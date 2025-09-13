Як розповідає головний сержант роти важких безпілотних бомберів «Раф», за допомогою таких дронів запросто можна знищити і скупчення росіян, і в «космос» відправити окупанта, і заміновувати територію. Виконує він і логістичні завдання на фронті.

На озброєнні підрозділу є різні дрони: «Вампір», «Кажан», Heavy Shot. Військові наголошують, що, попри усталену думку, що спершу всі ці моделі розробляли як агродрони, це не зовсім так.

«Відпрацювали. Повертаємося».

«Кажан» і Heavy Shot — так, це агродрони. А от «Вампіри» — це ніякі не агродрони, а БпЛА, народжені нести смерть ворогам», — переконливо каже «Раф», якого побратими ще називають головним технологічним мозком підрозділу «Фахівці».

Військовий пояснює, що «Вампір» може нести 12 кілограмів на 12 кілометрів, а «Кажан» у базовій комплектації може літати на 8 кілометрів і нести 12 кілограмів.

«Але в нас він літає трохи далі і носить трохи більше (усміхається). Heavy Shot — один з найпотужніших, адже несе 15 кілограмів на… теж дуже далеко. А от щодо зв’язку, напевне, найкращий Nemesis, але застосовувати його ми не мали змоги, бо більшість часу перебували на Курщині», — уточнює головний сержант.

Захисники України розповідають, що дуже важливо правильно обладнати місця для ремонту та зберігання дронів. На цих локаціях є і паяльники, і верстат для свердління, а у приміщенні — навіть кондиціонер.

В екіпажів таких БпЛА справді дуже широкий характер завдань: і мінування, і логістика, і cкиди. А ось кількість вильотів протягом доби залежить від пори року. Якщо «по-темному» — приблизно десять вильотів взимку і 10—15 — улітку.

З пілотом важких бомберів «Фізиком» ми якраз працювали, коли він вилітав на чергове бойове завдання. Бійцеві 24 роки, він прийшов добровольцем у військо ще 2022-го. Цього разу працює з «Кажаном». Дрон летить швидше, ніж 20 метрів за секунду. Пілот пояснює: на прицільність також впливають і вітер, і висота. Після скидання боєприпаса по цілі військовий коментує просто і лаконічно: «Трохи «трісок». Відпрацювали. Повертаємось».

Згодом він ділиться спостереженнями: «Раніше росіяни виходили зі своїх укриттів, проте тепер, коли пролітає український дрон, не ризикують. Бо ж раніше виходили і не поверталися. Найчастіше вони таки сподіваються, що ми не влучимо. І навіть коли вже розуміють, що ми їх бачили і їх контролює наш Mavic, вони намагаються заховатися, приміром, під дерево. І хоч ми знаємо, під яке саме, все одно там сидять і просто чекають».

На запитання, чи полюють ворожі FPV на українські важкі бомбери, «Фізик» відповідає, що ворог пробує обстрілювати наші борти зі стрілецької зброї, але застосовує також FPV. А ще він констатує: мовляв, добре, що таких дронів немає у ворога, бо тоді Силам оборони було б складніше.

«Під час знищення ворога немає до нього жалю. Я розумію, що противник уб’є мене, якщо я не вб’ю його. Це логічно. До того ж, я з деокупованих територій. Мій дім був під окупацією, і тому в мене є власний стимул для того, щоб якісно робити свою роботу», — наголошує «Фізик».

Він розповідає, що найбільша вага, яку носив його дрон, — майже 13 кілограмів. А влучання в найчисленніше скупчення росіян було на запорізькому напрямку.

«Максимум в кадрі ми бачили 11 «півнів» (росіян — Ред.), і ми по них відпрацювали по діагоналі. По полі втекли п’ятеро, а що сталося з іншими, можна здогадатися, бо всім сподобалось те наше відпрацювання», — згадує пілот бомбера.

Функціональність і точність

Екіпаж бомбера, за словами захисника України, більше працює по живій силі.

«Ми не кваліфікуємо себе за роботою з технікою, тому що наші FPV дуже добре із цим справляються. Так, техніка була — але не скажу, що то була велика робота. Палили «мотолигу» з десантом, палили «беху», танк, але потім дізналися, що він був уже вражений. Переважно ми влучали в піхоту і виконували специфічні завдання: логістика, мінування тощо. Дві ворожі САУ в нас були на курському напрямку: одна загорілася, іншу просто уразили. Її, до речі, видав у лісі під зеленкою один «півень»: він просто виліз із люка і побіг. Якби він не виліз звідти, то колега-оператор її б не побачив, адже вона була досить добре замаскована під крони дерев», — каже він.

На уточнення, чи було таке ураження ворога, що росіяни аж «в космос літали», «Фізик» відповідає ствердно і розповідає детально про цей випадок.

«Була одна вже зруйнована хата: без даху і вікон, голі стіни. І ми якраз отримали цю хату як ціль, хоч нікого там не бачили. Але скинули ТМ, а далі один з ворогів просто вилетів звідти, перелетівши через стіну. А ще один на нашому мінуванні підлетів вище ніж на 50 метрів», — підтверджує боєць.

Найбільше в роботі важкого бомбера пілот «Вампіра» цінує його багатофункціональність, точність, стабільність.

«Мені подобається працювавати на бомберах, FPV більш динамічні, але там нюанс: ти не бачиш в камері самого вибуху, процесу, бо це дрон-камікадзе. А ми ж повертаємося після скиду уламкових боєприпасів по особовому складу і дивимося, що відбувалося, і чітко бачимо результат своєї роботи де-факто», — пояснює.

Насамкінець «Фізик» звертається до тих людей, котрі з різних причин ще не приєдналися до Сил оборони України.

«За вас наші спільні проблеми ніхто не розв’яже. І сидіти та чогось чекати — не варіант. Ми повинні всією Україною стати і давати відсіч: є засоби, є досвідчені люди, тобто ті, хто навчить, якщо ти переймаєшся, що нічого не вмієш. Є гарні бригади, котрі дадуть спорядження, базові навички, відправлять на додаткові курси. Головне — це бажання, розвиток, прагнення щось змінити для цієї країни, для її людей і найперше — для себе. І важливо не брехати собі в очі, що це не твоя проблема і вона обійде тебе стороною. Ні, не обійде», — переконаний захисник України.

Людмила КЛІЩУК, АрміяІnform, онлайн-видання Міноборони