Метушня та плутанина перших днів повномасштабної війни з росією вже за кілька тижнів змінилися на чітке й добре організоване протистояння ворогові. Черкащина як тилова територія завдяки ретельній підготовці гостинно відчинила двері не тільки для тих громадян, які рятувалися від навали окупантів, а й для окремих підприємців та цілих колективів, що прагнули зберегти налагоджене виробництво. З огляду на вигідне географічне розташування, розвинену інфраструктуру та логістичні переваги, сюди потяглися виробники з інших регіонів.

Налагодити повноцінне життя та плідну виробничу діяльність допомагають обласна військова адміністрація, гуманітарний центр Черкаської міської ради та громадські організації. Черкаси прихистили понад 80 тисяч переселенців. Майже 30 тисяч із них залишилися тут на постійне проживання.

Потужне підприємство нарощує виробництво

З огляду на величезне економічне значення збереження та відновлення роботи підприємств їхня релокація, розповів начальник ОВА Ігор Табурець, не припиняється. У Шевченків край із регіонів, де тривають бойові дії, або тимчасово окупованих уже перемістили устаткування і трудові колективи багатьох підприємств. Ще семеро нині — у процесі переїзду. Найбільше нових колективів — в обласному центрі. Це покладає на місцеву владу і всі громади неабияку відповідальність. Адже йдеться не тільки про забезпечення приїжджих житлом, виробничими приміщеннями, надання їм необхідних банківських послуг, а й про саму атмосферу сприяння, допомогу в налагодженні виробничих зв’язків. Багато в чому це залежить від позиції місцевих керівників, депутатів місцевих рад, територіальних громад.

Швейна компанія «Від» майже десять років працювала на Херсонщині і стала одним з найуспішніших підприємств півдня України. Загальна площа фабричних приміщень становила 12 тисяч кв. м. Підприємство на шістьох фабриках виготовляло понад 30 мільйонів одиниць продукції на рік. Її продукцію виробляли й за межами України. Фахівцімодельєри розробляли тут нові зразки одягу. Приміром, форму, яка з’явилася 2014 року в Нацполіції, створено на Херсонщині.

Проте у зв’язку з воєнними діями виробництво довелося згортати й переміщувати в інший регіон. Через різноманітні перешкоди сталося це не одразу. Нарешті влітку така можливість з’явилася, і устаткування почали перевозити на Черкащину, де запропонували прийнятні умови для розміщення цехів і відновлення виробництва. Спочатку в обласному центрі, а потім і в КорсуніШевченківському відкрилися підрозділи компанії.

Як розповів директор підприємства Ярослав Скрипник, швейникам довелося все починати з нуля, а нині тільки в Черкасах працюють 120 осіб. «Крім філії в КорсуніШевченківському, яка недавно відкрилася, — поділився він планами, — відкриватимемо цехи у Смілі та Золотоноші».

На підприємстві сподіваються найближчим часом створити на Черкащині близько тисячі робочих місць. У зв’язку з розширенням виробництва тут оголосили прийом на роботу швачок, закрійників, слюсарів, налагоджувальників швейного устаткування та керівників структурних підрозділів.

Щоб адаптація пройшла успішно

Думки та побажання керівник компанії висловив під час роботи інтеграційної платформи «Черкаси — твоє місто», яка недавно тут відбулася. У проєкті взяли участь місцеві керівники і приїжджі з Маріуполя, Попасної й Таврійська, адміністрації яких нині працюють в Черкасах, представники релокованого бізнесу, громадських організацій, котрі тісно співпрацюють з переселенцями та внутрішньо переміщеними особами.

«Наші активісти докладають усіх зусиль, щоб кожна людина, яка змушена була переїхати на нове місце, почувалася як удома. За це вдячний усій нашій команді та небайдужій черкаській родині, — підкреслив під час роботи зібрання міський голова Анатолій Бондаренко. — Допомагаємо цим людям адаптуватися до умов життя в новій домівці. Ми із задоволенням беремо на роботу фахівців різних галузей, створюємо умови для належного медичного обслуговування переселенців, влаштування дітей у дитячі садки та школи. Розумію, що в багатьох людей, які вимушено переїхали з рідних міст через війну, ще безліч проблем. Ми намагаємося допомогти їх розв’язувати».

«Черкаси стали одним із 13 міст України, де відкрито центри підтримки «Я — Маріуполь» для людей, які виїхали на українську територію (йдеться загалом про 220 тисяч), — розповів заступник Маріупольського міського голови Маріуполя Сергій Захаров. — У такому центрі в Черкасах люди з Маріуполя нині одержують юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, консультації із працевлаштування. Дякуємо черкасцям за всебічну підтримку тисяч маріупольців, які приїжджали в Черкаси транзитом чи оселилися тут».

Завдяки підтримці міського голови і всього апарату Черкаської міської ради, які допомогли створити необхідні умови для перебування й роботи переміщених структур із Таврійська на Херсонщині, як зауважив міський голова Микола Різак, міська влада може тепер в онлайнрежимі здійснювати повноваження. Зокрема забезпечувати та контролювати фінансовий стан окупованого міста, подбати про своєчасну виплату заробітної плати освітянам, медикам і працівникам виконавчого комітету. Він запевнив, що жителі Таврійська тримають українську позицію і чекають на визволення від рашистських загарбників.

Оптимізму побільшало

За останні пів року, як повідомили у міській раді, більш як 50 великих і малих підприємств перемістило бізнес з окупованих територій у Черкаси. Підприємці, які взяли участь у проєкті, поділилися досвідом відродження власної справи, запевнивши, що за бажання можна успішно розвиватися й на новому місці. До того ж бізнес отримує супровід і надалі після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини і організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції.

Переїжджають на нове місце не тільки виробничі підприємства. Колектив Черкаського державного технологічного університету гостинно прихистив Слов’янський енергобудівний фаховий коледж, відвів аудиторії та все необхідне для навчання студентів. Завдяки підтримці черкасців, як зазначив директор закладу Віктор Турка, вдалося не тільки успішно завершити минулий навчальний рік, а й провести активну вступну кампанію. Коледж уклав угоду про співпрацю з кількома навчальними закладами Черкащини.

Робота інтеграційної платформи, як зазначали учасники проєкту, допомогла ширше глянути на проблеми переселенців. Адже дуже важливо залучати й допомогу міжнародних організацій та фондів, які нині активно допомагають Україні. На цьому наголошував голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, доктор економічних наук, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Ігор Бураковський. Адже, як зазначав директор програми міжнародного фонду «Відродження» Сергій Пономарьов, у черкасців є позитивний досвід гуртування громади, підтримки ініціатив людей та пошуку ресурсів для розвитку міста.

Один з важливих напрямів, за словами директорки установи «Черкаська агенція регіонального розвитку» Любові Ропало, — навчання на численних курсах і тренінгах, використання ресурсів та можливостей пошуку роботи. Вона презентувала під час зустрічі програму «Стійкість» від фонду «Східна Європа».

Міжнародна громадська організація «Тріангл Дженерасьйон», яка напряму співпрацює з ООН, має намір підписати угоду про співпрацю з Черкаською міською радою та обласною військовоцивільною адміністрацією для посилення соціальнопсихологічної підтримки вимушених переселенців. Заплановано відкрити гуманітарну лінію, про що повідомила учасників платформи менеджер Наталія Мисан.

Нині у міській раді за підсумками зустрічі в межах інтеграційної платформи працюють над створенням ресурсної мапи, яка посилить довгострокові спроможності та окупності ініціатив внутрішньо переміщених осіб і жителів Черкаської громади.

Учасники інтеграційної платформи «Черкаси — твоє місто», організованої з ініціативи департаменту соціальної політики міської ради, наголошували, що в умовах війни бізнес повинен стати плічопліч з державою для перемоги над ворогом, а держава та місцева влада — створити для цього всі необхідні умови.

Як розповіли в обласній військовоцивільній адміністрації, попри складнощі, які спричинила війна, переміщені громадяни та підприємці поступово пристосовуються до нових реалій, рівень оптимізму зростає. А виважена політика уряду щодо спрощення умов ведення бізнесу та успіхи ЗСУ сприяють активнішому відновленню ділової активності.