Минуло 20 місяців від початку поширення коронавірусної хвороби в Україні та оголошення пандемії у світі. Зрозуміло, що люди вже доволі виснажені. І всіх цікавить, коли це врешті закінчиться. Погана новина: COVID-19 може не зникнути ніколи. Хороша: ми можемо повернутися до нормального життя з циркуляцією вірусу поміж нами. Як саме? Просто маємо вакцинуватися. На цьому акцентував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Вірус постійно підлаштовується для виживання в людській популяції за допомогою мутацій, яких вже нині зафіксовано понад 13 тисяч. І вони бувають дуже агресивними, як штам «Дельта», який лютує нині в нашій країні.

Від початку пандемії коронавірус забрав 62 тисячі життів українців. Це дорівнює населенню таких міст, як Бориспіль чи Коломия. І останнім часом кожного наступного дня помирає на 100 людей більше. Проте вакцинація рятує життя. Ми щодня втрачали б на 150—200 українців більше. Нині вакцинація в Україні вже врятувала близько 2,5 тисячі життів.

Міністр наголосив, що темпи вакцинації постійно зростають. І якщо на початку вакцинальної кампанії він обіцяв, що за добу робитимуть до 250 тисяч щеплень, нині їх роблять 270 тисяч. Це приємний рекорд. Але є й ті, хто досі не розуміє користі щеплень. А тому кількість хворих і госпіталізацій день у день зростає.

Кисню було, є і буде достатньо

Є міста, де споживання кисню в лікарнях сягає 45—50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий потік кисню в Україні становить майже 100 тисяч літрів на хвилину. Для забезпечення цих потреб уряд звільнив бізнес від податків і зборів на кисень. Він надав можливість використовувати в закладах охорони здоров’я технічний кисень. Натомість виробники медичного кисню постійно нарощують потужності.

Два заводи з виробництва кисню зупинилися на планові регламентні роботи на 10—15 днів. А в одного виробника в Західній Україні виникли технічні несправності. Одразу поширилися чутки, нібито кисню не вистачає і система не готова. Міністр спростував це і наголосив, що всі пацієнти, які потребують кисневої терапії, її отримують. А на цей час знайшли якісну заміну. МОЗ та Мінінфраструктури створили можливості для постачання кисню з Польщі орієнтовним обсягом 240 тонн на тиждень.

«Загалом на потреби вдосконалення систем киснепостачання 2021 року було спрямовано майже 1,2 мільярда гривень. З них восени в регіони спрямували близько 400 мільйонів гривень. Надано 130 кисневих станцій, де понад 150 кріогенних газифікаторів. Загалом в Україні нині 64 тисячі ліжок розраховано на лікування хворих на COVID-19. З них понад 96% забезпечено можливістю проводити кисневу терапію. Проте пацієнти, які потребують цього, вже зайняли понад 54% таких ліжок. Та за потреби система зможе збільшити їх кількість щонайменше на третину», — запевнив посадовець.

Для захисту медпрацівників сформовано запаси засобів захисту понад 22 мільйони захисних костюмів, 42 мільйони масок та 8 мільйонів респіраторів. НСЗУ із квітня вже перерахувало до закладів охорони здоров’я майже 5 мільярдів гривень для лікування хворих на COVID-19. Так, на лікування одного хворого у вересні в середньому витрачали близько 22 тисяч гривень. І додатково ще зарезервовано 5 мільярдів гривень до кінця року на ці потреби. А також за квітень — вересень лікарням перераховано приблизно 380 мільйонів гривень за вакцинацію громадян.

У разі підозри ПЛР-тест безплатний

Новостворені центри з контролю та профілактики хвороб нині роблять близько 75 тисяч ПЛР-досліджень на добу. Міністр наголосив, що для людей, які мають симптоми COVID-19, проведення ПЛР-тесту в медзакладах НСЗУ мають проводити безплатно.

До кінця року в Україну доставлять ще принаймні 16 мільйонів доз вакцин. Є гарантії поставок на наступні два роки за конкурентною ціною. Триває робота над розробленням власної вакцини. Є 18 наукових розробок, будують технологічну лінію для випуску.

Щодо підроблення тестів і сертифікатів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що нині у країні працює понад тисяча мобільних груп для перевірки й виявлення підробок. І вже розпочато понад 800 кримінальних проваджень.

«Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат або ПЛР-тест, лікар або туристичний агент, який був посередником, а й громадянин, який замовив і скористався таким документом. Можу навіть сказати, що дехто з ваших колишніх колег був до цього причетним. Так, у екснардепа Надії Савченко виявили підроблений сертифікат. І на такі випадки буде жорстка реакція правоохоронців у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством», — зазначив очільник МВС.

У побуті не переплачуватимемо

Турбували депутатів і питання початку та проходження опалювального сезону. Відповідаючи на них, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що всі установи та організації, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів і мають власні котельні, — дитсадки, школи, виші тощо, отримали пропозицію ціни на газ в розмірі 13,8 гривні за кубометр без ПДВ. Та слід зважати, що приватні заклади сплачуватимуть за опалення за ринковими цінами.

Як запевнив очільник уряду, населення в жодному разі за газ не переплачуватиме. «Уряд тримає руку на пульсі цього питання, і ми стежитимемо, щоб ціна газу для українців не перевищувала 8 гривень за кубометр», — наголосив він.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Герман Галущенко уточнив, що накопичення вугілля, необхідного для безперебійного проходження опалювального сезону, відстає від графіка. Проте відбувається імпорт вугілля, і саме за рахунок цього заплановано покрити це відставання. Нині вже укладено угоди на імпорт близько 4 мільйонів тонн вугілля. Максимально зростатиме й атомна генерація, щоб національна енергосистема могла працювати надійно й без відключень. Наголошували й на тому, що всі лікарні буде забезпечено альтернативними джерелами подачі електроенергії, тож вірогідні зриви централізованого її постачання не призведуть до припинення роботи закладів.