Хоч минув уже місяць нового навчального року, облаштування бомбосховищ у школах Полтавщини триває. Місцева влада й адміністрації навчальних закладів намагаються робити все від них залежне, щоб, як обіцяв наприкінці літа у матеріалі «Знання здобути й живими залишитися» («УК» №186 за 27 серпня) начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, забезпечити максимально безпечне та мінімально стресове навчання учнів 1, 2, 5 та випускних класів. В укриттях має бути все необхідне для безпечного перебування школярів: тепло, вентиляція, електро­енергія, запаси води, аптечки тощо.

Темпи пришвидшилися

Незадовго до початку навчального року пан Лунін розповідав, що фактично всі укриття у школах Полтавщини потребують ремонту. Ніхто ж не чекав війни і не готував їх. Раніше облаштовували доступні місця для людей з інвалідністю, STEM-лабораторії, спортивні зали. Тепер усі громади ремонтують укриття.

У вересні в області найбільше шкіл з облаштованими бомбосховищами було в Горішньоплавнівській та Глобинській громадах Кременчуцького району; Лубенській, Оржицькій, Хорольській, Чорнухинській Лубенського; Миргородській, Гадяцькій, Великобудищанській, Заводській, Гоголівській, Лютенській, Комишнянській, Петрівсько-Роменській, Шишацькій, Сергіївській Миргородського; Диканській, Полтавській, Зіньківській, Чутівській, Кобеляцькій, Нехворощанській, Решетилівській, Скороходівській громадах Полтавського району. Тепер ситуація змінилася.

Улітку бюджетні установи могли оплатити тільки поточні ремонти, капітальні видатки рішенням Кабінету Міністрів України було заморожено. Нині міністерства дозволили серйозніші ремонти у приміщеннях, які можна використовувати під час повітряних тривог. І темпи облаштування шкільних підвалів зросли. Тільки цими днями управління капітального будівництва Полтавського міськ­виконкому запланувало відповідні роботи у трьох школах. Ще у 27 школах, ліцеях, гімназіях та навчально-виробничих комбінатах найближчим часом виконають поточні ремонти. У 24 їх уже проводять, ще у трьох досі шукають підрядників.

Поточні ремонти значно дешевші за капітальні — максимальна їхня вартість сягає 500 тисяч гривень. Різниця полягає в масштабах робіт. Капітальні ремонти, як правило, передбачають будівництво систем вентиляції та повноцінних санвузлів.

Облаштування у шкільних укриттях туалетів — це ще одна проблема, яку треба оперативно розв’язувати. Подейкують, на 1 вересня їх там не було зовсім. Хоч Полтавський міський голова Олександр Мамай каже, що це не зовсім так. Мовляв, хоч і не скрізь, та вони є. А забезпечення всіх шкільних укриттів стаціонарними або біотуалетами — тільки питання часу.

У департаменті освіти Полтавської міської ради повідомили, що оголосили тендер на обладнання сховищ у закладах освіти Полтавської громади та забезпечення їх за 1368 тисяч гривень лавками, сидіннями та стільцями. Термін виконання — до 21 листопада.

Уже надано майже 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету на будівництво та облаштування простих укриттів при всіх чотирьох школах Коломацької громади Полтавського району, щоб навчальний процес відбувався в навчальних закладах. Про це розповів голова громади Євген Почечун.

У Розсошенській гімназії, де понад 1200 учнів, із середини вересня облаштовують укриття для школярів. Завершити ремонт за сприятливої погоди планують до середини жовтня.

«Дитина має бути в соціумі»

«Підвальне приміщення використовуватимуть як найпростіше укриття. Сьогодні заливаємо підлогу, після чого наведемо лад у приміщеннях: стіни, стеля. Згодом проведемо світло. Буде облаштовано два туалети і встановлено рукомийники», — розповідає директор Розсошенської гімназії Євген Яловець. У цьому укритті, згідно із правилами, буде два входи. Приміщення забезпечать питною водою, засобами гігієни, а ще стільцями та партами.

В області майже у 50 навчальних закладах облаштовують укриття.

«Із 531 школи укриття мають 389. Акти готовності захисних споруд вже мають 344 заклади. В інших робота з облаштування триває», — розповіла в.о. директора центру забезпечень освітніх закладів Полтавської облради Наталія Ковшар.

За словами заступника начальника Полтавської ОВА Ігоря Панченка, в межах всеукраїнської ініціативи «Wi-Fi в укриттях» понад 60 відсотків сховищ у школах Полтавщини обладнали інтернетом — це 53 заклади.

Інтенсивно будують та облаштовують укриття в дитячих садочках. У Полтаві нині працює 20 садків, решту відкриють найближчим часом.

«Передовсім відкриваємо заклади, в яких є укриття. Нині в більшості тривають капітальні роботи. Хотілося б, щоб усе вже було закінчено. Мені щодня телефонують батьки, звертаються через соцмережі. Якщо батькам нема з ким залишити дітей удома, ми беремо їх у садочки, які працюють. Це питання в мене на контролі. Батькам потрібно працювати, це по-перше, а по-друге, дитина має бути в соціумі. На жаль, повітряні тривоги бувають о 8-й, 9-й ранку, дитина не встигає прийти в дитячий садочок, як вже потрібно йти в укриття», — охарактеризував ситуацію Олександр Мамай.

За його словами, насамперед у дитячі садки приймають дітей, батьки яких працюють у критичній інфраструктурі.

«Але моя особиста думка, — сказав міський очільник, — що дітям варто ходити в дитячий садок. Ми переселяємо внутрішньо переміщених осіб у ті садочки, де немає укриттів. Ті, де вони є, після косметичних ремонтів відкриваємо для дітей».

Кілька тижнів тому в Опішненській громаді відкрили ще один дошкільний заклад, у якому обладнали все необхідне для комфортного і безпечного перебування дітей. У садочку замінили електричні дроти, каналізацію, встановили нові двері. Там є все необхідне: вбиральні, умивальники, душова кімната. І звичайно ж, надійне укриття. Про це повідомив голова Опішненської громади Микола Різник.

Якщо так триватиме й надалі, то є надія, що до зими всі або більшість шкіл і дошкільних закладів Полтавщини матимуть надійні бомбосховища і перейдуть на навчання у класах. Адже дистанційні й домашні уроки не замінять живого спілкування дітей між собою і з учителями та вихователями.