Запровадження обмежувальних заходів у навчальних закладах України терміном на три тижні — таке рішення ухвалив уряд, щоб запобігти поширенню недуги. Кабінет Міністрів запропонував обмеження на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 й більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій без глядачів.

Уряд вирішив надати 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також поповнення держрезерву. На виконання цієї ухвали є рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Ухвалено рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Регіони готові

Напередодні, під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у якій узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, профільний міністр і представники силового блоку та голови ОДА, обговорено питання протидії поширенню коронавірусу в країні. «Наша мета — захистити населення України, не спричинивши паніки», — відзначив Прем’єр.

Ішлося про рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я в разі реалізації різних сценаріїв розвитку подій: від поодиноких випадків захворювання до масштабного поширення вірусу всередині країни. Було порушено питання про необхідність ухвалення законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення вірусу 2019-nCoV відповідно до рекомендацій ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі.

Керівництво всіх ОДА запевнило, що регіони готові до протидії захворюванню. Уже визначено медичні заклади, які можна використати для обсервації в разі виявлення коронавірусу серед українських громадян. Було оговорено, що до кінця тижня буде створено комісію, яка здійснюватиме перевірку всіх об’єктів обсервації.

Міністерство закордонних справ створило оперативний штаб для координації роботи МЗС, причетних органів влади та міжнародних організацій з метою захисту громадян за кордоном і надання актуальної інформації щодо поширення COVID-19 у світі. Штаб створено з ініціативи і під головуванням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

До складу штабу увійшли державний секретар МЗС, директор департаменту консульської служби, директор департаменту міжнародних організацій, директори територіальних департаментів, речниця МЗС, інші відповідальні особи міністерства. МЗС створило спеціальні сторінки в соцмережах для надання актуальної інформації про роботу штабу й поширення COVID-19 у світі.

За словами Дмитра Кулеби, головна мета оперативного штабу — координація роботи МЗС із причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій щодо надання допомоги нашим громадянам, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом. Ця мета передбачає вчасне й достовірне інформування про ситуацію в регіонах та світі, поради щодо подорожей тощо.

Підтверджено лише один випадок

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що станом на 11 березня у країні офіційно підтверджено лише один випадок зараження коронавірусом. Що стосується чотирьох пацієнтів, у яких була підозра на інфекцію, то в них її не підтвердили.

10 березня медики отримали п’ять нових повідомлень про підозру на коронавірус і займаються аналізами. П’ять зразків передали до лабораторії. Результати досліджень буде відомо 12 березня. Загалом в Україні перевірено 43 людини, які мали ризик зараження коронавірусом, сказав головний санітарний лікар.

Він анонсував можливі зміни процедури температурного скринінгу під час в’їзду в Україну. «Продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в’їзду. Уже з початку скринінгу протестовано понад 1,6 мільйона людей із пасажиропотоку. Це невеликий відсоток, тому одне із питань у подальшому — розглядати можливість, чи продовжуватимемо температурний скринінг скрізь, чи з урахуванням поширення ситуації, можливо, ухвалюватимемо рішення та ініціюватимемо запуск виключно через міжнародні визнані пункти в’їзду в Україну, тобто можемо зменшити кількість пунктів в’їзду, через які приїжджатимуть на територію країни і виїжджатимуть», — сказав він.

Це світова практика: в міжнародних медико-санітарних правилах прописано, що в разі виникнення надзвичайної ситуації в країні можуть працювати не всі пункти перетину кордону.

За кордон краще не їздити

Державний секретар МЗС Андрій Заяць радить українцям добре зважити доцільність поїздок за кордон саме через поширення коронавірусу. Фахівець повідомив, що у світі ситуація з коронавірусом дуже динамічно розвивається. «Тому загальний заклик, який ми як Міністерство закордонних справ адресуємо громадянам України: добре зважити у будь-якій поїздці за кордон, чи вона справді необхідна, і тоді приймати остаточне рішення», — застеріг Андрій Заяць.

Держсекретар МЗС зазначив, що всі українці, виїжджаючи за кордон, мають застрахуватися. «Це дасть змогу забезпечити покриття тих можливих медичних витрат за кордоном, які можуть статися», — додав він.

У столиці запровадили відчутні обмеження. Рішення про запровадження з 12 березня обмежувальних заходів стосується всіх підприємств та господарств Києва незалежно від форми власності. На цьому наголосив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Рішення ухвалено на засіданні постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно передбачає обмеження навчального процесу, масових заходів у столиці: спортивних змагань, концертів, семінарів тощо, коли кількість присутніх на них перевищуватиме 60 осіб, — зауважив він. — Це не карантин, а обмежувально-профілактичні заходи».

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