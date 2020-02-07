Нові знання та можливість започаткувати власну справу дають змогу адаптуватися учасникам бойових дій. У Вінниці вперше викладачі Київської школи економіки навчали підприємництва захисників-ветеранів. Протягом двох з половиною місяців 25 учасників опановували основи бізнес-планування, маркетингу, фінансів, продажу та управління командою. А днями 14 з них захищали свої бізнес-плани перед комісією, до складу якої увійшли викладачі KSE, представники бізнесу та громадськості. Програму здійснюють за підтримки Zagoriy Foundation спільно з Вінницькою міською радою.
Розкажи так, щоб повірили
У міському хабі «Місто змістів» презентація бізнес-планів тривала майже весь день. Річ не лише в тім, що потрібен час, аби предметно розповісти про складові бачення власної справи з фінансовими розрахунками, а також у тім, що визначення кращих проєктів, які матимуть підтримку, по суті, стало продовженням навчання. Влучно зазначив професор KSE, викладач програми Сергій Гвоздьов: «Сьогоднішній захід — це спілкування людей, які хочуть максимально допомогти одне одному».
Першим представляв власні напрацювання Михайло Жилін родом з Донбасу. На війні він зазнав важкого поранення, а після одужання викладав історію в університеті. Тепер хоче зайнятися власною справою, а саме відкрити точку фаст-фуду з пончиками Intermezzo за мотивами творів Михайла Коцюбинського.
«Коцюбинський — бренд Вінниці. Ми розвиватимемо наші пончики і бренд Вінниці. З партнерами організовуватимемо екскурсії Замостям, де літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського», — сказав Михайло.
З його слів, у Європі модно, якщо страви готують у присутності покупців. Він хоче робити і подавати (взимку з кавою, а влітку з прохолодними напоями) чотири види пончиків — два види солодких і два з прісного тіста. І це все щойно приготовленим. Основна цільова аудиторія — школярі й студенти. А молодь нині живе, їсть і спить зі смартфонами, тому на столиках біля кафе будуть підставки для гаджетів, що зручно.
Створити кафе він планує в мікрорайоні парку «Хімік», який має стати туристським та фестивальним центром Замостянського району. Планує почати бізнес разом із дружиною, потім найняти двох працівників, а дочки у соціальних мережах розповідатимуть про проєкт. Тож ініціатива двох створює ще два робочі місця, а діти долучаються до просування ідеї батьків.
Інший фіналіст Сергій Бондаренко знається на бджолах і має пасіку: з дружиною виробляє мед із сухофруктами, ягодами і горіхами. Мають власну торгову марку, яку хочуть розвивати.
Дмитро Роженко у 18 років пішов на службу за контрактом у відому 95ту бригаду. 2014-го під час штурму Лисичанська його поранило у ноги, і тому довго стояти йому важко. З дитинства він займався виробами з дерева, після поранення змушений був знайти легшу роботу. А тепер бачить, що може повернутися до улюбленої справи (виготовляти табуретки, альтанки, східці, меблі тощо). А щоб робота була продуктивною, планує найняти кількох працівників.
«Проєкт прибутковий — це беззаперечно. Мені не вистачає певної суми, щоб придбати обладнання і збільшити ефективність виробництва. Працівникам, яких найму, передам уміння працювати з деревиною», — сказав Дмитро.
Задум дає наснагу
Важко переоцінити значущість програми підприємницької діяльності для ветеранів АТО/ООС, започаткованої позаторік. Відбулося кілька випусків слухачів у Києві, Харкові й Миколаєві: тут ветерани після навчання успішно реалізують власні проєкти. Вінниця — четверте місто впровадження програми.
«Програма має величезне значення. Суспільство у боргу перед тими, хто брав участь у бойових діях і допомагав нашим військовим та добровольцям. Намагаємося, щоб вона була максимально ефективною. На наш погляд, бути автономним, менше залежати від зовнішніх обставин — ця думка серед ветеранів об’єднавча. Хочемо, щоб ваші мрії реалізувалися, для вас і ваших родин створювали новий простір, нове життя і відкривали нові можливості», — сказав, звертаючись до вінницьких учасників програми, професор KSE Сергій Гвоздьов.
Уміння продукувати ідеї та прагнення їх втілювати — це своєрідні педалі, рухом яких змінюється на краще життя людини і суспільства.
«Ми виробляємо продукцію в галузі енергетики. Насправді виробляти — не надто складно. Найскладніше генерувати класні ідеї, які будуть успішними. Ви почали з ідей, що найцінніше. Ми у своїй компанії намагаємося всіляко стимулювати, щоб нові ідеї з’являлися. Добираємо найвдаліші і впроваджуємо. Найцінніше — розвивати ідеї. Використайте шанс започаткувати власну справу», — зазначив член комісії, керівник компанії «Промавтоматика Вінниця» Михайло Ганчук.
Із 14 фіналістів, які представили власні бізнес-плани, частина лише торкається питань підприємництва, а частина має певні практичні навики. І прекрасні є задуми.
Наприклад, Олександр Мончак упроваджує схему, за якою не треба везти побутовий холодильник на ремонт у майстерню. З його слів, сучасні технології та оснащення дають змогу своєчасно відремонтувати холодильне обладнання на місці. «Я зіштовхнувся з тим, що хочу більше зробити, однак на все мене не вистачає. Хочу найняти працівників і навчити їх. У перспективі бачу таку структуру підприємства: координатор, диспетчерська і три працівники», — сказав він.
Вражає його бачення життя. Власним коштом допомагає волонтерській організації виготовляти сучасні мапи для наших військових. Кільком авторам допомагає видавати книжки на історичну та краєзнавчу тематику. Розробив проєкт книжок для дітей «Країна — Жандія», і перші книжки вже надійшли у дитячі будинки-інтернати Луганської і Донецької областей.
Члени журі поцікавилися, чи не відволікає вести бізнес значна соціальна спрямованість? «Якщо хочу розвиватися, мені треба трохи грошей для особистого життя, але щоб і вкладати в соціальну сферу. Гроші непросто заробляти. Навчаючись за програмою тут з друзями і колегами, побачив, що економіка — дуже складна наука. Дякую викладачам. Економічні знання потрібно поширювати у суспільстві», — сказав Олександр.
Держава має бути зацікавленою в розвитку малого і середнього бізнесу. Тоді людина не бере з бюджету, а дає в нього. За великим рахунком, підприємництву як виду діяльності однаково, хто у галузь входить: учасник бойових дій чи ні. Річ у тім, що за натурою чимало людей не можуть бути підприємцями. На жаль, в Україні відсоток населення, зайнятого у малому і середньому бізнесі, у рази менший, ніж у розвинених країнах. Тож у цьому напрямі роботи дуже багато.
Адаптуватися після війни складно. Треба подбати, щоб більше реальних бізнес-планів ветеранів одержували підтримку. Це не лише в їхніх інтересах, а й місцевих громад і держави.
«Сподіваюся, що підтримка підприємництва учасників АТО та ООС стане постійною. Вінницька міська рада і департамент економіки сприятимуть таким заходам», — зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний.
Після завершального етапу курсу підтримка ветеранів триватиме у спільноті випускників. За підтримки Zagoriy Foundation цього року навчання планують у кількох містах України.