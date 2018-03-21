Гасло українських паралімпійців звучить так: «Ваша підтримка — наша перемога». Та вчора ми мали нагоду його перефразувати. ХІІ зимові Паралімпійські ігри, в яких із 48 країнами світу взяла участь Національна паралімпійська збірна команда України, стали історією. У вівторок нашу команду врочисто зустрічали в аеропорту «Бориспіль» численні вболівальники, рідні, друзі, представники громадських організацій і посадовці на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Зустрічали справді народну команду.

Звертаючись до героїв Паралімпіади-2018, Володимир Гройсман наголосив, що держава й надалі всебічно підтримуватиме вітчизняних спортсменів, можливості яких безмежні. «Коли ви вирушали на Паралімпіаду, ми небезпідставно вважали, що зустрічатимемо переможців. Ви довели свою силу духу, незламність, прагнення до перемоги і відчуття відповідальності перед країною. Ми щиро вболівали за ваші перемоги і відзначаємо кожного з вас. Щиро пишаємося тим, що майже щодня в Пхьончхані лунав Державний гімн України та здіймався український прапор. Ми робили й робитимемо все, щоб допомогти вам бути найкращими. Зокрема уряд ліквідував дискримінацію, коли олімпійці отримували більші винагороди за медалі, ніж паралімпійці. Ваша перемога — це наша гордість, ваша сила — це приклад для кожного з нас», — наголосив Прем’єр.

Отже, Національна паралімпійська збірна України в Пхьончхані здобула 22 нагороди: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород і стала четвертою за загальною кількістю нагород та шостою в загальнокомандному заліку.

Унікальна особливість вітчизняної зимової паралімпійської команди — широка репрезентативність регіонів України: до її складу входять представники 11 областей (Київської, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Миколаївської, Чернігівської, Тернопільської, Харківської, Сумської) та Києва.

У збірній зразка 2018 року відомі всьому світові українські паралімпійці: Віталій Лук’яненко, Оксана Шишкова, Юлія Батенкова-Бауман, Григорій Вовчинський. А до маститих лідерів паралімпійського спорту приєдналися молоді спортсмени. Яскраво дебютували на Паралімпіаді-2018 зокрема Тарас Радь та Олександр Казік.

Українці взяли участь у трьох із шести представлених на Іграх видах спорту — біатлон, лижні перегони, гірськолижний спорт (сноуборд).

16 спортсменів повернулися з Пхьончхана з високими нагородами. 27 українських спортсменів, з яких 19 спортсменів з інвалідністю та 8 спортсменів-лідерів, за результатами участі в змаганнях посідали з 1 по 6 місце включно. У нас 17 четвертих, 8 п’ятих та 10 шостих місць.

Наші паралімпійці в біатлоні мають першу світову позицію за загальною кількістю нагород та другу за кількістю «золота». З 14 медалей лижників, які стріляють, 4 золотих, 5 срібних і 5 бронзових.

У лижних перегонах паралімпійці України посідають третю позицію за кількістю золотих нагород. У підсумку збірна команда України виборола 8 нагород, з яких 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

За словами президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, українцям у далекій Кореї довелося боротися з багатьма викликами. Та якщо до спортивних, фізіологічних і погодних їм не звикати, то до проявів нечесної гри звикнути не можна. Для багатьох стало несподіванкою, що за день до відкриття Ігор до змагань допустили спортсменів з відомого допінгового списку Річарда Макларена. Вони виступали з ганебним статусом «нейтральних», та все-таки відібрали нагороди в тих, хто дотримується чесних правил.

А зекономлені українськими паралімпійцями кошти Валерій Сушкевич запропонував урядовцям спрямувати на подальший розвиток паралімпійського спорту й розв’язання нагальних проблем людей з інвалідністю. У цьому він отримав підтримку Прем’єр-міністра.

Варто зазначити, що чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 оперативно виплачено державні винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Уперше наші паралімпійці отримали за свої перемоги такі самі винагороди, як і олімпійці. Це стало можливим завдяки ініційованому Мінмолодьспорту та НКСІУ рішенню уряду, яке підтримав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Призові вже перерахували на банківські картки.