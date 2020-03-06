Одночасно нагадали й про інвестиційні пріоритети стратегії розвитку області до 2027 року. Отже, на рівні держави в 2020 році йдеться про будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 спортивних споруд, 212 приймальних відділень у лікарнях та 412 кілометрів доріг. Що ж на Рівненщині?
— У нас п’ять шкіл — чотири реконструйованих і одна нова, п’ять дитячих садків, п’ять спортивних об’єктів, сім приймальних відділень і 73 кілометри дорожнього полотна, — повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль.
Джерела фінансування — Державний фонд регіонального розвитку — 63 мільйони, програма «Спроможна школа» — 60 мільйонів, дорожній фонд — 527,4 мільйона, держбюджет, обласні та місцеві бюджети.
У підсумку наприкінці року в оновлені приміщення увійдуть майже 2,5 тисячі школярів, 450 дошкільнят, з’явиться 636 місць на спортивних аренах краю, а модернізовані приймальні відділення лікарень стануть візитівками в медицині. Доїхати до частини з них можна буде новими дорогами. Фантастика?
— Зовсім ні, — переконаний Віталій Коваль. — До того ж, велике будівництво не обмежиться 2020 роком, адже деякі проєкти будуть перехідними. Уже формуємо перелік об’єктів на 2021 рік. Кінцева дата подання заявок — 31 березня. Усі вони відповідатимуть пріоритетам стратегії розвитку Рівненщини до 2027 року й матимуть співфінансування з місцевих бюджетів. Це для того, щоб у 2020-му провести експертизи, тендери, підготувати всю необхідну документацію, а з календарною весною, не втрачаючи часу, розпочати будівництво. Тоді не доведеться, образно кажучи, закопувати гроші в асфальт. Пріоритетом для області залишається залучення інвестицій у розвиток: створення виробництв, робочих місць та відбілювання ринків.
З найпотужніших об’єктів «Великого будівництва» на Рівненщині: мультифункціональна спортивна арена в Рівному — масштабний інфраструктурний об’єкт на 3500 місць, який цілком може стати драйвером розвитку регіону та магнітом для інвестицій, адже найближчий такий розташовано у Польщі. Цей об’єкт перехідний.
У 2020-му введуть у дію очисні споруди в Березному, дитячий садок у Сарнах, школу в Цепцевичах Сарненського району й інші об’єкти. Найближча мета — з’єднати Рівненщину з Білоруссю високоякісними дорогами: 204 кілометри міждержавного кордону проходять територією області.
Щоб плани стали реальністю, голів громад просять з’ясувати настрої людей на своїх територіях і постійно предметно комунікувати з ними. Адже часто маємо розрив між розумінням того, звідки гроші на зарплати та пенсії, й необхідністю споруджувати нові виробництва або ж стабільної роботи вже наявних.
«Закриймо щебеневі кар’єри на Поліссі, але будуватимемо нові школи — це не позиція конструктивно налаштованої громади», — зауважує Віталій Коваль.