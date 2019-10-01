До великого напливу прочан Умань готувалася ретельно. Проте хоч скільки готуйся, як і щороку, Рош-га-Шана застає зненацька. Юдейський новий рік за всієї його очікуваності падає на уманців як сніг на голову. І не тільки велелюддям чи активним броунівським рухом незвично вдягнених людей у центрі міста й поблизу могили праведника Нахмана, не тільки численними написами на будинках і торговельних ятках мовою, якої й досі не розуміє більшість уманців, веселощами, молитвами, музикою й співами, вуличним гамором.

Одне з найбільших єврейських свят щороку вривається в тихе життя українського містечка великим катаклізмом, який докорінно змінює звичний уклад. Уникнути його неможливо. Та й як сховаєшся від цих своєрідних веселих, неспокійних людей із власними філософією, звичаями і традиціями! Тому звичайна українська трохи сонна Умань на кілька днів завмирає, аби лиш пережити свято.

Цього разу юдеї зустрічали в Умані 5780-й новий рік. За повір’ям, хто проведе святкові дні біля могили Нахмана, весь рік перебуватиме у щасті й добробуті. Тих, хто сподівається на це, біля могили праведника, за оцінками прикордонників, виявилося цього року понад 30 тисяч. Вони приїхали з багатьох країн: Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Іспанії. Та не всі потрапили на Рош-га-Шана. За повідомленням Держприкордонслужби, через кордон не пропущено вісьмох громадян Ізраїлю з різних причин, зокрема через брак необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту. Та це виняток.

Уманці, зокрема працівники місцевих установ і організацій, уже звикли до щорічної прощі. Хоч місцевий люд по-різному ставиться до приїзду хасидів — хтось толерантніше, а хтось із пересторогами, особливих нарікань на незручності немає. Чимало уманців мають вигоду, здаючи в оренду квартири й цілі будинки приїжджим за непомірно високими цінами.

Як зізнався один із містян, він здає своє житло за 61 тисячу гривень, адже розміщене воно зовсім близько від могили цадика Нахмана. Уже кілька років квартиру орендує одна й та сама родина з десяти людей. Хасиди поводяться пристойно, поважають українців. Частину заробленого власник квартири планує вкласти в ремонт оселі, щоб наступного року прийняти ще більше гостей.

Є чимало таких хасидів, що викупили у місті житло, аби його не орендувати. Така тенденція, розповіли у міськвиконкомі, набирає обертів. Якщо раніше купували квартири в багатоповерхівках, то тепер стали охочіше придбавати приватні будинки — не лише для власного проживання, а й щоб облаштувати там готель. Адже попри всі зусилля місцевої влади, готелів у місті бракує.

Актуальною під час прощі стає в місті проблема перевантаження комунальної мережі, адже квартал, розташований поблизу меморіального комплексу Нахмана, не розраховано на таку велику кількість людей. Ті десятки тисяч прочан, які додатково вмикають світло й воду, викидають сміття, перевантажують усі комунікації, а місто самостійно модернізувати всю інфраструктуру в достатніх масштабах не може.

Розповідають уманці й про те, як деякі прочани з орендованих квартир забувають закривати крани, бо зайва робота на свято вважається гріхом. Внаслідок цього гості затоплюють нижні поверхи. Інші пробують смажити шашлики просто у квартирах, чим викликають нарікання пожежників.

Проте все це дрібниці. Як і вкрай засмічені уманські вулиці. Як кажуть комунальники, це можна пережити. Адже прочани приносять міському бюджету, як і окремим громадянам, відчутні прибутки. Тільки для забезпечення своїх потреб у кошерних м’ясних стравах вони закуповують близько 100 коров’ячих туш. Долар в Умані хасиди обвалили до 21 гривні. У більшості обмінних пунктів валюту лише приймають, але не продають.

Порядок у місті цього року забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули сюди у складі зведеного загону, і 20 працівників поліції Ізраїлю, працівники ДСНС, інші служби. За повідомленням сектору комунікації поліції Черкаської області, грубих порушень публічного порядку в перші два дні святкування не було. Щоправда, поліція зареєструвала кілька кримінальних правопорушень, серед яких крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів. Але правоохоронці швидко навели лад.

Зате міським службам і підрозділам, залученим до організації приймання прочан, роботи вистачає — часом не дуже помітної для стороннього ока. Найголовніше — забезпечити комфорт і гарантувати безпеку містян та іноземних громадян, не менш важливі санітарно-епідеміологічний добробут, надання якісної та своєчасної медичної допомоги.

Напередодні святкування в одного з гостей виникли проблеми зі здоров’ям: йому дошкуляли сильні болі в животі. Для оперативної евакуації туриста довелося задіяти гелікоптер ДСНС. Хворого громадянина Канади доставили до Києва, де йому надали відповідну медичну допомогу.

Цьогоріч пік святкувань припав на вечір 29 вересня. Звідкілясь долинали звуки баранячого шофара. Його наспів закликає до молитви, покаяння і сповіщає про настання нового року. Євреї збираються за святковими столами. Вітаючи одне одного, проводять ритуальну трапезу. Щоб наступний рік був добрим і солодким, умочають хліб у мед, пригощаються медовими яблуками. Гірких чи кислих страв не їдять, аби новий рік не приніс біди й горя. У святкові дні не заведено їсти горіхи, адже цифрове значення слова «горіх» в івриті збігається зі значенням слова «гріх».

Єврейський новий рік — це час просити вибачення в тих, кого образив чи обдурив. Масові гуляння тривали в Умані до 1 жовтня, а вибуття очікують із 2 по 4 жовтня.

Відразу ж після свята починається десятиденний період, в який можна виправити свої помилки й змінити долю на краще. Дні молитов і каяття — «Дні трепету» — завершаться черговим святом Йом-Кипур — днем посту, покаяння і відпущення гріхів.

Як розповів один із гостей, він вдруге приїхав відсвяткувати Рош-га-Шана біля могили праведника Нахмана.

«Саме тут, — сказав прочанин, — розмовляю з Богом. І він мені відповідає. Це відчуття важко передати словами. Прибув зі США. Українці дуже мені подобаються, з вами приємно спілкуватися, ви чудові мирні люди. Упевнений, що на вас чекає велике майбутнє».