В газеті «Урядовий кур’єр» від 19.07.2019 р. № 36 були опубліковані повідомлення про рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (ст. 9, 10), в яких з технічних причин вкралися помилки.
Тому уточнюємо:
«Повідомлення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації», згідно з яким «рішення № АД-421/2019/4411-03» слід читати як «рішення № АД-423/2019/4411-03»;
«Повідомлення про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування», згідно з яким «рішення № АД-420/2019/4411-03» слід читати як «рішення № АД-424/2019/4411-03».