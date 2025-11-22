Перша урочиста церемонія вручення національної відзнаки «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» відбулася 20 листопада. Захід пройшов у День захисту дітей, який Україна цього року вперше відзначала разом з усім світом у Всесвітній день дитини.

У церемонії взяли участь Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, перша леді Олена Зеленська, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, представники центральних органів влади, міжнародних організацій, громадського сектору, бізнесу та громади, які працюють над посиленням захисту прав дітей.

Цього року для участі в Better Care Awards надійшло 367 заявок. За підсумками оцінювання експертним журі та верифікації наглядовою радою визначено 16 лауреатів і лауреаток у чотирьох головних номінаціях: «Архітектори турботи» — за лідерство у впровадженні реформи догляду та підтримки дітей; «Сила родини» — за зміцнення сім’ї як найкращого середовища для розвитку дитини; «Амбасадори тепла» — за розвиток сімейних форм виховання та всиновлення; «Голос змін» — за суспільну підтримку реформи.

Сміливі люди з великим серцем

Серед лауреатів — прийомні родини, усиновлювачі, фахівці соціальної сфери, громади, бізнеси та ініціативи, внесок яких став прикладом справжньої відповідальності, опори та піклування про дітей.

«Їхні історії варті окремої уваги, бо вони про сміливих людей з великим серцем, які не побоялися взяти на себе відповідальність за життя дітей у важких життєвих обставинах. Це люди, які не шукають світла, а створюють його навколо себе і всіх, хто їх оточує. Ви своїм прикладом повертаєте віру в добро і цей світ», — наголосила у виступі Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду висловила вдячність Олені Зеленській за ініціативу у створенні цієї відзнаки і привернення уваги до питань турботи про дітей.

«Діти — це не просто наше майбутнє, це наше сьогодення. Це важлива робота, яка має бути системною», — сказала Прем’єр-міністр.

Вона повідомила, що напередодні уряд ухвалив рішення для поліпшення догляду і турботи за дітьми: зокрема, визначив порядок реагування на насильство щодо дітей, посилив захист дітей, постраждалих від російської агресії, заклав додаткові гарантії для випускників інтернатів.

За її словами, у жовтні уряд започаткував проєкт «Сімейна домівка» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який працюватиме на першому етапі у 12 областях. Це новий простір адаптації між інтернатом і самостійним життям — передусім для підлітків, дітей з інвалідністю та братів і сестер, яким важко знайти нову родину. Це середовище, максимально наближене до сімейних умов.

Також уряд утілив принцип «гроші ходять за дитиною» — підвищив виплати для прийомних батьків і батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.

«Ми і надалі підтримуватимемо всі ініціативи, які захищають права наших дітей і дають їм змогу зростати в безпечному турботливому середовищі», — запевнила Юлія Свириденко.

«Ця дата, в яку ухвалено Конвенцію ООН про права дитини, має нагадувати людству про важливість захисту дітей. Україна, однак, знає про це без нагадувань. Маємо захищати дітей одразу на всіх фронтах: рятувати фізично від російських атак та їхніх наслідків, виривати з ворожого полону, відновлювати після пережитого, побаченого, відчутого», — сказала у виступі дружина Президента Олена Зеленська.

«Справжня турбота держави про дітей сьогодні — це не тільки закони та рішення. Це передусім підтримка тих, хто щодня працює з дітьми, визнання лідерів і команд, які своєю роботою змінюють систему та ставлять дитину в її центр», — наголосив Денис Улютін під час вручення нагороди в номінації в «Архітектори турботи».

Кампанію «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» втілюють Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Фундація Олени Зеленської, Центр соціальних змін і поведінкової економіки разом із ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки Європейського Союзу, Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW, а також урядів Канади, Швеції та Великої Британії.

Діалог із молоддю

У Всесвітній день дитини та Національний день захисту прав дітей відбулася зустріч урядовців із представниками Національної консультативної дитячої та молодіжної ради.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр Тарас Качка, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, міністри — внутрішніх справ Ігор Клименко, освіти і науки — Оксен Лісовий, соціальної політики, сім’ї та єдності — Денис Улютін, молоді та спорту — Матвій Бідний провели діалог з молоддю про залучення до ухвалення державних рішень, стажування, освіту.

У заході взяли участь 23 представники молоді з різних областей України. Учасники молодіжної ради ставили питання до тем, що найбільше впливають на життя дітей та підлітків, зокрема булінг, недотримання прав дитини в родині, кібербезпека, сексуальне насилля, якісне дозвілля і психоемоційний стан.

«Завдання уряду — дати підтримку, ресурси, майданчики, щоб молодь могла втілювати будь-яку найамбітнішу мрію тут, удома, в Україні. Важливо, щоб думка молоді звучала у державній політиці і мала вплив. Тому ми створили молодіжні ради, які діють при більшості міністерств. Ми закликаємо молодь нічого не боятися і долучатися до роботи уряду. Ваші ідеї, ваша енергія, ваше бажання діяти потрібні Україні тут і зараз», — наголосила Юлія Свириденко.

Дар’я Герасимчук зазначила: «У День захисту прав дітей і Всесвітній день дитини ми не просто згадуємо про Конвенцію ООН з прав дитини, а й демонструємо, як її принципи працюють на практиці. Саме тому з’явилася Національна консультативна дитяча та молодіжна рада, щоб діти з усієї країни мали свій голос за одним столом з урядом, а ми, дорослі, відповідально шукали рішення разом з ними. І такі кроки стають можливими завдяки партнерам, зокрема Terre des hommes в Україні, які послідовно підтримують культуру участі дітей».

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Офіс Президента