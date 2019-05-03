Наприкінці травня державна установа «Урядовий контактний центр», створена для якісної комунікації між владою та звичайними українцями, відзначатиме першу вагому дату — 10 років від початку роботи. А напередодні один із найдосвідченіших працівників центру, начальник відділу забезпечення зворотного зв’язку та контролю якості опрацювання звернень Сергій Мегей, який працює тут із 2009 року, пригадав та розповів «Урядовому кур’єру» про випадки, коли фахівці центру допомогли людям не лише консультацією чи порадою, а й посприяли тому, аби конкретні гострі та болючі питання були вирішені швидко та по суті.

— За час свого існування Урядовий контактний центр допоміг колосальній кількості людей розв’язати наболілі для них проблеми та бути почутими урядом. Тільки у 2018 році щоденно реєстрували до 3 тисяч звернень, щотижнево — до 25 тисяч, щомісяця — 100 тисяч і навіть більше. Загалом за минулий рік зареєстровано понад 1,2 мільйона звернень, зокрема понад 1,8 тисячі таких, що потребували невідкладного реагування. Звертаються з усіх куточків України щодо багатьох питань люди різних професій, соціального статусу, віку й статі, — каже фахівець. — Та найбільше, мабуть, запам’ятовуються випадки, коли допомогти змогли не лише порадою чи консультацією, а й досить конкретно.

Квадратні метри — матері з дитиною

— Так, у грудні 2018 року на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька Олександрійського району Кіровоградщини, яка працювала у місцевій військовій частині. Просила терміново забезпечити її житлом. Вона, мати-одиначка, самотужки виховує дитину 2014 року народження.

Вже намагалася вирішити питання на місцевому рівні — у вересні писала заяву до селищного голови з проханням надати їй житло, але до грудня проблема так і не зрушила з місця. Навіть сякої-такої відповіді на своє прохання жінка не отримала. Звісно, була у розпачі, адже їм з дитиною не було де жити, а надворі зима. Ми не могли пройти повз таку гостру проблему. Тим паче, йшлося про добробут дитини. Тож звернення було направлено до компетентних у цьому питанні фахівців Секретаріату Кабінету Міністрів.

І вже за кілька днів щаслива мама зателефонувала до нас. Подякувала і розповіла, що її проблема нарешті розв’язана. Місцева влада забезпечила її родину однокімнатною квартирою, яку нині вона облаштовує і дуже щаслива зі своєю дитиною.

Не дивно, що питання, які стосуються дітей, мають для нас статус найпріоритетніших. Інколи навіть доводиться сприяти, аби вони з’явились на цей світ вчасно і здоровими, — веде далі Сергій Мегей.

Допомога породіллі

Він розповів про випадок, який стався в лютому 2019 року. На урядову «гарячу лінію» звернулася на той час майбутня бабуся малюка, який тільки мав стати новим громадянином України (Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район). Вона розповіла, що її дочка — молода майбутня мама — була госпіталізована до Кам’янка-Дніпровського пологового будинку для передпологової підготовки (перебувала на 41-му тижні вагітності). Та лікарі виявили невтішне — у плоду не прослуховувалося серцебиття. І лікар повідомив родичів, що дівчині необхідно зробити кесарів розтин. Та лише якщо вони привезуть необхідні ліки і кошти. У терміновому безкоштовному обслуговуванні категорично відмовили. Заявниця жила за понад 200 кілометрів від дочки, чоловік був у відрядженні за кордоном. Майбутня мама не могла купити ліки самостійно, а провести необхідну медичну процедуру потрібно було терміново, адже існувала реальна загроза життю її та майбутньої дитини.

Отже, звернення зареєстрували як таке, що потребує негайного реагування. Що й було зроблено. І в той самий день щаслива бабуся повідомила, що після звернення на урядову «гарячу лінію» її дочка відразу отримала всю необхідну медичну допомогу та ліки безоплатно.

— На жаль, скарги на роботу деяких недобросовісних лікарів — випадки у нашій практиці поки що досить непоодинокі, — зауважив начальник відділу забезпечення зворотного зв’язку. — Приблизно в той самий час до нас звернулася заявниця з Івано-Франківської області, Городенківського району. Вона — мама десятирічного хлопчика, якого на вулиці вкусив бродячий собака. Дитину негайно відвезла до Городенківської центральної районної лікарні. Та минула доба, а допомогу синові так і не надали. Лікарі сказали, що не мають необхідних для цього медикаментів, і вимагали сплатити 2,5 тисячі гривень за п’ять ампул ліків від сказу, яких у матері не було. Тож вона просила, аби синові терміново зробили профілактичне щеплення безкоштовно, адже йшлося про здоров’я дитини.

— І знову звернення потрапило до розряду термінових. Негайне його направлення до органів виконавчої влади було дієвим. Уже наступного дня мати хлопчика зателефонувала до нас і розповіла, що питання вирішено — необхідну її дитині вакцину знайшли, щеплення зробили на безоплатній основі і вони збираються додому, — зазначив Сергій Мегей.

На запитання, чи отримували таку допомогу літні люди, пригадав, що наприкінці минулого року до фахівців центру звернувся пенсіонер з Дніпропетровщини, міста Кривий Ріг. Він хотів укласти декларацію з лікарем первинної допомоги міської лікарні за місцем проживання. Але йому повідомили, що всі лікарі там уже набрали необхідну кількість пацієнтів.

— Літній людині довелося б шукати лікаря деінде і щоразу їздити туди, коли виникне необхідність у меддопомзі. Ми посприяли у вирішенні питання. І вже зовсім скоро заявник телефонував із вдячністю: він отримав запрошення саме з тієї лікарні підписати декларацію з одним із лікарів, що й зробив швидко та без проблем. Тож питання вирішили повністю.

Стипендія для курсанта

— Проблеми час від часу виникають і в молоді. Так, у грудні 2018-го до нас зателефонував курсант 2-го курсу денної форми навчання за держзамовленням Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Хлопець розповів, що має право на Президентську стипендію, але так і не отримав її за весь перший курс. Керівництво навчального закладу мотивувало це відсутністю наказу Сухопутних військ. Але такий наказ на момент звернення курсанта на урядову «гарячу лінію» вже був, а грошей він так і не отримав. Тож просив розібратися. А ще пояснити, як нараховують таку стипендію та в якому розмірі у 2018 році і яку саме суму він має отримати.

Звісно, запит майбутнього захисника Батьківщини не залишили без уваги. І вже через кілька тижнів він повідомив, що усі його питання були вирішені. Затриману стипендію виплатили і надали необхідні роз’яснення.

Фахівець також зауважив, що самостійно дати раду певним проблемам через недбалість або затятість чиновників на місцях часом не можуть і представники бізнесу. Вони також звертаються по допомогу.

Так, наприкінці минулого року на урядову «гарячу лінію» звернувся киянин, фізична особа — підприємець, який вирішив припинити свою підприємницьку діяльність і закрити фірму. Про що подав заяву до Центру надання адміністративних послуг Печерського району. Але там відмовили зняти його з єдиного реєстру, мотивуючи тим, що нібито в нього є фінансові борги, зокрема зі сплати до Пенсійного фонду. Заявник самостійно звернувся туди по роз’яснення і отримав інформацію, що претензій від них, як і заперечень щодо закриття підприємства, немає. Його документи передані до архіву. Але фахівцям ЦНАПу цього було чомусь недостатньо. І питання про закриття підприємницької діяльності відверто гальмували. Отже, киянин просив про допомогу в цьому питанні. Звернення взяли в роботу.

І вже за тиждень заявник повідомив, що буквально через кілька днів після звернення фахівці відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців райдержадміністрації зв’язалися з ним та запросили на зустріч, під час якої всі питання вирішили швидко та в повному обсязі. За допомогу він щиро подякував фахівцям центру.

Сергій Мегей підсумував: «Щодня намагаємося працювати ще оперативніше і краще — для людей. А допоможе нам у цьому оновлене програмне забезпечення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади. Воно дасть змогу швидше та якісніше опрацьовувати звернення фахівцями урядової «гарячої лінії», а також збільшити кількість прийнятих дзвінків, потік яких не припиняється ні на хвилину».

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua