Досвід роботи Урядового контактного центру унікальний. Адже у країні нема інших комунікативних центрів, які б у цілодобовому режимі допомагали людям розв’язувати життєві проблеми. Є такі, які потрібно вирішувати негайно —не за день, а за години.

Громадяни можуть цілодобово звертатися на урядову «гарячу лінію» і бути впевненими в тому, що тут їм допоможуть. Щодня на «гарячу лінію» звертаються з усіх регіонів України та з-за кордони майже 8 тисяч заявників.

Від початку створення центру на 1 липня 2017 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано понад 7 мільйонів звернень громадян. Це ілюструє інфографіка.

У надісланих на розгляд органам виконавчої влади зверненнях громадян переважають питання соціально-гуманітарного спрямування, а саме: соціального захисту населення, комунального господарства, діяльності посадових і службових осіб, пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, оплати праці.

Робота «гарячої лінії» постійно вдосконалюється. Ще на початку 2012 року було реалізовано принципово важливу новацію: центр створив можливості працювати на комунікативному просторі не тільки в телефонному режимі, а й через інтернет. І це стало важливим кроком до світових стандартів електронного урядування, забезпечення відкритості влади. Було започатковано веб-сайт центру www.ukc.gov.ua, основне завдання якого — приймання і надсилання звернень в електронному вигляді органам виконавчої влади.

З листопада 2016 року вперше в Україні для дзвінків на урядову «гарячу лінію» було запроваджено багатоканальний скорочений номер 1545. Приймання звернень зі стаціонарних і мобільних, телефонів у цілодобовому режимі безкоштовно сприяло збільшенню доступності послуги для громадян. Лише за перше півріччя 2017 року зареєстровано понад 750 тисяч звернень.

Триває консультування громадян фахівцями центру з питань соціального захисту населення, отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, пенсійного законодавства. Фактично урядова «гаряча лінія» стала в Україні основним оперативним інформаційно-консультаційним ресурсом для людей з питань АТО, допомоги вимушеним переселенцям і постраждалим під час Революції гідності, подолання корупції тощо. Фахівці центру оперативно надають усі необхідні роз’яснення цілодобово, що дає змогу заявникам не чекати на письмову відповідь.

За вісім років існування урядова «гаряча лінія» здобула визнання і широку популярність серед громадськості. Щоденно центр здійснює огляд соціальних мереж, інтернет-версій друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, радіоканалів, телеканалів для оцінки діяльності урядової «гарячої лінії». Про ефективність її роботи свідчать численні відгуки користувачів інтернету.

Серед них такі: «Якщо людям не допомагає місцева влада, то допоможе «гаряча лінія», і ваші працедавці зрозуміють, що вони не боги і повинні вчасно віддавати зароблене. Зателефонуйте на «гарячу лінію» 1545, і ви зрозумієте, що справедливість в Україні є. Дякую людям, які там працюють».

«1545 (урядова «гаряча лінія»), на диво, виявилася ефективним інструментом нарахувати атовцеві належну допомогу».

«Нині у мене майже 400 звернень на урядову «гарячу лінію». Результативність: 70% звернень успішно виконано. Користуйтеся».

Після реєстрації звернень на урядовій «гарячій лінії» найбільш оперативно впродовж кількох годин вирішують питання надання екстреної медичної допомоги та госпіталізації хворих, прибуття на місце події працівників пожежної служби, підрозділів поліції та аварійних служб комунальних організацій. Оперативного вирішення потребують звернення людей з питань ліквідації наслідків аварій, забезпечення опалення навчальних, медичних закладів, відновлення пошкоджених комунальних мереж, а також ситуацій, спричинених надзвичайними подіями, ускладненням погодних умов, зокрема сильними морозами та сніговими заметами.

Спеціалісти урядової «гарячої лінії» відзначаються високим професіоналізмом. За оперативну роботу працівників, чуйне ставлення до заявників на «гарячу лінію» щороку надходять тисячі подяк.

У травні 2017 року підприємець з м. Ніжина повідомив, що внаслідок проведення незаконного будівництва на одній з вулиць міста було пошкоджено високовольтний кабель. Через це будинок було повністю знеструмлено, що перешкоджало заявникові проводити діяльність в його торговому закладі, розташованому в тому-таки будинку. Заявник просив посприяти припиненню незаконного будівництва. Після розгляду звернення будівництво було припинено. Заявник висловив працівникам Урядового контактного центру подяку за сприяння у вирішенні питання.

Жителька м. Солоницівка Харківської області звернулася на урядову «гарячу лінію» з обуренням щодо байдужості працівників ЖЕКу. Як вона повідомила, в будинку, де мешкає, нема водопостачання через прорив труби, а робітники ЖЕКу не ведуть ремонтних робіт. Заявниця просила відновити водопостачання якомога швидше. Після звернення на урядову «гарячу лінію» питання було вирішено, і заявниця висловила подяку фахівцям Урядового контактного центру за відновлення централізованого водопостачання в найкоротший термін.

Жителька м. Кам’янське Дніпропетровської області поскаржилася, що на дорозі Кам’янське — Полтава утворилися великі ями, які не можливо відремонтувати, ремонт дороги не проводили три роки. Заявниця просила відремонтувати асфальтне покриття. Після розгляду звернення органами виконавчої влади на автомагістралі розпочали ремонтні роботи. Заявниця висловила подяку працівникам Урядового контактного центру за оперативну роботу й сприяння у розв’язанні проблеми.

Отже, урядова «гаряча лінія» працює для громадян України. Якщо ваші права знехтувано, до вас застосовують неправомірні дії або до ваших прохань і вимог відповідні служби та органи влади байдужі, зателефонуйте на короткий номер 1545, і вам буде надано сприяння у розв’язанні ваших проблем у найкоротший термін.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа