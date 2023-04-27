Проявом щирого інтересу до України Президент Володимир Зеленський назвав проведення у Римі двосторонньої конференції з відбудови України, серед учасників якої були представники 600 італійських та 150 українських компаній. У відеозверненні до присутніх глава нашої держави наголосив, що українці з італійцями єдині в бажанні забезпечити свободу, безпеку і добробут своїм родинам, громадам і країнам.

«Уже зрозуміло, коли і чим має завершитися війна, яку росія розв’язала проти нас усіх — України і спільного європейського дому, який дав шанс на мирне життя і процвітання всім європейським народам. Не маю сумніву, що ми здатні перемогти, бо не лише віримо у свої сили, а й міцно стоїмо і захищаємо наші спільні цінності в єдності. Хто зберігає єдність і не втрачає міцності, той перемагає», — зазначив він, подякувавши народу Італії за лідерство і Джорджі Мелоні за цю єдність.

Президент переконаний, що в єдності маємо зробити і зробимо все, щоб російська війна завершилася російською ж поразкою, отже вже цього року слід зробити все, щоб підготувати наймасштабніший сучасний економічний проєкт відбудови України. Він запросив Італію будувати нову безпеку разом з нами, а бізнеси, інвестиції, досвід вже зараз приходити в Україну.

Слова солідарності

Денис Шмигаль, виступаючи на конференції, спрогнозував, що визначена Світовим банком сума збитків України від війни понад 400 мільярдів доларів після визволення від російських загарбників подвоїться. Очільник уряду акцентував, що росія спричинила колосальні руйнації, але українська влада вже має бачення того, як відбудовуватиме державу. І користуючись нагодою, запросив італійські компанії долучатися до проєктів з відбудови, оскільки відновлення України стане найбільшим бізнес- та інвестиційним проєктом на європейському континенті.

Під час спільної з Джорджею Мелоні заяви для преси Денис Шмигаль говорив, що росія досі не прагне миру і не змінила планів щодо України навіть через понад рік повномасштабного вторгнення. рф розпочала цю війну, щоб знищити нашу державу. А щоб відновити стійкий мир та справедливість у Європі, Україна повин­на визволити всі свої окуповані території.

Денис Шмигаль повідомив, що з керівництвом Італії обговорив актуальні напрями співпраці, зокрема у фінансовій, оборонній та санкційній сферах, реалізацію української формули миру.

На сторінці в телеграмі він подякував Президентові Італії Серджо Маттареллі за такі слова солідарності: Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Подякував за підтримку європейських прагнень України.

«Очікуємо, що Італія підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі, — написав очільник уряду. — Україна очікує від італійського агентства SACE підтримки обсягом мільярд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей».

Він закликав колегу сприяти конфіскації російських активів, адже це основний ресурс для майбутньої великої відбудови.

«Очікуємо посилення санкційного тиску на росію: зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф, вихід бізнесу з російського ринку, контроль за введеними обмеженнями», — зауважив Денис Шмигаль і наголосив на необхідності активних дій Італії та інших партнерів для звільнення з російського полону цивільних українців, зокрема дітей.

Економічне диво

Джорджа Мелоні переконана, що тему захоплення українських територій росією не можна обміняти на слово «мир», а вихід з конфлікту з рф можливий лише на умовах України.

«Італія не могла зробити іншого вибору, ніж бути поряд з Україною в її боротьбі за свободу, територіальну цілісність і солідарність Європи. Український народ бореться й за нас. Він своєю боротьбою не наближає конфлікт, він його віддаляє. Підтримку, яку надаємо, маємо надавати. Хочу надіслати з Рима міжнародній спільноті один посил: майбутнє України може бути лише мирним і вільним, інших варіантів немає. Італія хоче зробити внесок у досягнення цієї мети, не лише допомагаючи Україні захищатися, а й надаючи політичну підтримку. Італія завжди підтримуватиме боротьбу за свободу, надаватиме Україні всю необхідну допомогу і підтримуватиме мирний план Президента України з десяти пунктів», — цитує її слова Укрінформ.

У контексті фінансового питання Джорджа Мелоні заявила, що вкладати кошти в Україну нині — це не ризик, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій.

«Тема відбудови критичної інфраструктури України і стратегічних галузей економіки нині дуже важлива. Говорити про відновлення України — значить сприймати як даність те, що Україна переможе, і те, що наше майбутнє пов’язане з майбутнім України, воно мирне, а Україна процвітатиме разом з нами.

Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискоренні початку переговорів про приєднання до євроспільноти. Ми бачимо величезні зусилля, яких докладає уряд в Києві попри війну, щоб якомога швидше наблизитися до цілей, які ставить Європейська комісія у процесі приєднання. Це стосується політичної підтримки, однак, як засвідчила конференція, Італія підтримуватиме приватний сектор, сприятиме співпраці між підприємствами», — зауважила вона.

Джорджа Мелоні додала, що Італія хоче прийняти конференцію з питань відновлення України 2025 року (у червні 2023-го вона відбудеться в Лондоні) та готова відновити в Україні роботу свого експортно-кредитного агентства SACE, яке контролює Міністерство економіки та фінансів Італії, в межах міжнародної фінансової підтримки зокрема задля стратегічних проєктів в енергетичній галузі і відновлення проєктів, призупинених торік через війну. Вона заявила, що хоче надати новий імпульс процесу відбудови зруйнованого: вулиць, мостів, шкіл, медзакладів.

«Нині ми допомагаємо Україні створити новий розділ її історії. В Італії є всі карти в руках, щоб відігравати першорядну роль у цьому процесі. Італійці після жахів Другої світової війни побудували економічне диво 1960-х. Мені хочеться, щоб саме ми, італійці, з нашими ноу-хау побудували майбутнє економічне диво України», — заявила вона. І додала, що це виклик, на який італійці можуть відповісти, адже вони добре продемонстрували здатність перетворювати кризи на нові можливості. І це може сприяти тому, що економічний рівень у Києві наблизиться до італійського дуже швидко, навіть швидше, ніж думають.