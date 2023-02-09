Її потужності достатньо для забезпечення електроенергією щонайменше 100 тисяч домогосподарств

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт виробництва американської компанії General Electric, повідомляє пресслужба Міненерго. Ця допомога дасть змогу нашій країні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури тощо, пояснили в міністерстві.

USAID від початку повномасштабного російського вторгнення тісно співпрацює з українським урядом, підприємствами енергетичного сектору для забезпечення безперебійної роботи електричних, газових та теплових мереж країни.

«Уряд США передає газотурбінну мобільну електростанцію, щоб збільшити генеруючі потужності енергосистеми України та забезпечити об’єкти критичної інфраструктури й цивільне населення світлом і теплом протягом цієї складної зими», — йдеться в повідомленні. USAID обіцяє й надалі допомагати Україні відновлювати пошкоджену внаслідок російських атак енергетичну інфраструктуру та забезпечувати енергопостачання для населення й бізнесу, щоб вони змогли пережити цю зиму.

За інформацією Міненерго, USAID уже доставило понад 1500 генераторів у 22 області України, ще більше допомоги — на шляху до нашої країни.

«Ці генератори забезпечують електро- та теплопостачання шкіл, лікарень, центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, підприємств централізованого теплопостачання та систем водопостачання в умовах відключень електроенергії внаслідок авіаударів росії», — йдеться в повідомленні відомства. На сьогодні USAID інвестувало близько 400 мільйонів доларів США в інфраструктуру теплопостачання України.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що встановлення газотурбінної мобільної електростанції, переданої USAID, стане першим практичним кроком з реалізації Стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації в нашій країні.

«Ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної й соціальної інфраструктури, і убезпечити її з огляду на можливі воєнні виклики та ризики», — наголосив Герман Галущенко.

Під час перебування в Києві перша заступниця адміністратора USAID Ізобель Колмен зустрілася із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час переговорів ішлося про питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Денис Шмигаль розповів про пріоритети швидкого відновлення в Україні: відбудова енергетичної інфраструктури, житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, а також допомога приватному сектору.

Прем’єр-міністр подякував американській стороні за передачу газотурбінної станції General Electric і висловив сподівання на отримання додаткових установок, які допоможуть забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури нашої держави. Глава уряду закликав USAID долучитися до програм підтримки українських підприємців.

Ізобель Колмен повідомила, що USAID вважає підтримку малого та середнього бізнесу перспективним напрямом і розглядає можливість його фінансування обсягом до 100 мільйонів доларів.