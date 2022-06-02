У Києві відбулися українсько-польські міжурядові консультації. Як заявив присутній на зустрічі Президент Володимир Зеленський, спільне засідання двох урядів у такому форматі відбувається вперше і є історичним для наших держав.

«Наші відносини з теплих і сусідських через війну росії проти України перейшли на новий етап — відносин міцних та історичних. Винятковою є підтримка України з боку Польщі, яка проявилася в багатьох напрямах. Зокрема, це безпрецедентна оборонна допомога, а також підтримка українських громадян, які були вимушені виїхати до Польщі, рятуючись від війни, розв’язаної рф», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський подякував народу Польщі за близькість, теплоту й людяність до українців, наголосивши, що держава робитиме все, щоб українці після війни повернулися додому.

Глава держави подякував Голові Ради міністрів Республіки Польща Матеушу Моравецькому за те, що він справжній провідник майбутнього членства України в Євросоюзі. Він додав, що наша держава має велику геополітичну армію, яка прийшла на підтримку України і яка бачить Україну на одному рівні серед однакових, рівних партнерів. Президент відзначив держнагородами Матеуша Моравецького та віцепрем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні в захисті незалежності й територіальної цілісності під час російського вторгнення.

Під час спільного засідання урядів двох держав підписано двосторонні документи про співпрацю. Зокрема, Польща допоможе в питанні розвитку українських громад як невід’ємної складової плану відновлення.

«Нам стане у пригоді досвід Польщі з упровадження європейських практик та ефективного використання європейських фондів на шляху до повноцінного членства в ЄС», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Підписано Спільну декларацію щодо максимально щільної взаємодії на рівні прикордонних служб та Меморандум про співпрацю щодо посилення кооперації в галузі енергетики.

«Польща підтримує інтеграцію України в європейські енергопроєкти, розвиток ринку газу та електроенергії в Україні. Ми погодили збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС — Жешув. Цей важливий проєкт відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу», — прокоментував очільник українського уряду.

Підписано Меморандум про створення спільної польсько-української комісії з налагодження кооперації між підприємствами обох країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки. «Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дасть змогу створювати сучасні види оборонної зброї», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Підписано спільну заяву за підсумками українсько-польських міжурядових консультацій. У ній Польща підтвердила, що підтримує вступ України в ЄС та НАТО і докладатиме зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС у червні цього року. Сторони домовилися розвивати Польсько-Українсько-Британський союз та працювати над посиленням санкцій проти росії. Відзначено важливість розслідування злочинів, що скоїла росія проти України, за які державу-агресора мусять притягнути до відповідальності. Польща готова брати участь у післявоєнному відновленні Харківській області.

Наступні міжурядові консультації заплановано на 2023 рік у Варшаві.

До слова, перед початком міжурядових консультацій відбулася церемонія відкриття встановленого за кошти Польщі першого модульного містечка для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на Київщині — у селищі Бородянка. Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова.

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«Урядового кур’єра»