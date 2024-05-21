Через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює жителів цих регіонів, щоб зберегти їхнє життя. Тисячі українців змушені покидати домівки, роботу і виїжджати у безпечніші регіони. З найбільшими труднощами і морального, і фінансового характеру стикаються сім’ї із вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені. Щоб надати їм підтримку в такий складний період, уряд і Мінсоцполітики працюють над пошуком додаткових джерел фінансування, зокрема за рахунок міжнародних партнерів.

17 травня уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку таких родин. Завдяки йому сім’ї із вразливих категорій, які мають обов’язково евакуюватися із прифронтових громад Харківської й Сумської областей, після евакуації отримають виплату обсягом 10 800 гривень на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я із п’яти людей, яку буде евакуйовано із Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 гривень додаткової грошової допомоги. «Координація дій держави і міжнародних партнерів для надання допомоги громадянам України дає змогу підтримати тисячі українців, які її так потребують. Щиро дякую нашим партнерам у ЮНІСЕФ за те, що ви стоїте поруч із громадянами України у критичних для країни викликах», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплати здійснюватимуть таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики): у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років, сім’я багатодітна з дітьми до 18 років, дітей виховує одинока мати/одинокий батько, сім’я з дітьми віком до 18 років малозабезпечена. «Доки триває війна, тисячі сімей потребують негайної допомоги, щоб мати змогу забезпечити дітей усім необхідним. Це критично для вразливих сімей з дітьми, яких нині евакуюють із прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Дуже важливо, щоб ці родини мали всі засоби, необхідні для подолання важких випробувань, що їх спіткали. Ми в ЮНІСЕФ продовжуємо працювати разом з українським урядом з надання цієї життєво важливої підтримки», — зазначив голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде. Додаткову фінансову допомогу надаватимуть одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми. Якщо родина евакуюється засобами, організованими обласною військовою адміністрацією, додатково звертатися по отримання цієї допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично. Тих, хто в межах обов’язкової евакуації виїжджає в безпечніше місце самостійно, просять звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту у громаді, в яку переїхали. Кошти зараховуватимуть на рахунок одного із членів сім’ї­отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту, повідомляє Мінсоцполітики.