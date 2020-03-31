Експерти радять почекати ще три тижні, доки ціни на житло впадуть, і тоді купувати його

Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»



Деякі українські ріелтори саме цей непростий час, коли країна, як і весь світ, активно бореться з коронавірусом, називають дуже сприятливим для купівлі житла. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, чи справді настала така пора і як поводяться нині ринки первинної і вторинної нерухомості.

То зростатиме чи ні?

Як вважає експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак, найближчі три місяці ціни на первинне житло можуть зрости на 10—15%. Щоправда, вона зазначає, що таке зростання відбудеться у сегментах комфорт+, бізнес та бізнес+. Як бачимо, тут немає сегменту економ+. А переважна частина українців — небагаті люди,і завжди купують житло саме в останньому сегменті.

Комерційний директор компанії Sagadevelopment Володимир Даниленко дивиться на цю ситуацію трохи інакше, пропонуючи поміркувати та зробити висновки.

«На тлі курсових різниць ділки починають шукати недооцінені варіанти з мінімальними ризиками. Тому в структурі продажу тимчасово зростає попит на максимально ліквідні однокімнатні квартири. У виграші залишаться ті забудовники, в яких ціни зафіксовано у гривнях», — зазначає він.

Справді, забудовники, які підуть шляхом різкого підвищення цін у гривнях, тому що долар щодо національної валюти зростає, чи зафіксують вартість житла у валюті, значно програють, бо люди не звертатимуть на них уваги. Однак, безперечно, карантин зменшить ділову активність усіх учасників ринку. Володимир Даниленко вважає, що для багатьох бізнесів, насамперед будівельного, постане питання, як компенсувати витрати, яких вони зазнали в період карантину. Він не заперечує, що боротьба за клієнта буде в цей час запеклою.

Варто визнати, що ринок нерухомості вже давно перетворився з ринку продавців, які нав’язували правила гри та ціни покупцям і почувалися королями, на ринок покупців. Чимало років саме останні це й роблять: не подобається компанія-забудовник — ідуть до іншої, яка пропонує нижчі ціни чи кращі умови продажу. Тому забудовники останнім часом, аби переманити потенційного покупця, влаштовували всілякі акції, коли значно знижували ціни. Часто інвесторам будівництва надавали позики на виплати з низькими відсотками або й зовсім без них терміном на 2—5 років.

Якщо Україна знову зануриться в економічну кризу (щоправда, чимало експертів вважає, що вона не буде довгою), то в цей період ціни мають упасти. Наскільки — це вже інше питання.

Тому експерти чесно прогнозують подальшу долю ринку первинного житла.

Криза триватиме й надалі

За словами керівників співтовариства житла RED Community, криза на ринку таки буде. Понад те, вони прогнозують, що деякі компанії-забудовники вже за кілька місяців можуть призупинити роботу. Експерти зазначають, що на ринку працює чимало забудовників, у яких просто немає стратегічного плану розвитку, а також фінансових можливостей для реалізації проєктів. Саме ці компанії мають запаси міцності або гроші не більш ніж на три місяці. Якщо карантин триватиме ще місяць, то вони зігнуться наприкінці. Це найгірший сценарій.

А найліпший — навіть після карантину їх вистачить також не надовго.

Утім, чимало експертів будівельного ринку впевнені: якщо компанія і призупинить будівництво, то її головним завданням стане довести інвесторам, що будинок буде здано пізніше і треба лише почекати певний час.

Глава Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрій Піта зазначив «Урядовому кур’єру», що ринок на всі ці процеси реагуватиме здебільшого пізніше, проте падіння цін і на первинному, і на вторинному ринках триває. Нині воно фактично непомітне, але тенденція лише набиратиме обертів.

Не купувати хрущовки

То купувати саме зараз або, скажімо, через три тижні житло чи ні?

Люди, які заощаджували гроші, переймаються таким питанням і, природно, трохи нервуються. Справді, якщо ви заощадили певну суму, то можна ще почекати кілька тижнів, доки падіння цін на житло вже буде набагато відчутнішим, і зробити покупку.

Лише не варто придбавати старі хрущовки та квартири в панельних будинках 1960—1970 років забудови, адже вони стають неліквідними, і потенційні покупці за рік-два зовсім не захочуть купувати їх. Це стосується вторинного ринку.

Напевно, незабаром найліквіднішим житлом на первинному ринку знову стануть однокімнатні квартири. Слід пригадати, що до карантину найпопулярнішими були двокімнатні помешкання, а попит на так звані смарти істотно впав.

Що стосується первинного ринку, то варто зазначити: слід обирати ті компанії, які зафіксували вартість житла в національній валюті й не намагаються його збільшувати надалі. Така купівля дасть змогу значно зекономити.

Проте велика частина цих компаній не є лідерами ринку, які мають безумовну репутацію. Тому тут слід дуже добре подумати.

Давати однозначні рецепти щодо купівлі-продажу житла в такій непростій ситуації, яка склалася нині, — доволі складна справа. Тому кожен потенційний покупець чи продавець повинен вирішувати сам. Однак логічно буде дочекатися, коли мине хоч три тижні або місяць. Тоді тенденції на ринку нерухомості будуть чіткішими.